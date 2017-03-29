11:51, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

FildiÅŸi'nin eski first leydisi Gbagbo'ya Ã¶mÃ¼r boyu hapis istemi





FildiÅŸi'nin eski first leydisi Simone Gbagbo'nun "savaÅŸ suÃ§u ve insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§" iÅŸlediÄŸi gerekÃ§esiyle Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in mahkemeye baÅŸvuruldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FildiÅŸi Sahili'nde, Abidjan BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca eski Devlet BaÅŸkanÄ± Laurent Gbagboâ€™nun eÅŸi Simone Gbagbo'nun mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±. Abidjan BaÅŸsavcÄ±sÄ± Aly Yeo aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Simone Gbagbo'nun "savaÅŸ suÃ§u ve insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§" iÅŸlediÄŸi gerekÃ§esiyle Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in mahkemeye baÅŸvurduÄŸunu bildirdi. FildiÅŸi Sahili Siyasi Kriz SonrasÄ± MaÄŸdurlar TopluluÄŸu BaÅŸkanÄ± Diaby Issiaka da Yeo'nun istediÄŸi cezayÄ± uygun bulduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. BatÄ± Afrika Ã¼lkesi FildiÅŸi Sahili'nde, KasÄ±m 2010'daki devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde yenilgiyi kabul etmeyen Laurent Gbagbo, koltuÄŸu rakibi Alassane Vattara'ya bÄ±rakmamÄ±ÅŸ, Ã§Ä±kan ÅŸiddet olaylarÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 3 bin kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Gbagbo ve eÅŸi, seÃ§imden 5 ay sonra Nisan 2011'da Abidjan kentinde, evlerinin bodrumundaki bir sÄ±ÄŸÄ±nakta yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. Abidjan Mahkemesi Simone Gbagbo'yu 2015'te, "ulusal gÃ¼venliÄŸi tehlikeye attÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±yla 20 yÄ±l hapse mahkum etmiÅŸ ve 10 yÄ±l sivil haklardan yoksun bÄ±rakÄ±lmasÄ±na hÃ¼kmetmiÅŸti.

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