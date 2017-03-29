GÃ¼ncelleme: 10:30, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Musul'da 'Zafer' adÄ± verilen yÄ±kÄ±m | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FotoÄŸraf muhabiri Ivor Prickett, Musul'da yaÅŸanan savaÅŸ ve insani krizleri belgelemek iÃ§in bÃ¶lgede Ã¼Ã§ hafta geÃ§irdi.

DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ Musul'un batÄ±sÄ±ndan Ã§Ä±karmak iÃ§in baÅŸlatÄ±lan operasyonlarda koalisyon uÃ§aklarÄ±nÄ±n her fÃ¼ze atÄ±ÅŸÄ± ve Irak askeri gÃ¼Ã§lerinin her kara saldÄ±rÄ±sÄ± aynÄ± zamanda bÃ¶lgede yaÅŸayan sivil halkÄ± vurdu.

Musul'un Mamun mahallesinde yardÄ±m almak iÃ§in sÄ±ra bekleyen siviller..

FÃ¼ze ve ateÅŸli silah saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ne zaman nereden geleceÄŸi belli olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bÃ¶lge halkÄ± sÃ¼rekli bir yerden bir yere koÅŸturmak zorunda kalÄ±yor.

Musul'un Jidideh semtinde, umutsuz aileler sabah erken saatlerde yaÅŸadÄ±klarÄ± evlerden uzaklaÅŸmak iÃ§in yÃ¼rÃ¼meye baÅŸlÄ±yor. Anneler kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor ve yaÅŸlÄ± akrabalarÄ±na destek veriyor. Hepsi de savaÅŸ seslerinin Ã§ok yakÄ±n olduÄŸu sokaklardan mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca hÄ±zlÄ± hareket ederek ateÅŸ seslerinin, havan topu atÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n, patlayan bombalÄ± araÃ§larÄ±nÄ±nÂ ve Amerikan hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n gÃ¼rÃ¼ltÃ¼leri iÃ§inde uzaklaÅŸmayaÂ Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Herkes birbirine en Â gÃ¼venli yolun hangi rota olduÄŸunu soruyor. Yerde yatan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ DEAÅž Ã¼yesinin cesedinin yanÄ±nda yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ bina kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n arasÄ±ndan hÄ±zlÄ±ca ÅŸehri terkediyor.

Halen yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m milyondan fazla kiÅŸinin, kentin giderek daralmakta olan bir bÃ¶lgesinde kaldÄ±klarÄ± ve tahmini 2 bin DEAÅž Ã¼yesinin hala bu bÃ¶gede olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor

ABD bu bÃ¶lgede gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 200 sivilin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olduÄŸunu geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde itiraf etti.

Irak kuvvetleri tarafÄ±ndan tutulan bir konuma yakÄ±n olan bu evde yaÅŸayan anne ise, oÄŸlunun evinin kapÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde DEAÅž hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetmesi sonrasÄ± korkuyla Ã§Ä±ÄŸlÄ±k atarak isyan ediyor.

AynÄ± saldÄ±rÄ±da yaralanan diÄŸer insanlar ise, kÃ¼Ã§Ã¼k bir kamyonun arkasÄ±na koyularak yakÄ±nlarda bulunan ilk yardÄ±m istasyonuna gitmek Ã¼zere yola Ã§Ä±kÄ±yor.

DEAÅž'Ä±n ardarda dÃ¼zenlediÄŸi bombalÄ± araÃ§ patlatmalarÄ±nÄ±n sesine koalisyon kuvvetlerinin hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n patlama sesleri karÄ±ÅŸÄ±yor.

Irak'taki uzman terÃ¶rle mÃ¼cadele gÃ¼Ã§leri, aÄŸÄ±r mÃ¼himmatÄ±n bÃ¶lgeden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Musul'un Jidideh gibi mahallelerini temizlemekle gÃ¶revlendirildi.







