Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri Filistinlilere ait 2 evi yÄ±ktÄ±

Ä°srailÂ iÅŸgali altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te faaliyet gÃ¶sterenÂ Filistinli sivil toplum kuruluÅŸu Wadi Hilwe'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°srail polisi sabaha karÅŸÄ± Cebeli Mukabber Mahallesi'ne gelerek Ä°mam ve Ä°slam Abbasi isimli Filistinli kardeÅŸlere ait iki evi abluka altÄ±na aldÄ±.
Evlerdeki 10'u Ã§ocuk toplam 14 Filistinlinin dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan belediye ekipleri iki evi de yÄ±ktÄ±.
Abbasi kardeÅŸlerin babasÄ± Musa Abbasi, belediyenin yÄ±kÄ±m emrini kendilerine tebliÄŸ etmediÄŸini, Ä°srail polisinin sabaha karÅŸÄ± 04.30 sularÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± baskÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ yÄ±kÄ±mÂ iÅŸlemine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
OÄŸlu Ä°sam'Ä±n altÄ±, diÄŸer oÄŸlu Ä°mam'Ä±n ise dÃ¶rt Ã§ocuÄŸu olduÄŸunu belirten Abbasi, her iki evin 2014 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edildiÄŸini kaydetti.
Mostar'da iki yÄ±ldÄ±r faaliyet gÃ¶steren Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼, TÃ¼rkÃ§e kurslarÄ± ve TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ tanÄ±tÄ±cÄ± etkinlikleriyle bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rÃ¼yor
Fransa'nÄ±n eski BaÅŸbakanÄ± Valls, "Macron'u destekliyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Cumhuriyeti tehlikeye atmamamÄ±z gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi
Ä°srail'e baÄŸlÄ± KudÃ¼s Belediyesi ekiplerinin DoÄŸu KudÃ¼s'te Filistinlilere ait iki evi "ruhsatsÄ±z olduÄŸu" gerekÃ§esiyle yÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi
FildiÅŸi'nin eski first leydisi Simone Gbagbo'nun "savaÅŸ suÃ§u ve insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§" iÅŸlediÄŸi gerekÃ§esiyle Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in mahkemeye baÅŸvuruldu
Afganistan'da bahar Ã¶ncesi daha gÃ¼Ã§lÃ¼ saldÄ±rÄ±lar bekleyen Afgan ordusu Ã¶zel kuvvetler birliÄŸinin sayÄ±sÄ±nÄ± yabancÄ± Ã¼lkelerden alacaklarÄ± fon desteÄŸi ile iki kat artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Irak'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerinden Musul'da gerÃ§ekleÅŸtirilen DEAÅž'Ä± bÃ¶lgeden Ã§Ä±karma operasyonlarÄ±nda hem DEAÅž'Ä±n hem de koalisyon uÃ§aklarÄ±nÄ±n verdiÄŸi zararÄ±n faturasÄ±nÄ± sivil halk Ã¶dedi
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž KarÅŸÄ±tÄ± Koalisyon KomutanÄ± Korgeneral Stephen Townsend, basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda AA muhabirinin 'PYD konusunda sÃ¶yledikleriniz Ã§eliÅŸmiyor mu?' sorusuna kÄ±zarak gerginliÄŸe neden oldu
BaÅŸbakan May'in imzaladÄ±ÄŸÄ± mektubun AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk'a iletilmesinin ardÄ±ndan baÅŸlayacak Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma sÃ¼recinin iki yÄ±lda tamamlanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor
Polis, Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te, Ã‡inli bir gÃ¶Ã§menin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesini protesto eden grubu daÄŸÄ±tmak iÃ§in gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz kullandÄ±
UluslararasÄ± Ä°nsan HaklarÄ± Federasyonunun "FransÄ±z BankalarÄ±n Ä°srail YerleÅŸkelerindeki Tehlikeli Ä°liÅŸkileri" baÅŸlÄ±klÄ± raporunda, "FransÄ±z bankalarÄ±n Ä°srail'in yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸke inÅŸaatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesinde Ã¶nemli sorumluluklarÄ± olduÄŸu" ifade edildi
dÃ¼n gece ABD'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Halkbank GYY Atilla hakkÄ±nda Halkbank'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, spekÃ¼latif haberlere itibar edilmemesi istendi
KamÃ§atka yarÄ±madasÄ±nda meydana gelen depremin ardÄ±ndan tsunami uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Ä°HH, bugÃ¼ne kadar hiÃ§bir yardÄ±m kuruluÅŸunun uÄŸramadÄ±ÄŸÄ± Darfur'un Ã‡ad sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n yerleÅŸim yerinde, 30 yeni su kuyusu aÃ§mak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±
New York GÃ¼ney BÃ¶lge SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±larÄ±ndan Mehmet Hakan Atilla'nÄ±n Ä°ÅŸadamÄ± Sarraf davasÄ± kapsamÄ±nda New York'ta tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
AB'nin Ã¼ye Ã¼lkelere mÃ¼dahale ettiÄŸini savunan Macaristan hÃ¼kÃ¼meti, "BrÃ¼ksel durdurulmalÄ±" sloganÄ±yla ulusal danÄ±ÅŸma kampanyasÄ± baÅŸlatacak
UNICEF'ten yapÄ±lan "zaman tÃ¼keniyor" baÅŸlÄ±klÄ± aÃ§Ä±klamada,Somali, Nijerya, Yemen ve GÃ¼ney Sudan'da 22 milyon Ã§ocuÄŸun yardÄ±ma ihtiyacÄ± olduÄŸu ve 1,4 milyon Ã§ocuÄŸun da aÅŸÄ±rÄ± gÄ±dasÄ±zlÄ±k nedeniyle Ã¶lÃ¼m riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu vurgulandÄ±