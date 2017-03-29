12:51, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda 3 milyon seÃ§men oy kullanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu (YSK) verilerinden derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re,Â yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan seÃ§menler, temsilciliklerde 27 Mart-9 Nisan, gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nda ise 27 Mart-16 Nisan arasÄ±nda oy kullanabilecek.

Toplam 2 milyon 895 bin seÃ§menin bulunduÄŸu yurt dÄ±ÅŸÄ±nda, en fazla seÃ§men Almanya'da bulunuyor.

Almanya'da yaÅŸayan 1 milyon 410 bin 248 seÃ§men, Berlin, DÃ¼sseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, KÃ¶ln, Mainz, MÃ¼nih, MÃ¼nster, NÃ¼rnberg ve Stuttgart baÅŸkonsolosluklarÄ±nda oy kullanacak.

YSK verilerine gÃ¶re, altÄ± temsilciliÄŸin bulunduÄŸu Fransa'da 318 bin 342, Ã¼Ã§er temsilcilik bulunan BelÃ§ika'da 135 bin 688, Avusturya'da 106 bin 779, Ä°sviÃ§re'de 94 bin 32, yedi temsilcilik olan ABD'de 96 bin 455, iki temsilciliÄŸin olduÄŸu Ä°ngiltere'de ise 89 bin 93 seÃ§men bulunuyor.

Ã‡Ä°N'DE YAKLAÅžIK Â BÄ°N SEÃ‡MEN

Avrupa ve ABD'nin yanÄ± sÄ±ra diÄŸer Ã¼lkelerde yaÅŸayan seÃ§menler de halk oylamasÄ± iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek. Buna gÃ¶re, Ã‡in'de bin 972, Kuveyt'te bin 124, Yeni Zelanda'da 726, GÃ¼ney Afrika'da bin 39, Singapur'da 550, Sudan'da 828 ve Tayland'da 785 seÃ§men oy kullanabilecek.

BAÄžDAT'TA 876, TEL AVÄ°V'DE 4 BÄ°N 752

Irak'ta yaÅŸayan seÃ§menler, BaÄŸdat ve Erbil'deki temsilciliklerde oy verecek. TÃ¼rkiye'nin BaÄŸdat'ta 876, Erbil'de ise bin 721 seÃ§meni bulunuyor. Ä°srail'de ise 4 bin 752 seÃ§men, Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde oyunu kullanacak.

TÃ¼rkiye'nin ayrÄ±ca Japonya'da 3 bin 209, Katar'da 2 bin 544, Ä°talya'da 13 bin, Kanada'da 24 bin, KÄ±rgÄ±zistan'da bin 807 Umman'da bin 284 seÃ§meni bulunuyor.

RODOS'TA 447 SEÃ‡MEN

16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ± iÃ§in Yunanistan'daki 4 temsilcilikte oy kullanÄ±lacak.

TÃ¼rkiye, halk oylamasÄ± iÃ§in baÅŸkent Atina'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra GÃ¼mÃ¼lcine, Rodos ve Selanik'teki temsilciliklerde de sandÄ±k oluÅŸturacak. Atina'da 9 bin 6, GÃ¼mÃ¼lcine'de 264, Rodos'ta 447, Selanik'te ise 758 kayÄ±tlÄ± seÃ§men bulunuyor.

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± iÃ§in 27 Mart'ta oy verme iÅŸleminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Almanya, Fransa, Avusturya, BelÃ§ika, Danimarka ve Ä°sviÃ§re'de ilk gÃ¼n 37 bin 782 seÃ§men oy kullandÄ±.