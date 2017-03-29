Putin, ordudaki asker sayÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rÄ±yor

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin,Â Rusya SilahlÄ± Kuvvetlerindeki personel sayÄ±sÄ±nÄ±nÂ 1,88 milyondanÂ 1,9 milyona Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar imzaladÄ±.
Rusya hÃ¼kÃ¼metinin resmi internet sitesinde yayÄ±mlanan karara gÃ¶re, 1 Temmuz 2017'den itibaren silahlÄ± kuvvetlerdeki personel sayÄ±sÄ± 1,88 milyondan 1,9 milyona Ã§Ä±karÄ±lacak.
Karar uygulamaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nda Rusya SilahlÄ± Kuvvetlerinde kadroluÂ askerÂ sayÄ±sÄ± 1 milyonu geÃ§ecek.
Rusya ordusunda kadrolu askerlerin yanÄ± sÄ±ra Ã§eÅŸitli iÅŸlerden sorumlu siviller de gÃ¶rev yapÄ±yor.Â
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Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Rusya SilahlÄ± Kuvvetlerindeki personel sayÄ±sÄ±nÄ± 1,88 milyondan 1,9 milyona Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ± imzaladÄ±
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