12:05, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

SabancÄ± suikasti davasÄ±nda flaÅŸ geliÅŸme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SabancÄ± suikastÄ± davasÄ±nda esas hakkÄ±ndaki mÃ¼talaasÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan cumhuriyet savcÄ±sÄ±, tutuklu sanÄ±k Ä°smail Akkol'un, ''TÃ¼rkiye Cumhuriyeti TeÅŸkilatÄ± Esasiye Kanununun tamamÄ±nÄ± veya bir kÄ±smÄ±nÄ± taÄŸyir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile teÅŸekkÃ¼l etmiÅŸ olan BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisini iskata veya vazifesini yapmaktan men'e cebren teÅŸebbÃ¼s etmek'' suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.