11:56, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri Filistinlilere ait 2 evi yÄ±ktÄ±





Ä°srail'e baÄŸlÄ± KudÃ¼s Belediyesi ekiplerinin DoÄŸu KudÃ¼s'te Filistinlilere ait iki evi "ruhsatsÄ±z olduÄŸu" gerekÃ§esiyle yÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srailÂ iÅŸgali altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te faaliyet gÃ¶sterenÂ Filistinli sivil toplum kuruluÅŸu Wadi Hilwe'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°srail polisi sabaha karÅŸÄ± Cebeli Mukabber Mahallesi'ne gelerek Ä°mam ve Ä°slam Abbasi isimli Filistinli kardeÅŸlere ait iki evi abluka altÄ±na aldÄ±. Evlerdeki 10'u Ã§ocuk toplam 14 Filistinlinin dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan belediye ekipleri iki evi de yÄ±ktÄ±. Abbasi kardeÅŸlerin babasÄ± Musa Abbasi, belediyenin yÄ±kÄ±m emrini kendilerine tebliÄŸ etmediÄŸini, Ä°srail polisinin sabaha karÅŸÄ± 04.30 sularÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± baskÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ yÄ±kÄ±mÂ iÅŸlemine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. OÄŸlu Ä°sam'Ä±n altÄ±, diÄŸer oÄŸlu Ä°mam'Ä±n ise dÃ¶rt Ã§ocuÄŸu olduÄŸunu belirten Abbasi, her iki evin 2014 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edildiÄŸini kaydetti.

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