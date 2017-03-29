12:45, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

PKK'ya ait 19 hedef imha edildi





TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Hakkari, DiyarbakÄ±r ile Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen dÃ¶rt ayrÄ± hava harekatÄ±nda, PKK'ya ait 19 hedef imha edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Hakkari, DiyarbakÄ±r ile Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen dÃ¶rt ayrÄ±Â hava harekatÄ±nda,PKK'ya ait aralarÄ±nda silah mevzileri ve sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±n bulunduÄŸu 19 hedefin imha edildiÄŸi bildirildi. Â

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