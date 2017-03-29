12:23, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Zekeriya Ã–z ve Calal Kara'nÄ±n avukatlarÄ± vekillikten Ã§ekildi





FETÃ–/PDY tarafÄ±ndan 17 AralÄ±k soruÅŸturmasÄ±nda usulsÃ¼zlÃ¼kler yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin, eski savcÄ±lar Zekeriya Ã–z, Celal Kara ve Mehmet YÃ¼zgeÃ§ hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda firari sanÄ±klar Ã–z ve Kara'nÄ±n avukatlarÄ± vekillikten Ã§ekildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–/PDY tarafÄ±ndanÂ 17 AralÄ±k soruÅŸturmasÄ±nda usulsÃ¼zlÃ¼kler yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin, eski savcÄ±larÂ Zekeriya Ã–z, Celal KaraÂ ve Mehmet YÃ¼zgeÃ§ hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan ve YargÄ±tay 16. Ceza Dairesinde gÃ¶rÃ¼len davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± tamamlandÄ±. YargÄ±tayÂ Konferans Salonundaki duruÅŸmaya mÃ¼ÅŸteki avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. DuruÅŸmada sanÄ±klar ve mÃ¼dafilerinin bulunmamasÄ± nedeniyle mÃ¼ÅŸteki avukatlarÄ±nÄ±n talepleri alÄ±ndÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, eski bakanlardan AK Parti Ä°stanbul milletvekilleri Mehdi Eker, Hayati YazÄ±cÄ±, Ankara Milletvekili Ali Babacan'Ä±n avukatlarÄ± tarafÄ±ndan davaya katÄ±lma talebinde bulunuldu. Ã–Z VE KARA'NIN AVUKATLARI VEKÄ°LLÄ°KTEN Ã‡EKÄ°LDÄ° Daha sonra Mahkeme BaÅŸkanÄ± EyÃ¼p YeÅŸil, sanÄ±klar Ã–z, Kara ve YÃ¼zgeÃ§ hakkÄ±ndaki yakalama mÃ¼zekkeresinin henÃ¼z infaz edilmediÄŸini, Ã–z ve Kara'nÄ±n avukatlarÄ±nÄ±n da vekillikten Ã§ekildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. YeÅŸil, ayrÄ±ca, son soruÅŸturma kararÄ±nda, mÃ¼ÅŸteki olarak ismi geÃ§meyen RÄ±za Sarraf'Ä±n avukatÄ±nÄ±n da katÄ±lma talepli dilekÃ§e sunduÄŸunu sÃ¶yledi. DuruÅŸmada firari sanÄ±klar hakkÄ±ndaki yakalama emirlerinin devamÄ±na ve delil toplama iÅŸlemine geÃ§ilmesine karar verildi. 22 MAYIS'A ERTELENDÄ° AvukatlarÄ± davadan Ã§ekilen sanÄ±klar Ã–z ve Kara'ya mÃ¼dafi tayini iÃ§in baroya mÃ¼zekkere yazÄ±lmasÄ±, katÄ±lma taleplerinin sanÄ±klara zorunlu mÃ¼dafi atanÄ±p bu konudaki gÃ¶rÃ¼ÅŸleri alÄ±ndÄ±ktan sonra deÄŸerlendirilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±larak duruÅŸma 22 MayÄ±s'a ertelendi.

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