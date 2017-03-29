Afganistan, Ã¶zel kuvvetler sayÄ±sÄ±nÄ± ikiye katlÄ±yor | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Afganistan hÃ¼kÃ¼meti Ã¼lkede aktif olan DEAÅž ve Taliban gÃ¼Ã§lerinin saldÄ±rÄ±larÄ± ile daha etkin mÃ¼cadele etmek iÃ§in Ã¶zel kuvvetlerdeki asker sayÄ±sÄ±nÄ± ikiye katlamayÄ± planlÄ±yor.
300 bin silahlÄ± kuvvetin kÃ¼Ã§Ã¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ temsil eden Ã¶zel kuvvetler, Ã¼lke genelinde ordunun dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ± operasyonlarÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 70'ini gerÃ§ekleÅŸtiriyor.
Afganistan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dawlat Waziri, "Komando kuvvetlerinin gÃ¼Ã§lendirilmesi ve daha donanÄ±mlÄ± olmasÄ± gerekiyor" dedi. Waziri, yalnÄ±zca Ã¶zel operasyonlar bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n bir ordu birliÄŸi seviyesine yÃ¼kseltileceÄŸini sÃ¶yleyerek kesin rakamlar vermeyi reddetti.
AFGAN ORDUSUNAÂ DIÅž ÃœLKELERDEN FÄ°NANSÃ–R
Ancak, isimlerinin aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen Ã¼Ã§ Afgan ve bir BatÄ±lÄ± yetkili, mevcut planlar uyarÄ±nca Ã¶zel kuvvetlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n ikiye katlanacaÄŸÄ±nÄ±, bunun yabancÄ± baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±lardan fonlama ve diÄŸer yardÄ±mlar yoluyla saÄŸlanacaÄŸÄ±ndan bahsetti.
Nato koalisyon sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Kaptan Bill Salvin, son aylarda Ã¶zel kuvvetlerin geÃ§en yÄ±lki savaÅŸ sÄ±rasÄ±nda kaybedilen birliklerin yerini almaya odaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun artÄ±rma sÃ¼resinin daha uzun sÃ¼receÄŸini sÃ¶yledi. Salvin, "Afganistan CumhurbaÅŸkanÄ± EÅŸref Ghani'nin halen Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼zeye kadar bÃ¼yÃ¼mek birkaÃ§ yÄ±l sÃ¼recek" dedi.
Yetkili, Ã¶zel kuvvetler destek birimlerine alÄ±nmak iÃ§in daha fazla komando ve tÄ±bbi bakÄ±m, istihbarat, lojistik ve iletiÅŸim gibi konulardaÂ iÅŸe alÄ±m ve eÄŸitimin hali hazÄ±rda zaten devam ettiÄŸiniÂ de sÃ¶zlerine ekledi.
Afgan ordusunun Kabil'in hemen dÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã¶zel operasyonlar eÄŸitim merkezindeki eÄŸitimlerinde, askerler iÅŸ yÃ¼kÃ¼nÃ¼n Ã¼stesinden gelebileceklerinden emin olduklarÄ±nÄ± ifade ediyor. Ã–zel bir kuvvet komutanÄ± olan Fawad Kamal, "OperasyonlarÄ±mÄ±z arttÄ±, ancak Ã§abalarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz" dedi.
ABD askeri sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ TuÄŸgeneral Charles Cleveland, Afgan Ã¶zel kuvvetlerinin "bu bÃ¶lgede mutlak en iyi" olduÄŸunu sÃ¶yledi. Â Cleveland, yÄ±lÄ±n sonuna doÄŸru siyasi ortamÄ±n gerildiÄŸini ve kendilerinin Ã§ok daha sÄ±k sorguya Ã§ekildiÄŸini ifade etti.
KOMANDO SAYISI ARTIRILACAK
Cleveland, komando sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rma amaÃ§lÄ± hareketin uluslararasÄ± misyonun geleceÄŸi iÃ§in koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine dahil edeceÄŸini sÃ¶yledi.
Cleveland, "Uygun gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z gibi ayar yapacaÄŸÄ±z" dedi. "(Ã–zel kuvvetler) ilkbahar mÃ¼cadelesine girdikÃ§e sonbaharda olduklarÄ± yere gÃ¶re daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olacaklar." dedi.
Yeni bir komando elemanÄ± olan Muhammed Arif, "Ãœlkede artÄ±rÄ±lacak komandolarÄ±n ve Ã¶zel kuvvetlerin sayÄ±sÄ±na bÃ¼yÃ¼k ihtiyaÃ§ var" dedi. "Ä°yi donanÄ±mlÄ± olduklarÄ± sÃ¼rece Ã¼lkeyi Ã§ok iyi savunabilirler." dedi.
Afganistan'Ä±n uluslararasÄ± mÃ¼ttefikleri, Ã¶zel kuvvetlerin performansÄ±nÄ± dÃ¼zenli olarak Ã¶vÃ¼yor, ancak iÅŸ yÃ¼kÃ¼nÃ¼n bunlarÄ± aÅŸÄ±rÄ± gerginleÅŸtirdiÄŸi endiÅŸesi de var.
GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l, Afganistan'daki en Ã¼st dÃ¼zey ABD komutanÄ± General John Nicholson, kuvveti kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda gÃ¼Ã§lendirmek ve yeniden canlandÄ±rmak iÃ§in olan planlarÄ±nÄ± paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.
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