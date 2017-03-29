Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda 3 milyon seÃ§men oy kullanacak

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu (YSK) verilerinden derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re,Â yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan seÃ§menler, temsilciliklerde 27 Mart-9 Nisan, gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nda ise 27 Mart-16 Nisan arasÄ±nda oy kullanabilecek.
Toplam 2 milyon 895 bin seÃ§menin bulunduÄŸu yurt dÄ±ÅŸÄ±nda, en fazla seÃ§men Almanya'da bulunuyor.
Almanya'da yaÅŸayan 1 milyon 410 bin 248 seÃ§men, Berlin, DÃ¼sseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, KÃ¶ln, Mainz, MÃ¼nih, MÃ¼nster, NÃ¼rnberg ve Stuttgart baÅŸkonsolosluklarÄ±nda oy kullanacak.
YSK verilerine gÃ¶re, altÄ± temsilciliÄŸin bulunduÄŸu Fransa'da 318 bin 342, Ã¼Ã§er temsilcilik bulunan BelÃ§ika'da 135 bin 688, Avusturya'da 106 bin 779, Ä°sviÃ§re'de 94 bin 32, yedi temsilcilik olan ABD'de 96 bin 455, iki temsilciliÄŸin olduÄŸu Ä°ngiltere'de ise 89 bin 93 seÃ§men bulunuyor.
Avrupa ve ABD'nin yanÄ± sÄ±ra diÄŸer Ã¼lkelerde yaÅŸayan seÃ§menler de halk oylamasÄ± iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek. Buna gÃ¶re, Ã‡in'de bin 972, Kuveyt'te bin 124, Yeni Zelanda'da 726, GÃ¼ney Afrika'da bin 39, Singapur'da 550, Sudan'da 828 ve Tayland'da 785 seÃ§men oy kullanabilecek.
Irak'ta yaÅŸayan seÃ§menler, BaÄŸdat ve Erbil'deki temsilciliklerde oy verecek. TÃ¼rkiye'nin BaÄŸdat'ta 876, Erbil'de ise bin 721 seÃ§meni bulunuyor. Ä°srail'de ise 4 bin 752 seÃ§men, Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde oyunu kullanacak.
TÃ¼rkiye'nin ayrÄ±ca Japonya'da 3 bin 209, Katar'da 2 bin 544, Ä°talya'da 13 bin, Kanada'da 24 bin, KÄ±rgÄ±zistan'da bin 807 Umman'da bin 284 seÃ§meni bulunuyor.
16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ± iÃ§in Yunanistan'daki 4 temsilcilikte oy kullanÄ±lacak.
TÃ¼rkiye, halk oylamasÄ± iÃ§in baÅŸkent Atina'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra GÃ¼mÃ¼lcine, Rodos ve Selanik'teki temsilciliklerde de sandÄ±k oluÅŸturacak. Atina'da 9 bin 6, GÃ¼mÃ¼lcine'de 264, Rodos'ta 447, Selanik'te ise 758 kayÄ±tlÄ± seÃ§men bulunuyor.
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± iÃ§in 27 Mart'ta oy verme iÅŸleminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Almanya, Fransa, Avusturya, BelÃ§ika, Danimarka ve Ä°sviÃ§re'de ilk gÃ¼n 37 bin 782 seÃ§men oy kullandÄ±.
Gazprom, TÃ¼rk AkÄ±mÄ± iÃ§in Ä°stanbul'da South Stream Transport'un ÅŸubesini aÃ§tÄ±
51 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, tutuksuz yargÄ±lanan 51 sanÄ±ÄŸÄ±n savunmasÄ± tamamlandÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Mahmutbey giÅŸelerinin kapatÄ±lmasÄ±na teÅŸebbÃ¼s ve Ispartakule'de meydana gelen olaylarla ilgili 10'u tutuklu 36 ÅŸÃ¼pheli asker hakkÄ±ndaki iddianame tamamlandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bu Ã¼lkede huzurumuza kim musallat olursa bedelini Ã¶deyecek, hiÃ§ bunun lamÄ± cimi yok" dedi
YSK verilerine gÃ¶re, 16 Nisan'daki halk oylamasÄ± iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan 2 milyon 895 bin 567 seÃ§men oy kullanacak
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Hakkari, DiyarbakÄ±r ile Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen dÃ¶rt ayrÄ± hava harekatÄ±nda, PKK'ya ait 19 hedef imha edildi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 21 Temmuz 2016'da, saat 10.22'de ABD Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu adÄ±na kayÄ±tlÄ± numaradan,FETÃ–'nÃ¼n "hava kuvvetleri imamÄ±" olduÄŸu belirtilen Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n cep telefonunun arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda, MÄ±sÄ±r Ã‡arÅŸÄ±sÄ± MeydanÄ±, Yeni Cami ve ÃœskÃ¼dar-KadÄ±kÃ¶y-BoÄŸaz iskelelerinin Ã§evresi yeniden dÃ¼zenleniyor
YGS'de 4 puan tÃ¼rÃ¼nden 500 Tam puan alarak TÃ¼rkiye 1.si olan Ã–zel HÃ¼rriyet Lisesi Ã¶ÄŸrencisi Ahsen Zeynep KAYA BingÃ¶l'e farklÄ± bir gurur yaÅŸattÄ±
FETÃ–/PDY tarafÄ±ndan 17 AralÄ±k soruÅŸturmasÄ±nda usulsÃ¼zlÃ¼kler yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin, eski savcÄ±lar Zekeriya Ã–z, Celal Kara ve Mehmet YÃ¼zgeÃ§ hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda firari sanÄ±klar Ã–z ve Kara'nÄ±n avukatlarÄ± vekillikten Ã§ekildi
Cumhuriyet savcÄ±sÄ±, SabancÄ± suikastÄ± sanÄ±ÄŸÄ± Ä°smail Akkol iÃ§in aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis istedi
Adaylar, sÄ±nav sorularÄ±na verdikleri yanÄ±tlarÄ± https://ais.osym.gov.tr adresinden inceleyebilecek
Van'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyonda 12 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ramazan ayÄ±nÄ±n da iÃ§inde bulunduÄŸu Ã¼Ã§ aylar bugÃ¼n itibari ile baÅŸladÄ±. Recep ayÄ±nÄ±n cumaya baÄŸlanan ilk perÅŸembe akÅŸamÄ± olan 30 Mart'ta da Regaip Kandili idrak edilecek.
Anadolu Grubu Otomotiv Grubu BaÅŸkanÄ± KoÃ§ak, "Eskiden otomobil sahibi olmak Ã¶nemli bir statÃ¼ sembolÃ¼ydÃ¼. ArtÄ±k, Y ve Z jenerasyonu olarak bilinen genÃ§ nesilde bu deÄŸer Ã§ok fazla Ã¶n planda deÄŸil" dedi
Hrant Dink cinayeti soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±nda gazeteci, emniyet ve jandarma gÃ¶revlilerinin de bulunduÄŸu 8 ÅŸÃ¼pheli, tutuklandÄ±