TÃ¼rk dili ve kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne Mostar'da yoÄŸun ilgi

Bosna Hersek'in gÃ¼neyindeki tarihi ve turistikÂ MostarÂ ÅŸehrinde iki yÄ±ldÄ±r faaliyet gÃ¶sterenÂ Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼,Â TÃ¼rkÃ§eÂ kurslarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ tanÄ±tÄ±cÄ± etkinlikleriyle de bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
Mostar ÅŸehrinin yanÄ± sÄ±ra civardakiÂ StolacÂ veÂ KonjicÂ ÅŸehirlerinde yaÅŸayan insanlarÄ±n da yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸiÂ Mostar Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼, iki yÄ±llÄ±k sÃ¼re zarfÄ±nda hem TÃ¼rkÃ§e kurslarÄ± hem de TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼r ve geleneklerini tanÄ±tan etkinlikleriyle son derece etkin.
Mostar Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yunus Dilber yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bÃ¶lgede TÃ¼rkÃ§eye ilginin gÃ¼nden gÃ¼ne arttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "TÃ¼rkÃ§e kurslarÄ±mÄ±za 12 ila 60 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±nda 100'e yakÄ±n Ã¶ÄŸrenci devam ediyor. EnstitÃ¼ dÄ±ÅŸÄ±nda, Mostar'da yetim Ã§ocuklarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak amacÄ±yla hizmet veren Ã‡ocuk KÃ¼ltÃ¼r Merkezinde de TÃ¼rkÃ§e kursu aÃ§tÄ±k." diye konuÅŸtu.
"Tercihim TÃ¼rkÃ§e Projesi" kapsamÄ±nda Bosna Hersek'te binlerce Ã¶ÄŸrencinin de TÃ¼rkÃ§eyi seÃ§meli ders olarak Ã¶ÄŸrendiÄŸine dikkati Ã§eken Dilber, TÃ¼rkÃ§elerini geliÅŸtirmek isteyen Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in de pratik yapabilecekleri "KonuÅŸma KulÃ¼bÃ¼" kurduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Dilber, TÃ¼rkÃ§e kurslarÄ±nÄ± baÅŸarÄ±yla tamamlayan Ã¶ÄŸrencileri TÃ¼rkiye'ye gÃ¶ndereceklerini belirterek, TÃ¼rkÃ§e Yaz Okuluna katÄ±lacak bu Ã¶ÄŸrencilerin bir aylÄ±k sÃ¼re zarfÄ±nda teoride Ã¶ÄŸrendiklerini pratiÄŸe dÃ¶kme imkanÄ± bulacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
TÃ¼rkiye'de Bosna Hersek kÃ¶kenli Ã§ok sayÄ±da yazar yetiÅŸtiÄŸini anÄ±msatan Dilber, "Kim bilir, bu geleneÄŸi belki bugÃ¼n de devam ettiririz." ifadelerini kullandÄ±.
TÃ¼rkÃ§e kursuna devam eden Mostar'Ä±n tanÄ±nmÄ±ÅŸ hattatlarÄ±ndan Munib Obradovic de birÃ§ok kez Ä°stanbul'a gittiÄŸini ve her defasÄ±nda TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne daha fazla hayran kaldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmesinde bulunarak, "KÃ¼ltÃ¼rÃ¼n en Ã¶nemli temel taÅŸlarÄ±ndan biri de dildir. Bu nedenle TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrenmek istiyorum." dedi.
20 yÄ±ldÄ±r hat sanatÄ± ile uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Obradovic, Ä°stanbul'un hat sanatÄ±nÄ±n en Ã¶nemli merkezi olduÄŸunu ifade etti.
Ä°ki yÄ±ldÄ±r TÃ¼rkÃ§e kurslarÄ±na devam eden Melika Jelovac ise TÃ¼rkÃ§enin zor bir dil olduÄŸunu ancak "bÃ¼yÃ¼k bir aÅŸkla" Ã¶ÄŸrenmeye devam ettiÄŸini dile getirdi.
