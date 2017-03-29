12:28, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

EminÃ¶nÃ¼ MeydanÄ±'na yeni dÃ¼zenleme





Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda, MÄ±sÄ±r Ã‡arÅŸÄ±sÄ± MeydanÄ±, Yeni Cami ve ÃœskÃ¼dar-KadÄ±kÃ¶y-BoÄŸaz iskelelerinin Ã§evresi yeniden dÃ¼zenleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir BelediyesiÂ tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±ndaÂ EminÃ¶nÃ¼ MeydanÄ±Â ve Ã§evresi yeniden dÃ¼zenleniyor. Belediyeden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, EminÃ¶nÃ¼'nde devam eden Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±ndaÂ MÄ±sÄ±r Ã‡arÅŸÄ±sÄ± MeydanÄ±,Â Yeni CamiÂ veÂ ÃœskÃ¼dar-KadÄ±kÃ¶y-BoÄŸaz iskelelerinin Ã§evresi, modern bir biÃ§imde engelli ulaÅŸÄ±mÄ±na uygun hale getirilerek yeniden dizayn ediliyor. 30 BÄ°N METREKARELÄ°K ALANA GRANÄ°T Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir BelediyesiÂ YapÄ± Ä°ÅŸleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar Ã§erÃ§evesinde 30 bin metrekarelik alanaÂ granitÂ dÃ¶ÅŸeniyor. Tarihi dokusu ve Ã§evresiyle yerli ve yabancÄ± birÃ§ok ziyaretÃ§inin uÄŸrak yerlerinden biri olan EminÃ¶nÃ¼'nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÂ haziran ayÄ±na kadar bitirilmesi planlanÄ±yor.

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