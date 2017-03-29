Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:18, 29 Mart 2017 Çarşamba
Amerika
10:22, 29 Mart 2017 Çarşamba

  • Paylaş
ABD'li komutanı sinirlendiren PYD sorusu
ABD'li komutanı sinirlendiren PYD sorusu

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Komutanı Korgeneral Stephen Townsend, basın toplantısında AA muhabirinin 'PYD konusunda söyledikleriniz çelişmiyor mu?' sorusuna kızarak gerginliğe neden oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Komutanı Korgeneral Stephen Townsend, PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin Suriye’nin kuzeyinde federatif bir yapı inşa etmesini beklemediklerini söyledi.  Öte yandan Townsend, basın toplantısında Anadolu Ajansı muhabirinin 'PYD' sorusuna sinirlendi.

Korgeneral Townsend, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) video konferans ile bağlanarak son zamanlarda Musul’un batı yakası ile Suriye’de koalisyon uçaklarının neden olduğu sivil kayıplar ve PYD ile ilgili soruları cevapladı.

"BU KADAR AZ NÜFUSLA FEDERATİF BİR YAPI İNŞA EDEMEZLER"

PYD elebaşı Salih Müslim’in "Rakka’nın, DEAŞ’tan kurtarılmasından sonra terör örgütünün Suriye’nin kuzeyinde inşa ettiği kantonlara katılmasını beklediklerine" ilişkin sözleri hakkındaki soruya cevap veren Townsend, Kürtlerin Suriye’nin kuzeyinde sadece yüzde 10 nüfusa sahip olduğunu ve bu kadar az bir nüfusla o bölgede federatif bir yapı inşa edemeyeceklerini öne sürdü.

Townsend şunları söyledi:

“Benim misyonum bir Kürt federal devleti kurmak değil. Rakka’yı herhangi bir grup için kurtarmıyoruz. Aslında Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile ilgili gördüğümüz şey şu ki, ağırlıklı olarak Kürtler tarafından öncülük ediliyorsa da yarısından fazlası Kürt değil. Araplar var, başka gruplar, Türkmenler var. Kürtler aslında Suriye’nin kuzeyinde kabaca yüzde 10 civarında. Orada Kürt federatif devleti denilen bir devletin kurulabileceğini ön göremiyorum.”

"GÜÇ KULLANARAK DEĞİŞTİREMEZLER"

PYD/PKK unsurlarının Rakka operasyonunda rol alsalar bile geri çekileceklerini iddia eden Townsend, “Suriye’nin kuzeyinde olanları güç kullanarak değiştiremezler.” şeklinde konuştu.

AA MUHABİRİNİ SUÇLADI

Bu açıklamaları üzerine AA muhabirinin, “Siz, PYD orada sadece yüzde onluk bir nüfusu kontrol ediyor, dolayısıyla federatif bir yapı kuramaz diyorsunuz ama PYD orada kanton inşa etmiş, o kantonları birleştiriyor, onları bir arada tutmaya çalışıyor ve her fırsatta da politik ajandasını ilan ediyor. Söylediklerinizle PYD’nin yaptıkları ve söyledikleri arasında bir tutarsızlık var sanki. Onlara bu fikirlerinizi ifade ettiniz mi? Veya onlar size özel olarak bir şey mi söylediler de bu şekilde bir çıkarım yaptınız?” şeklindeki sorusuna ise Townsend tepki gösterdi.

“Sanırım senin politik bir ajandan var, çünkü sorduğun soru tarafsız değil. Beni bir cevaba zorluyorsun.” diyen ABD’li korgeneral, PYD’nin öncülük ettiği SDG'nin çok geniş bir koalisyon olduğunu ve içerisinde Araplar, Türkmenler, Kürtler, Hristiyanlar ve daha başka unsurların olduğunu savundu. Townsend, bu grubun tek bir etnik köken üzerinden siyasi bir ajandaya sahip olamayacağını iddia etti.

ABD ORDUSU İLE DEAŞ'I KARŞILAŞTIRDI

Brifingin sonunda ABD basının sorularına da tepki gösteren Townsend, "DEAŞ’ın sivilleri öldürdüğü bir ortamda basının, ABD saldırılarında ölen sivillerle bu kadar ilgileniyor olmasını hayretle karşıladığını" söyledi.

Townsend, bir gazetecinin "ABD ordusu ile DEAŞ’ı mı karşılaştırıyorsunuz?" sorusuna ise cevap vermedi.