Jelovac, "BoÅŸnakÃ§adan farklÄ± olduÄŸu iÃ§in TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrenmek kolay deÄŸil. TÃ¼rkiye'de burslu okumak iÃ§in baÅŸvurdum. UmarÄ±m kabul edilirim. EÄŸitimime TÃ¼rkiye'de devam etmek istiyorum." diye konuÅŸtu.
TÃ¼rk dili ve edebiyatÄ± Ã¶ÄŸrencisi Sajra Colakovic ise TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ yakÄ±ndan tanÄ±mak istediÄŸini belirterek, Ã¼niversiteden mezun olduktan sonra TÃ¼rkÃ§eyi kullanabileceÄŸi bir iÅŸte Ã§alÄ±ÅŸmak istediÄŸini sÃ¶yledi.
Kurs bÃ¼nyesinde TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸreten Eldin Saburovic de Ã¼Ã§ aylÄ±k baÅŸlangÄ±Ã§ seviyesinin ardÄ±ndan Ã¶ÄŸrencilerin Ã§ok sayÄ±da kelime Ã¶ÄŸrenip cÃ¼mle kurabildiklerini sÃ¶zlerine ekledi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'in, AB'den Ã§Ä±kÄ±ÅŸ sÃ¼recini baÅŸlatacak olan 50'nci maddenin iÅŸletilmesi Ã§erÃ§evesinde BrÃ¼ksel'e resmi bildirimde bulunmasÄ±yla Ä°ngiliz sterlini ve Londra borsasÄ± deÄŸer kaybÄ± yaÅŸÄ±yor
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Bal-GÃ¶Ã§ Genel BaÅŸkanÄ± Ã–zkan, "Bulgaristan'daki seÃ§im Ã¶ncesi kardeÅŸ kavgasÄ±, komÅŸu kavgasÄ± oluÅŸturmak isteyenler oldu. Sanki bir savaÅŸa gidiliyor gibi gerginlik yaratÄ±ldÄ±" dedi
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Temsilciler Meclisi'ne baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lere ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Tobruk kentinde bir evin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸmesi sonucu 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Mostar'da iki yÄ±ldÄ±r faaliyet gÃ¶steren Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼, TÃ¼rkÃ§e kurslarÄ± ve TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ tanÄ±tÄ±cÄ± etkinlikleriyle bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rÃ¼yor
Fransa'nÄ±n eski BaÅŸbakanÄ± Valls, "Macron'u destekliyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Cumhuriyeti tehlikeye atmamamÄ±z gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi
Ä°srail'e baÄŸlÄ± KudÃ¼s Belediyesi ekiplerinin DoÄŸu KudÃ¼s'te Filistinlilere ait iki evi "ruhsatsÄ±z olduÄŸu" gerekÃ§esiyle yÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi
FildiÅŸi'nin eski first leydisi Simone Gbagbo'nun "savaÅŸ suÃ§u ve insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§" iÅŸlediÄŸi gerekÃ§esiyle Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in mahkemeye baÅŸvuruldu
Afganistan'da bahar Ã¶ncesi daha gÃ¼Ã§lÃ¼ saldÄ±rÄ±lar bekleyen Afgan ordusu Ã¶zel kuvvetler birliÄŸinin sayÄ±sÄ±nÄ± yabancÄ± Ã¼lkelerden alacaklarÄ± fon desteÄŸi ile iki kat artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Irak'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerinden Musul'da gerÃ§ekleÅŸtirilen DEAÅž'Ä± bÃ¶lgeden Ã§Ä±karma operasyonlarÄ±nda hem DEAÅž'Ä±n hem de koalisyon uÃ§aklarÄ±nÄ±n verdiÄŸi zararÄ±n faturasÄ±nÄ± sivil halk Ã¶dedi
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UluslararasÄ± Ä°nsan HaklarÄ± Federasyonunun "FransÄ±z BankalarÄ±n Ä°srail YerleÅŸkelerindeki Tehlikeli Ä°liÅŸkileri" baÅŸlÄ±klÄ± raporunda, "FransÄ±z bankalarÄ±n Ä°srail'in yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸke inÅŸaatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesinde Ã¶nemli sorumluluklarÄ± olduÄŸu" ifade edildi
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