Irak Ã¶zel kuvvetler askeri, Shuhada semtindeki bir Ã§atÄ±danÂ DEAÅž hedeflerini vurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Ã‡ok sayÄ±da Musul sakini, etraflarÄ±nda dolanan tÃ¼m savaÅŸ ÅŸartlarÄ±na raÄŸmen, hÃ¼kÃ¼metin kontrolÃ¼ altÄ±nda bulunan bÃ¶lgelerde evlerinde kalmayÄ± tercih ediyor. Ancak aylarca kuÅŸatma altÄ±nda kaldÄ±klarÄ± iÃ§in Ã§oÄŸunun gÄ±da ve suya acil ihtiyacÄ± bulunuyor. Ã‡atÄ±ÅŸmalar hala devam ettiÄŸi iÃ§in bir Ã§ok uluslararasÄ± yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ± bazÄ± bÃ¶lgelere ulaÅŸamÄ±yor.

HÃ¼kÃ¼met yardÄ±mlarÄ±nÄ±n daÄŸÄ±tÄ±mÄ±, yerel milis kuvvetleri tarafÄ±ndan denetleniyor. SaldÄ±rÄ± baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan beri son dÃ¶rt ayda fiyatlarÄ±n hÄ±zla artmasÄ± ve nÃ¼fusun dÃ¼zensizce yer deÄŸiÅŸtirmesi Ã§aresiz insanlarÄ± bir tabak Ã§orba ve ÅŸeker iÃ§in kavga eder hale getiriyor.

Burada, BatÄ±lÄ± Musul sakinleri, Mamun mahallesinde bir yardÄ±m daÄŸÄ±tÄ±m yerinde yardÄ±m isterken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor.





SavaÅŸtan, bombalardan, ateÅŸli silahlarÄ±n hedefi olmaktan kurtulanlarÄ± ise kendilerine gelecek bir yardÄ±m bekleme ve acil ihtiyaÃ§lara ulaÅŸÄ±m sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸÄ±yor.

Kentte evlerinden kaÃ§an batÄ± Musul'da bir aile.





Irak Ã¶zel kuvveti batÄ± Musul'daki askerler.



BÃ¶lgeyi DEAÅž'tan temizleme operasyonlarÄ±nÄ± Ã¼stlenenÂ Irak askerleri, girdikleri binalarÄ±n Ã§atÄ±larÄ±na Ã§Ä±karak yÃ¼ksek yerlerden temizlik yapmaya devam ediyor.

Bir Irak askeri, Shuhada Mahallesi'ndeki bir evin Ã§atÄ±sÄ±na Ã§Ä±karak belirlediÄŸi hedefe bir roketatar fÄ±rlattÄ±.



DEAÅž'tan temizlenen bÃ¶lgelerde keskin niÅŸancÄ±lar hala tehdit olmaya devam ediyor.



DEAÅž Ã¼yesi keskin niÅŸancÄ± tarafÄ±ndan bacaÄŸÄ±ndan vurulmuÅŸ bir adam.





BabasÄ±nÄ±n intihar saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸrenen bir adam ailesine sesleniyor.

GeÃ§en hafta Musul Jidideh'de yaÅŸananlardan sonra, Irak kuvvetleri DEAÅž'Ä±n bÃ¶lgeden neredeyse tamamen temizlendiÄŸi aÃ§Ä±kladÄ±.

Irak hÃ¼kÃ¼meti bu bÃ¶lgede nihai ve daimi olarak zafer kazansa bile, koalisyon hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n da dÃ¼zinelerce kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gerÃ§eÄŸi sonsuza kadar insanlarÄ±n zihninden silinmeyecek.

DEAÅž terÃ¶rÃ¼nden kaÃ§an aileler geride birÃ§ok Ã¶lÃ¼ bÄ±raktÄ±. Ve DEAÅž ile savaÅŸan koalisyon uÃ§aklarÄ± da....Zafer daha Ã§ok yÄ±kÄ±ma benziyordu.





