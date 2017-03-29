13:16, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

ErdoÄŸan: Huzurumuza musallat olanlar bedelini Ã¶deyecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenen "GÃ¼zel Bir TÃ¼rkiye Ä°Ã§in Tabii ki Evet ProgramÄ±"na katÄ±ldÄ±.

ErdoÄŸan konuÅŸmasÄ±na "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ne, BeÅŸtepe Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'ne, bu gazi mekana hoÅŸgeldiniz. Her zaman sÃ¶ylediÄŸim gibi burasÄ± milletin evidir, sizin evinizdir. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nin kapÄ±larÄ± milletimizin her kesiminden her meslekten her meÅŸrepten her bÃ¶lgeden insanÄ±mÄ±za sonuna kadar aÃ§Ä±ktÄ±r." diyerek baÅŸladÄ±.

'BAKANLAR KURULU KARARINI ONAYLAYACAÄžIM'

EsnaflarÄ±n sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ konusunda ellerinden geleni yapmanÄ±n gÃ¶revleri olduÄŸunu dile getiren ErdoÄŸan, "Ben bundan dolayÄ± AyÅŸe hanÄ±mÄ±n giriÅŸimini ve bu konuda attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mÄ± takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Tabii bu konuda emeÄŸi geÃ§en SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ± ki bÃ¼yÃ¼k ihtimalle Bakanlar Kurulu kararÄ± ÅŸu andaki kampanya sebebiyle biraz gecikti ama biraz sonra burada olacak ve ben de burada inÅŸallah Bakanlar Kurulu kararÄ±nÄ± onaylayacaÄŸÄ±m. Bu tabi bizim iÃ§in bir gÃ¶revdi, bu gÃ¶revin bugÃ¼n yerine geliyor olmasÄ± benim iÃ§in de ayrÄ± bir mutluluk vesilesidir." dedi.

AyÅŸe AydÄ±n'Ä±n konuÅŸmasÄ±nda "sessiz yÄ±ÄŸÄ±nlar"dan bahsettiÄŸini anÄ±msatan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Åžimdi benim biraz sesim gittiÄŸi iÃ§in sizler benim sesim olacaksÄ±nÄ±z. Ãœlkemizde pek Ã§ok kiÅŸi, '16 Nisan'dan sonra ne olacak?' sorusunu soruyor. Bu soruya en gÃ¼zel cevabÄ± sizler vermiÅŸsiniz. SÃ¶yleyeyim daha gÃ¼zel bir TÃ¼rkiye olacak. BazÄ± gerÃ§ekler var ki gÃ¶zÃ¼ olup da gÃ¶rmeyenler olur, kulaÄŸÄ± olup duymayanlar olur, dili olup gerÃ§eÄŸi sÃ¶ylemeyenler olur. Ã–rneÄŸin, 14 yÄ±l bu Ã¼lkede bizler bir sessiz devrim gerÃ§ekleÅŸtirdik. Bunu ben konuÅŸmuyorum, bunu bize bugÃ¼n saldÄ±ran BatÄ± konuÅŸuyordu. Peki neydi o? GÃ¶reve geldik, baÅŸbakan oldum, 100 gÃ¼nlÃ¼k bir program ve 100 gÃ¼nde TÃ¼rkiye tÄ±rmanmaya baÅŸladÄ± ve hamdolsun ÅŸu anda kiÅŸi baÅŸÄ±na milli geliri 3 bin 500 dolar olan TÃ¼rkiye 11 bin dolara Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ vaziyette. Yani adama sormazlar mÄ±? '10 yÄ±llar boyu bu Ã¼lkede bizi 3 bin 500 dolarlarda niye sÃ¼rÃ¼ndÃ¼rdÃ¼nÃ¼z?' diye sormazlar mÄ±? Bunu onlara sormak lazÄ±m."

'DÃœN BÄ°R "HAYIR" Ã‡ADIRINA GÄ°RDÄ°M'

"VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n derdiyle dertlenemez, o problemi Ã§Ã¶zemezsek bu hayat bize haram olsun" diyen ErdoÄŸan, hastalarÄ±n kampÃ¼s iÃ§erisinde sedyeler Ã¼zerinde elle taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± deÄŸil ÅŸehir hastanelerinde olduÄŸu gibi araÃ§la taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± istediklerine vurgu yaptÄ±.Â

