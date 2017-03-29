SabancÄ± suikasti davasÄ±nda flaÅŸ geliÅŸme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
SabancÄ± suikastÄ± davasÄ±nda esas hakkÄ±ndaki mÃ¼talaasÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan cumhuriyet savcÄ±sÄ±, tutuklu sanÄ±k Ä°smail Akkol'un, ''TÃ¼rkiye Cumhuriyeti TeÅŸkilatÄ± Esasiye Kanununun tamamÄ±nÄ± veya bir kÄ±smÄ±nÄ± taÄŸyir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile teÅŸekkÃ¼l etmiÅŸ olan BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisini iskata veya vazifesini yapmaktan men'e cebren teÅŸebbÃ¼s etmek'' suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.
SabancÄ± suikastÄ± sanÄ±ÄŸÄ± Ä°smail Akkol iÃ§in istenen ceza belli oldu
Adaylar, sÄ±nav sorularÄ±na verdikleri yanÄ±tlarÄ± https://ais.osym.gov.tr adresinden inceleyebilecek
Van'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyonda 12 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ramazan ayÄ±nÄ±n da iÃ§inde bulunduÄŸu Ã¼Ã§ aylar bugÃ¼n itibari ile baÅŸladÄ±. Recep ayÄ±nÄ±n cumaya baÄŸlanan ilk perÅŸembe akÅŸamÄ± olan 30 Mart'ta da Regaip Kandili idrak edilecek.
Anadolu Grubu Otomotiv Grubu BaÅŸkanÄ± KoÃ§ak, "Eskiden otomobil sahibi olmak Ã¶nemli bir statÃ¼ sembolÃ¼ydÃ¼. ArtÄ±k, Y ve Z jenerasyonu olarak bilinen genÃ§ nesilde bu deÄŸer Ã§ok fazla Ã¶n planda deÄŸil" dedi
Hrant Dink cinayeti soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±nda gazeteci, emniyet ve jandarma gÃ¶revlilerinin de bulunduÄŸu 8 ÅŸÃ¼pheli, tutuklandÄ±
Darbecilerin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zde atama listesinde "DiyarbakÄ±r sÄ±kÄ±yÃ¶netim komutanÄ±" olarak gÃ¶sterilen dÃ¶nemin 7. Kolordu KomutanÄ± Korgeneral YÄ±lmaz'Ä±n iÅŸgali andÄ±ran adliye ziyaretine iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, MHP'den ihraÃ§ edilen eski milletvekili OÄŸan hakkÄ±nda, sosyal medyada kendisine hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle suÃ§ duyurusunda bulundu
Tatvan ilÃ§esine baÄŸlÄ± 7 kÃ¶y ve bu kÃ¶ylere baÄŸlÄ± mezaralarda uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sona erdi
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, "Bunlar devletin iÃ§erisinde yapÄ±lanmÄ±ÅŸ FETÃ– diye adlandÄ±rÄ±lan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ydÃ¼. Cesur ve yiÄŸit Arnavut halkÄ±nÄ±n, bÃ¼nyesinde bunlarÄ± barÄ±ndÄ±rmayacaÄŸÄ± inancÄ± iÃ§erisindeyiz." dedi
Samsun'da konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul SarÄ±yer'de kurulan "hayÄ±r" standÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rpriz ziyareti anlattÄ±
DiyarbakÄ±r 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde 2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana gÃ¶rÃ¼len PKK'nÄ±n ÅŸehir yapÄ±lanmasÄ± KCK ana davasÄ±nda 111 sanÄ±k, Ã§eÅŸitli oranlarda hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, son zamanlarda ilgili emniyet birimlerince internet Ã¼zerinden insanlarÄ± dolandÄ±rmaya yÃ¶nelik, "saadet zinciri" olarak bilinen piramit satÄ±ÅŸ sistemi ÅŸeklinde faaliyet gÃ¶steren dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± uyardÄ±
Hakkari'de TYÃ‡P kapsamÄ±nda 6 ay sÃ¼reyle istihdam edilecek 550 kiÅŸi iÃ§in kura Ã§ekimi yapÄ±ldÄ±
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (2017-YGS) sonuÃ§larÄ± Ã–SYM tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±.
Sakarya'nÄ±n AdapazarÄ± ilÃ§esinde bir evde Ã§Ä±kan yangÄ±nda, Afgan uyruklu 7 aylÄ±k Halit, 2 yaÅŸÄ±ndaki Fariha ve 4 yaÅŸÄ±ndaki Nejla Nazari hayatÄ±nÄ± kaybetti