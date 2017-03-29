12:31, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Libya'da savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼





Temsilciler Meclisi'ne baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lere ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Tobruk kentinde bir evin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸmesi sonucu 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Libya'nÄ±n doÄŸusunda yer alan Tobruk kentinde Temsilciler Meclisi'ne (TM) baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lere ait bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Bingazi kentindeki askeri kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, TM'ye baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lere ait Tobruk kentindeki Cemal AbdunnasÄ±r Askeri Hava ÃœssÃ¼ KomutanÄ± TuÄŸgeneral Salih Cevde'nin kullandÄ±ÄŸÄ± savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±, teknik arÄ±za nedeniyle dÃ¼ÅŸtÃ¼. TuÄŸgeneral Cevde'nin kazada hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi. Ä°sminin aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen sivil bir yetkili ise savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Tobruk kentinin et-TarÅŸe bÃ¶lgesindeki bir evin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve kazada pilot Cevde'nin yanÄ± sÄ±ra ev sahibi Abdullah Bualiye el-KehaÅŸi ile eÅŸi ve bir Ã§ocuÄŸunun yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini aktardÄ±. YaklaÅŸÄ±k 10 gÃ¼n Ã¶nce de TM ordusuna ait bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±, Bingazi kentindeki bazÄ± yerlere hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlerken dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ, paraÅŸÃ¼tle atlayan pilot kurtulmuÅŸtu.

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