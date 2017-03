ErdoÄŸan: Huzurumuza musallat olanlar bedelini Ã¶deyecek

13:16, 29 Mart 2017 Çarşamba

Erdoğan: Huzurumuza musallat olanlar bedelini ödeyecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Güzel Bir Türkiye İçin Tabii ki Evet Programı"na katıldı.

Erdoğan konuşmasına "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'ne, bu gazi mekana hoşgeldiniz. Her zaman söylediğim gibi burası milletin evidir, sizin evinizdir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kapıları milletimizin her kesiminden her meslekten her meşrepten her bölgeden insanımıza sonuna kadar açıktır." diyerek başladı.

'BAKANLAR KURULU KARARINI ONAYLAYACAĞIM'

Esnafların sorunların çözümü konusunda ellerinden geleni yapmanın görevleri olduğunu dile getiren Erdoğan, "Ben bundan dolayı Ayşe hanımın girişimini ve bu konuda attığı adımı takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Tabii bu konuda emeği geçen Sayın Başbakanımızı ki büyük ihtimalle Bakanlar Kurulu kararı şu andaki kampanya sebebiyle biraz gecikti ama biraz sonra burada olacak ve ben de burada inşallah Bakanlar Kurulu kararını onaylayacağım. Bu tabi bizim için bir görevdi, bu görevin bugün yerine geliyor olması benim için de ayrı bir mutluluk vesilesidir." dedi.

Ayşe Aydın'ın konuşmasında "sessiz yığınlar"dan bahsettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi benim biraz sesim gittiği için sizler benim sesim olacaksınız. Ülkemizde pek çok kişi, '16 Nisan'dan sonra ne olacak?' sorusunu soruyor. Bu soruya en güzel cevabı sizler vermişsiniz. Söyleyeyim daha güzel bir Türkiye olacak. Bazı gerçekler var ki gözü olup da görmeyenler olur, kulağı olup duymayanlar olur, dili olup gerçeği söylemeyenler olur. Örneğin, 14 yıl bu ülkede bizler bir sessiz devrim gerçekleştirdik. Bunu ben konuşmuyorum, bunu bize bugün saldıran Batı konuşuyordu. Peki neydi o? Göreve geldik, başbakan oldum, 100 günlük bir program ve 100 günde Türkiye tırmanmaya başladı ve hamdolsun şu anda kişi başına milli geliri 3 bin 500 dolar olan Türkiye 11 bin dolara çıkmış vaziyette. Yani adama sormazlar mı? '10 yıllar boyu bu ülkede bizi 3 bin 500 dolarlarda niye süründürdünüz?' diye sormazlar mı? Bunu onlara sormak lazım."

'DÜN BİR "HAYIR" ÇADIRINA GİRDİM'

"Vatandaşımızın derdiyle dertlenemez, o problemi çözemezsek bu hayat bize haram olsun" diyen Erdoğan, hastaların kampüs içerisinde sedyeler üzerinde elle taşınmasını değil şehir hastanelerinde olduğu gibi araçla taşınmasını istediklerine vurgu yaptı.

Bunun medeni olmanın bir işareti olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dün bir 'Hayır' çadırına girdim. Dedim 'Niye hayır diyorsunuz?'. Ne dediler biliyor musunuz? 'Çağdaş bir Türkiye için' dediler. 'Peki neyimiz eksik' dedim, cevap yok. E söyleyin, neyimiz eksik, bileyim. Cevap yok. 'Sloganik konuşmayalım. Niye, neyi yapıyoruz, bunu bilelim.' Bulunduğumuz yer de tam Tarabya...Şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi orada. 'Bak şurada, Yavuz Sultan Selim Köprüsü var. 3. köprü. Bu köprü, 4 gidiş 4 geliş. Bir de buna hızlı treni ilave ediyoruz.' dedim. Hemen bir tanesi atladı, 'Niye adını Yavuz Sultan Selim Köprüsü koydunuz? Siz ayrımcılık yapıyorsunuz' dedi. 'Çok ayıp, üzüldüm buna' dedim. 'Demek ki Yavuz Sultan Selim'i iyi tanıyamamışsınız.' Onun döneminde Osmanlı, 15 milyon kilometrekarelik topraklara sahipti. Böyle bir sultanın ismini oraya vermekten daha doğal ne olabilir? Biz bunu senin düşündüğü gibi düşünerek, oraya bu ismi vermedik. 'Bu hünkara, bu sultana bu yakışır' diye oraya bu ismi verdik. Fakat, 'Neyi, neden, nasıl', eğer bu soruları kendimize sormazsak cevabını işte bu şekilde alıyoruz. "

'CUMHURBAŞKANININ MECLİS'İ FESİH YETKİSİ YOKTUR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda 'hayır' diyene bakıyorum, kim hayır diyor? İmralı'daki terör örgütünün başı diyor. Kim diyor? Kandil'de şu anda terörist başları diyor. Ama şu anda anamuhalefetin başı onlarla beraber hareket ediyor. Bunu anlamak mümkün değil. Güzel bir sözümüz var bizim biliyorsunuz, kişi sevdikleriyle beraberdir." dedi.

Erdoğan, "Milletimizden aldığımız güç ve anayasadan aldığımız yetkiyle artık yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı yüzde 50+1 oy alması lazım ki milletten cumhurbaşkanı olsun. Bir de şunu söylüyor; 'Meclis'i fesih yetkisi var' diyor. Cumhurbaşkanının Meclis'i fesih yetkisi yoktur. Öyle bir şey söz konusu değil. Hep bunlar yalan." ifadelerini kullandı.

'BİZ BURALARA MİLLETİMİZLE GELDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsviçre'nin parlamento binası önünde dev bir poster asacaklar, silahı şakağa dayayacak ve orada polisin nezaretinde, terör örgütleri yürüyüşünü yapacak ve İsviçre yönetiminin herhangi bir sesi çıkmayacak. Hiç önemli değil. Biz, buralara milletimizle geldik, milletimizle yürüyoruz. Biz, bunlarla gelmedik." diye konuştu.

'HUZURUMUZA KİM MUSALLAT OLURSA BEDELİNİ ÖDEYECEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede huzurumuza kim musallat olursa bedelini ödeyecek, hiç bunun lamı cimi yok." dedi.

'ŞU ANDA TERÖRÜN BELİNİ KIRIYORUZ, İNLERİNE GİRDİK'

Erdoğan, "Terörle mücadelede daha güzel bir Türkiye olacak. Şu anda terörün belini kırıyoruz, inlerine girdik. Tendürek Dağları'nda, Cudi'de, Gabar'da, Besler Deresi'nde şu anda inlerine girdik. Sadece içeride değil, Suriye'de de Cerablus, Rai, Dabık, Bab, bütün buralarda DEAŞ'ı, PYD'yi temizleyerek yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.