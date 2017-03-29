YGS adaylarÄ±nÄ±n cevap kaÄŸÄ±tlarÄ± eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã–SYM tarafÄ±ndan, 12 Mart'ta gerÃ§ekleÅŸtirilen YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±'na (2017-YGS) giren adaylarÄ±n cevap kaÄŸÄ±tlarÄ± eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±.
Ã–SYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, adaylarÄ±n cevap kaÄŸÄ±tlarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ve cevap kaÄŸÄ±tlarÄ±na yaptÄ±klarÄ± iÅŸaretlemelerin optik okuyucular tarafÄ±ndan okunmasÄ± sonucu elde edilen aday cevaplarÄ±, sÄ±nav sorularÄ± ve sorularÄ±n doÄŸru cevaplarÄ± https://ais.osym.gov.tr Â adresinden adaylarÄ±n bilgisine sunuldu. SÄ±nava giren adaylar, sorulara verdikleri yanÄ±tlarÄ±nÄ± ve deÄŸerlendirme sonuÃ§larÄ±nÄ± inceleyebilecek.
Adaylar, T.C. kimlik numaralarÄ± ve ÅŸifreleri ile giriÅŸ yaptÄ±ktan sonra sÄ±navda kullandÄ±klarÄ± cevap kaÄŸÄ±dÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼, yaptÄ±klarÄ± iÅŸaretlemeleri, bu iÅŸaretlemelerin optik okuyucularla okunmasÄ± sonucu elde edilen aday cevaplarÄ±nÄ± ve sorularÄ±n doÄŸru cevaplarÄ±nÄ± gÃ¶rebilecek.
AyrÄ±ca adaylar, cevaplarÄ±nÄ±n ve cevap anahtarÄ±nÄ±n yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± form Ã¼zerindeki soru numaralarÄ±nÄ± tÄ±kladÄ±klarÄ±nda, her soru iÃ§in aÃ§Ä±lan yeni pencerede soru kÃ¶kÃ¼nÃ¼, cevap seÃ§eneklerini ve sorunun doÄŸru cevabÄ± ile ilgili soruya cevabÄ± da inceleyebilecekler.
Sorular, adayÄ±n sÄ±navda kullandÄ±ÄŸÄ± kitapÃ§Ä±ÄŸÄ±n soru ve seÃ§enek diziliminde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenecek. Ä°lgili sayfada, adaylarÄ±n testlerdeki toplam doÄŸru, yanlÄ±ÅŸ ve boÅŸ cevap sayÄ±larÄ± ile ham puanlarÄ± da gÃ¶sterilecek.
GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen sayfa belge niteliÄŸi taÅŸÄ±mayacak.
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Adaylar, sÄ±nav sorularÄ±na verdikleri yanÄ±tlarÄ± https://ais.osym.gov.tr adresinden inceleyebilecek
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YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (2017-YGS) sonuÃ§larÄ± Ã–SYM tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±.
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