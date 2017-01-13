12:37, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Adil Ã–ksÃ¼z'e ABD BaÅŸkonsolosluÄŸu'ndan telefon | VÄ°DEO





Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 21 Temmuz 2016'da, saat 10.22'de ABD Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu adÄ±na kayÄ±tlÄ± numaradan,FETÃ–'nÃ¼n "hava kuvvetleri imamÄ±" olduÄŸu belirtilen Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n cep telefonunun arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±Â kaynaklarÄ±, 21 Temmuz 2016'da, saat 10.22'deÂ ABD Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸuÂ adÄ±na kayÄ±tlÄ± numaradan, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (FETÃ–) "hava kuvvetleri imamÄ±" olduÄŸu belirtilenÂ Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n cep telefonunun arandÄ±ÄŸÄ±na dair kayÄ±t bulunduÄŸunu bildirdi. BaÅŸsavcÄ±lÄ±k kaynaklarÄ±, yargÄ± muhabirlerinin, bugÃ¼n bir gazetede yayÄ±nlanan "darbe giriÅŸimi gecesi Ã–ksÃ¼z'Ã¼n, ABD konsolosluÄŸu santral numarasÄ±ndan arandÄ±ÄŸÄ±na" iliÅŸkin habere yÃ¶nelik sorularÄ± Ã¼zerine, "21 Temmuz 2016 tarihinde, saat 10.22'de ABD Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu adÄ±na kayÄ±tlÄ± numaradan Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n cep telefonunun arandÄ±ÄŸÄ±na dair kayÄ±t var." bilgisini paylaÅŸtÄ±.Â Ã–te yandan, Ã–ksÃ¼z'Ã¼n de ÅŸÃ¼phelileri arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±, darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ndeki eylemlere yÃ¶nelik iddianamenin son kontrollerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, muhtemelen yarÄ±n mahkemeye gÃ¶nderileceÄŸi belirtildi.

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