Bunun medeni olmanÄ±n bir iÅŸareti olduÄŸunu sÃ¶yleyen ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"DÃ¼n bir 'HayÄ±r' Ã§adÄ±rÄ±na girdim. Dedim 'Niye hayÄ±r diyorsunuz?'. Ne dediler biliyor musunuz? 'Ã‡aÄŸdaÅŸ bir TÃ¼rkiye iÃ§in' dediler. 'Peki neyimiz eksik' dedim, cevap yok. E sÃ¶yleyin, neyimiz eksik, bileyim. Cevap yok. 'Sloganik konuÅŸmayalÄ±m. Niye, neyi yapÄ±yoruz, bunu bilelim.' BulunduÄŸumuz yer de tam Tarabya...Åžu anda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi orada. 'Bak ÅŸurada, Yavuz Sultan Selim KÃ¶prÃ¼sÃ¼ var. 3. kÃ¶prÃ¼. Bu kÃ¶prÃ¼, 4 gidiÅŸ 4 geliÅŸ. Bir de buna hÄ±zlÄ± treni ilave ediyoruz.' dedim. Hemen bir tanesi atladÄ±, 'Niye adÄ±nÄ± Yavuz Sultan Selim KÃ¶prÃ¼sÃ¼ koydunuz? Siz ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapÄ±yorsunuz' dedi. 'Ã‡ok ayÄ±p, Ã¼zÃ¼ldÃ¼m buna' dedim. 'Demek ki Yavuz Sultan Selim'i iyi tanÄ±yamamÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z.' Onun dÃ¶neminde OsmanlÄ±, 15 milyon kilometrekarelik topraklara sahipti. BÃ¶yle bir sultanÄ±n ismini oraya vermekten daha doÄŸal ne olabilir? Biz bunu senin dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nerek, oraya bu ismi vermedik. 'Bu hÃ¼nkara, bu sultana bu yakÄ±ÅŸÄ±r' diye oraya bu ismi verdik. Fakat, 'Neyi, neden, nasÄ±l', eÄŸer bu sorularÄ± kendimize sormazsak cevabÄ±nÄ± iÅŸte bu ÅŸekilde alÄ±yoruz. "

'CUMHURBAÅžKANININ MECLÄ°S'Ä° FESÄ°H YETKÄ°SÄ° YOKTUR'

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Åžu anda 'hayÄ±r' diyene bakÄ±yorum, kim hayÄ±r diyor? Ä°mralÄ±'daki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n baÅŸÄ± diyor. Kim diyor? Kandil'de ÅŸu anda terÃ¶rist baÅŸlarÄ± diyor. Ama ÅŸu anda anamuhalefetin baÅŸÄ± onlarla beraber hareket ediyor. Bunu anlamak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. GÃ¼zel bir sÃ¶zÃ¼mÃ¼z var bizim biliyorsunuz, kiÅŸi sevdikleriyle beraberdir." dedi.

ErdoÄŸan, "Milletimizden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼Ã§ ve anayasadan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yetkiyle artÄ±k yeni bir dÃ¶nem baÅŸlÄ±yor. CumhurbaÅŸkanÄ± yÃ¼zde 50+1 oy almasÄ± lazÄ±m ki milletten cumhurbaÅŸkanÄ± olsun. Bir de ÅŸunu sÃ¶ylÃ¼yor; 'Meclis'i fesih yetkisi var' diyor. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n Meclis'i fesih yetkisi yoktur. Ã–yle bir ÅŸey sÃ¶z konusu deÄŸil. Hep bunlar yalan." ifadelerini kullandÄ±.

'BÄ°Z BURALARA MÄ°LLETÄ°MÄ°ZLE GELDÄ°K'

CumhurbaÅŸkanÄ±Â ErdoÄŸan, "Ä°sviÃ§re'nin parlamento binasÄ± Ã¶nÃ¼nde dev bir poster asacaklar, silahÄ± ÅŸakaÄŸa dayayacak ve orada polisin nezaretinde, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ yapacak ve Ä°sviÃ§re yÃ¶netiminin herhangi bir sesi Ã§Ä±kmayacak. HiÃ§ Ã¶nemli deÄŸil. Biz, buralara milletimizle geldik, milletimizle yÃ¼rÃ¼yoruz. Biz, bunlarla gelmedik." diye konuÅŸtu.

'HUZURUMUZA KÄ°M MUSALLAT OLURSA BEDELÄ°NÄ° Ã–DEYECEK'

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bu Ã¼lkede huzurumuza kim musallat olursa bedelini Ã¶deyecek, hiÃ§ bunun lamÄ± cimi yok." dedi.

'ÅžU ANDA TERÃ–RÃœN BELÄ°NÄ° KIRIYORUZ, Ä°NLERÄ°NE GÄ°RDÄ°K'

ErdoÄŸan, "TerÃ¶rle mÃ¼cadelede daha gÃ¼zel bir TÃ¼rkiye olacak. Åžu anda terÃ¶rÃ¼n belini kÄ±rÄ±yoruz, inlerine girdik. TendÃ¼rek DaÄŸlarÄ±'nda, Cudi'de, Gabar'da, Besler Deresi'nde ÅŸu anda inlerine girdik. Sadece iÃ§eride deÄŸil, Suriye'de de Cerablus, Rai, DabÄ±k, Bab, bÃ¼tÃ¼n buralarda DEAÅž'Ä±, PYD'yi temizleyerek yolumuza devam ediyoruz." diye konuÅŸtu.