SİVİL KAYIPLARINI DEAŞ'IN KATLİAMLARI İLE KARŞILAŞTIRDI

Musul’da ve Suriye’nin değişik yerlerinde koalisyon hava saldırılarının neden olduğu sivil kayıpları ile ilgili incelemelerin devam ettiğini ifade eden Townsend, Musul’daki sivil kayıplar ilgili olarak, “Emin olduğumuz şey o bölgede hava saldırısı düzenlediğimiz, ancak hangi saldırıların bu sivil kayıplarına neden olduğundan emin değiliz.” dedi.

Sivil kayıplarına dikkat ettiklerini ve silahlı çatışma prosedürlerinin uyguladıklarını ifade eden Townsend, “Biz ve ortaklarımız olan Irak güvenlik güçleri değil, asıl DEAŞ çok fazla insanın acı çekmesine yol açıyor.” dedi. Koalisyonun değil DEAŞ’ın Irak’ta toplu mezarlarının olduğunu ifade eden ABD’li komutan, terör örgütünün rehinelerle doldurduğu iki evi patlamaya hazır bomba tuzaklarıyla sardığını tespit ettiklerini söyledi.

Hava saldırıları ile ilgili olarak Musul’da bir binaya yaptıkları saldırıda bütün binayı yıkmayacak çapta bir mühimmat bıraktıklarını ancak binanın tamamen çöktüğünü kaydeden Townsend, soruşturmada o binanın tamamen çökmesinin nedenini araştırdıklarını aktardı.

Öte yandan ABD’li komutan, geçen hafta Rakka’nın Mansura ilçesinde mültecilerin kullandığı bir okula ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının düzenlediği saldırı sonucunda yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğine ilişkin haberler hakkında, “O iddialarda güvenilirlik yok. Biz orayı uzun zamandan beri izliyorduk. DEAŞ orayı mühimmat deposu ve harekat merkezi olarak kullanıyordu. Sanırım o hedef temizdi.” dedi.

PENTAGON SÖZCÜSÜ AA MUHABİRİNE ÜZÜNTÜLERİNİ İLETTİ

Basın toplantısının ardından AA muhabirine e-posta ile ulaşan Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, “Size yapılan muamele şeklinden dolayı üzgünüm. Sen adil bir muhabirsin. Bu konudaki kaygımı Doğal Kararlılık Operasyonuna ileteceğim.” ifadesini kullandı.



İlgili Konular Rakka DEAŞ Musul ırak
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Amerika Haberleri
Türk dili ve kültürüne Mostar'da yoğun ilgi
Türk dili ve kültürüne Mostar'da yoğun ilgi

Mostar'da iki yıldır faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe kursları ve Türk kültürünü tanıtıcı etkinlikleriyle büyük ilgi görüyor
Fransa'da eski Başbakan Valls'ten Macron'a destek
Fransa'da eski Başbakan Valls'ten Macron'a destek

Fransa'nın eski Başbakanı Valls, "Macron'u destekliyorum. Çünkü Cumhuriyeti tehlikeye atmamamız gerektiğini düşünüyorum" dedi
İşgal güçleri Filistinlilere ait 2 evi yıktı
İşgal güçleri Filistinlilere ait 2 evi yıktı

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekiplerinin Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait iki evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktığı belirtildi
Fildişi'nin eski first leydisi Gbagbo'ya ömür boyu hapis istemi
Fildişi'nin eski first leydisi Gbagbo'ya ömür boyu hapis istemi

Fildişi'nin eski first leydisi Simone Gbagbo'nun "savaş suçu ve insanlığa karşı suç" işlediği gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılması için mahkemeye başvuruldu
Afganistan özel kuvvetler sayısını ikiye katlıyor FOTO
Afganistan, özel kuvvetler sayısını ikiye katlıyor | FOTO

Afganistan'da bahar öncesi daha güçlü saldırılar bekleyen Afgan ordusu özel kuvvetler birliğinin sayısını yabancı ülkelerden alacakları fon desteği ile iki kat artıracağını açıkladı
Musul'da 'Zafer' adı verilen yıkım FOTO
Musul'da 'Zafer' adı verilen yıkım | FOTO

Irak'ın en büyük şehirlerinden Musul'da gerçekleştirilen DEAŞ'ı bölgeden çıkarma operasyonlarında hem DEAŞ'ın hem de koalisyon uçaklarının verdiği zararın faturasını sivil halk ödedi
ABD'li komutanı sinirlendiren PYD sorusu
ABD'li komutanı sinirlendiren PYD sorusu

