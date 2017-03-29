TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Hakkari, DiyarbakÄ±r ile Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen dÃ¶rt ayrÄ±Â hava harekatÄ±nda,PKK'ya ait aralarÄ±nda silah mevzileri ve sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±n bulunduÄŸu 19 hedefin imha edildiÄŸi bildirildi.
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Gazprom, TÃ¼rk AkÄ±mÄ± iÃ§in Ä°stanbul'da South Stream Transport'un ÅŸubesini aÃ§tÄ±
51 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, tutuksuz yargÄ±lanan 51 sanÄ±ÄŸÄ±n savunmasÄ± tamamlandÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Mahmutbey giÅŸelerinin kapatÄ±lmasÄ±na teÅŸebbÃ¼s ve Ispartakule'de meydana gelen olaylarla ilgili 10'u tutuklu 36 ÅŸÃ¼pheli asker hakkÄ±ndaki iddianame tamamlandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bu Ã¼lkede huzurumuza kim musallat olursa bedelini Ã¶deyecek, hiÃ§ bunun lamÄ± cimi yok" dedi
YSK verilerine gÃ¶re, 16 Nisan'daki halk oylamasÄ± iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan 2 milyon 895 bin 567 seÃ§men oy kullanacak
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Hakkari, DiyarbakÄ±r ile Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen dÃ¶rt ayrÄ± hava harekatÄ±nda, PKK'ya ait 19 hedef imha edildi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 21 Temmuz 2016'da, saat 10.22'de ABD Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu adÄ±na kayÄ±tlÄ± numaradan,FETÃ–'nÃ¼n "hava kuvvetleri imamÄ±" olduÄŸu belirtilen Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n cep telefonunun arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda, MÄ±sÄ±r Ã‡arÅŸÄ±sÄ± MeydanÄ±, Yeni Cami ve ÃœskÃ¼dar-KadÄ±kÃ¶y-BoÄŸaz iskelelerinin Ã§evresi yeniden dÃ¼zenleniyor
YGS'de 4 puan tÃ¼rÃ¼nden 500 Tam puan alarak TÃ¼rkiye 1.si olan Ã–zel HÃ¼rriyet Lisesi Ã¶ÄŸrencisi Ahsen Zeynep KAYA BingÃ¶l'e farklÄ± bir gurur yaÅŸattÄ±
FETÃ–/PDY tarafÄ±ndan 17 AralÄ±k soruÅŸturmasÄ±nda usulsÃ¼zlÃ¼kler yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin, eski savcÄ±lar Zekeriya Ã–z, Celal Kara ve Mehmet YÃ¼zgeÃ§ hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda firari sanÄ±klar Ã–z ve Kara'nÄ±n avukatlarÄ± vekillikten Ã§ekildi
Cumhuriyet savcÄ±sÄ±, SabancÄ± suikastÄ± sanÄ±ÄŸÄ± Ä°smail Akkol iÃ§in aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis istedi
Adaylar, sÄ±nav sorularÄ±na verdikleri yanÄ±tlarÄ± https://ais.osym.gov.tr adresinden inceleyebilecek
Van'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyonda 12 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ramazan ayÄ±nÄ±n da iÃ§inde bulunduÄŸu Ã¼Ã§ aylar bugÃ¼n itibari ile baÅŸladÄ±. Recep ayÄ±nÄ±n cumaya baÄŸlanan ilk perÅŸembe akÅŸamÄ± olan 30 Mart'ta da Regaip Kandili idrak edilecek.
Anadolu Grubu Otomotiv Grubu BaÅŸkanÄ± KoÃ§ak, "Eskiden otomobil sahibi olmak Ã¶nemli bir statÃ¼ sembolÃ¼ydÃ¼. ArtÄ±k, Y ve Z jenerasyonu olarak bilinen genÃ§ nesilde bu deÄŸer Ã§ok fazla Ã¶n planda deÄŸil" dedi
Hrant Dink cinayeti soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±nda gazeteci, emniyet ve jandarma gÃ¶revlilerinin de bulunduÄŸu 8 ÅŸÃ¼pheli, tutuklandÄ±