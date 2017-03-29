12:12, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rk dili ve kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne Mostar'da yoÄŸun ilgi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bosna Hersek'in gÃ¼neyindeki tarihi ve turistikÂ MostarÂ ÅŸehrinde iki yÄ±ldÄ±r faaliyet gÃ¶sterenÂ Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼,Â TÃ¼rkÃ§eÂ kurslarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ tanÄ±tÄ±cÄ± etkinlikleriyle de bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Mostar ÅŸehrinin yanÄ± sÄ±ra civardakiÂ StolacÂ veÂ KonjicÂ ÅŸehirlerinde yaÅŸayan insanlarÄ±n da yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸiÂ Mostar Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼, iki yÄ±llÄ±k sÃ¼re zarfÄ±nda hem TÃ¼rkÃ§e kurslarÄ± hem de TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼r ve geleneklerini tanÄ±tan etkinlikleriyle son derece etkin.

100'E YAKIN Ã–ÄžRENCÄ° VAR

Mostar Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yunus Dilber yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bÃ¶lgede TÃ¼rkÃ§eye ilginin gÃ¼nden gÃ¼ne arttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "TÃ¼rkÃ§e kurslarÄ±mÄ±za 12 ila 60 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±nda 100'e yakÄ±n Ã¶ÄŸrenci devam ediyor. EnstitÃ¼ dÄ±ÅŸÄ±nda, Mostar'da yetim Ã§ocuklarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak amacÄ±yla hizmet veren Ã‡ocuk KÃ¼ltÃ¼r Merkezinde de TÃ¼rkÃ§e kursu aÃ§tÄ±k." diye konuÅŸtu.

"Tercihim TÃ¼rkÃ§e Projesi" kapsamÄ±nda Bosna Hersek'te binlerce Ã¶ÄŸrencinin de TÃ¼rkÃ§eyi seÃ§meli ders olarak Ã¶ÄŸrendiÄŸine dikkati Ã§eken Dilber, TÃ¼rkÃ§elerini geliÅŸtirmek isteyen Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in de pratik yapabilecekleri "KonuÅŸma KulÃ¼bÃ¼" kurduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Dilber, TÃ¼rkÃ§e kurslarÄ±nÄ± baÅŸarÄ±yla tamamlayan Ã¶ÄŸrencileri TÃ¼rkiye'ye gÃ¶ndereceklerini belirterek, TÃ¼rkÃ§e Yaz Okuluna katÄ±lacak bu Ã¶ÄŸrencilerin bir aylÄ±k sÃ¼re zarfÄ±nda teoride Ã¶ÄŸrendiklerini pratiÄŸe dÃ¶kme imkanÄ± bulacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

TÃ¼rkiye'de Bosna Hersek kÃ¶kenli Ã§ok sayÄ±da yazar yetiÅŸtiÄŸini anÄ±msatan Dilber, "Kim bilir, bu geleneÄŸi belki bugÃ¼n de devam ettiririz." ifadelerini kullandÄ±.

"TÃœRKÃ‡E Ã–ÄžRENMEK KOLAY DEÄžÄ°L"

TÃ¼rkÃ§e kursuna devam eden Mostar'Ä±n tanÄ±nmÄ±ÅŸ hattatlarÄ±ndan Munib Obradovic de birÃ§ok kez Ä°stanbul'a gittiÄŸini ve her defasÄ±nda TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne daha fazla hayran kaldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmesinde bulunarak, "KÃ¼ltÃ¼rÃ¼n en Ã¶nemli temel taÅŸlarÄ±ndan biri de dildir. Bu nedenle TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrenmek istiyorum." dedi.

20 yÄ±ldÄ±r hat sanatÄ± ile uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Obradovic, Ä°stanbul'un hat sanatÄ±nÄ±n en Ã¶nemli merkezi olduÄŸunu ifade etti.

Ä°ki yÄ±ldÄ±r TÃ¼rkÃ§e kurslarÄ±na devam eden Melika Jelovac ise TÃ¼rkÃ§enin zor bir dil olduÄŸunu ancak "bÃ¼yÃ¼k bir aÅŸkla" Ã¶ÄŸrenmeye devam ettiÄŸini dile getirdi.

Jelovac, "BoÅŸnakÃ§adan farklÄ± olduÄŸu iÃ§in TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrenmek kolay deÄŸil. TÃ¼rkiye'de burslu okumak iÃ§in baÅŸvurdum. UmarÄ±m kabul edilirim. EÄŸitimime TÃ¼rkiye'de devam etmek istiyorum." diye konuÅŸtu.

TÃ¼rk dili ve edebiyatÄ± Ã¶ÄŸrencisi Sajra Colakovic ise TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ yakÄ±ndan tanÄ±mak istediÄŸini belirterek, Ã¼niversiteden mezun olduktan sonra TÃ¼rkÃ§eyi kullanabileceÄŸi bir iÅŸte Ã§alÄ±ÅŸmak istediÄŸini sÃ¶yledi.

Kurs bÃ¼nyesinde TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸreten Eldin Saburovic de Ã¼Ã§ aylÄ±k baÅŸlangÄ±Ã§ seviyesinin ardÄ±ndan Ã¶ÄŸrencilerin Ã§ok sayÄ±da kelime Ã¶ÄŸrenip cÃ¼mle kurabildiklerini sÃ¶zlerine ekledi.