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Komutanı Korgeneral Stephen Townsend, basın toplantısında AA muhabirinin 'PYD konusunda söyledikleriniz çelişmiyor mu?' sorusuna kızarak gerginliğe neden oldu
İngiltere Başbakanı May'den 'Brexit' mektubuna imza
İngiltere Başbakanı May'den 'Brexit' mektubuna imza

Başbakan May'in imzaladığı mektubun AB Konseyi Başkanı Tusk'a iletilmesinin ardından başlayacak İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinin iki yılda tamamlanması öngörülüyor
Fransa'da polis şiddeti protestoları sürüyor
Fransa'da polis şiddeti protestoları sürüyor

Polis, Fransa'nın başkenti Paris'te, Çinli bir göçmenin öldürülmesini protesto eden grubu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı
Fransa'dan İsrail'e 'işgal' desteği
Fransa'dan İsrail'e 'işgal' desteği

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonunun "Fransız Bankaların İsrail Yerleşkelerindeki Tehlikeli İlişkileri" başlıklı raporunda, "Fransız bankaların İsrail'in yasa dışı yerleşke inşaatlarını sürdürmesinde önemli sorumlulukları olduğu" ifade edildi
Halkbank'tan ABD'de gözaltına alınan GYY için açıklama
Halkbank'tan ABD'de gözaltına alınan GYY için açıklama

dün gece ABD'de gözaltına alınan Halkbank GYY Atilla hakkında Halkbank'tan yapılan açıklamada, spekülatif haberlere itibar edilmemesi istendi
Rusya'da 6 6 büyüklüğünde deprem
Rusya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Kamçatka yarımadasında meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı
İHH Darfur'un unutulmuş bölgelerinde su kuyusu açacak
İHH Darfur'un unutulmuş bölgelerinde su kuyusu açacak

İHH, bugüne kadar hiçbir yardım kuruluşunun uğramadığı Darfur'un Çad sınırına yakın yerleşim yerinde, 30 yeni su kuyusu açmak için çalışmalara başladı
Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla ABD'de tutuklandı
Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla ABD'de tutuklandı

New York Güney Bölge Savcılığı, Halkbank Genel Müdür Yardımcılarından Mehmet Hakan Atilla'nın İşadamı Sarraf davası kapsamında New York'ta tutuklandığını duyurdu
Macaristan'dan AB için 'Brüksel durdurulmalı' kampanyası
Macaristan'dan AB için 'Brüksel durdurulmalı' kampanyası

AB'nin üye ülkelere müdahale ettiğini savunan Macaristan hükümeti, "Brüksel durdurulmalı" sloganıyla ulusal danışma kampanyası başlatacak
UNICEF'ten 4 ülke için 'zaman tükeniyor' uyarısı
UNICEF'ten 4 ülke için 'zaman tükeniyor' uyarısı

UNICEF'ten yapılan "zaman tükeniyor" başlıklı açıklamada,Somali, Nijerya, Yemen ve Güney Sudan'da 22 milyon çocuğun yardıma ihtiyacı olduğu ve 1,4 milyon çocuğun da aşırı gıdasızlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı

Haberler

BM'den 'Rakka' uyarısı
BM'den 'Rakka' uyarısı

Kurtulmuş: DEAŞ'ın yerine PYD konulursa operasyonda olmayız
Kurtulmuş DEAŞ'ın yerine PYD konulursa operasyonda olmayız

Beyaz Saray'dan Rakka açıklaması
Beyaz Saray'dan Rakka açıklaması

ABD 'Rakka operasyonu' iddialarını doğruladı
ABD 'Rakka operasyonu' iddialarını doğruladı

Pentagon, Rakka'da PYD ile iş birliğine 'devam' dedi
Pentagon Rakka'da PYD ile iş birliğine 'devam' dedi

Pentagon’un DEAŞ’ı yenme planı Beyaz Saray'da
Pentagon un DEAŞ ı yenme planı Beyaz Saray'da

Çavuşoğlu: YPG-PKK ile hareket etmek yılanla yatağa girmektir
Çavuşoğlu YPG-PKK ile hareket etmek yılanla yatağa girmektir

Rakka: Çözüm mü, düğüm mü? | ANALİZ
Rakka Çözüm mü düğüm mü ANALİZ






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 