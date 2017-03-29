12:26, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

YGS birincisi BingÃ¶l'den





YGS'de 4 puan tÃ¼rÃ¼nden 500 Tam puan alarak TÃ¼rkiye 1.si olan Ã–zel HÃ¼rriyet Lisesi Ã¶ÄŸrencisi Ahsen Zeynep KAYA BingÃ¶l'e farklÄ± bir gurur yaÅŸattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±'nda (YGS) TÃ¼rkiye birincisi olan Ahsen Zeynep Kaya, ilk kez bu baÅŸarÄ±nÄ±n elde edildiÄŸi BingÃ¶l'e bÃ¼yÃ¼k gurur yaÅŸattÄ±.Â

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