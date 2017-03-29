12:05, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Fransa'da eski BaÅŸbakan Valls'ten Macron'a destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'nÄ±n eski BaÅŸbakanÄ±Â Manuel VallsÂ ilk turu Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay sonunda yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi iÃ§in "En Marche" (YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ) oluÅŸumunun lideri ve kendi hÃ¼kÃ¼metinin eski Maliye BakanÄ± EmmanuelÂ Macron'u destekleyeceÄŸini bildirdi.

BaÅŸbakanlÄ±ktan istifa ettikten sonra Sosyalist Partinin cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã¶n seÃ§im yarÄ±ÅŸÄ±nda Benoit Hamon'a kaybeden Valls, BFMTV kanalÄ±nda sorularÄ± yanÄ±tlayarak ilk kez yarÄ±ÅŸta kimi destekleyeceÄŸi konusunda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Kamuoyu yoklamalarÄ±nda seÃ§imin ilk turunu alarak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± kazanamasa da Macron ile birlikte ilk sÄ±ralarda gÃ¶sterilen aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe Partisi Lideri Marine Le Pen'in oyunun Ã§ok daha yÃ¼ksek olduÄŸunu deÄŸerlendirdiÄŸini ifade eden Valls, "Macron'u destekliyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Cumhuriyeti tehlikeye atmamamÄ±z gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.

HiÃ§bir ÅŸekilde kimse ile pazarlÄ±k yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Valls, "sorumlu bir pozisyon" aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Sosyalist Parti adayÄ± Benoit Hamon'un stratejisinin Ã§Ã¶ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve Hamon'un marjinalleÅŸtiÄŸini savunan Valls, kendisinin marjinalleÅŸmeyi kabul edemeyeceÄŸini kaydetti.

Valls, bu kararÄ± nedeniyle Sosyalist Partiden atÄ±lmaktan da korkmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.