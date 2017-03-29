13:26, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Avrupa iÃ§in kÄ±zamÄ±k salgÄ±nÄ± uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼Â (DSÃ–), Avrupa'da aÅŸÄ±lama oranlarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼lkelerdeÂ kÄ±zamÄ±kÂ salgÄ±nÄ±na rastlandÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Ã–rgÃ¼t, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada baÅŸta Ä°talya ve Romanya olmak Ã¼zere aÅŸÄ±lama oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 95'in altÄ±nda olduÄŸu Ã¼lkelerdeki kÄ±zamÄ±k vakalarÄ±nda ciddi artÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

KORUNMAK Ä°Ã‡Ä°N HALKIN EN AZ YÃœZDE 95'Ä° AÅžI OLMALI

HastalÄ±ktan korunmak iÃ§in halkÄ±n en az yÃ¼zde 95'inin kÄ±zamÄ±k aÅŸÄ±sÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini ancak birÃ§ok Ã¼lkenin bu oranÄ±n altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden DSÃ–, bu Ã¼lkelerde kÄ±zamÄ±k enfeksiyonunun salgÄ±n halini aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

AÅžILANMA ORANININ YÃœZDE 95'Ä°N ALTINDA OLDUÄžU ÃœLKELER

AÅŸÄ±lama oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 95'in altÄ±nda olduÄŸu Ã¼lkeler arasÄ±nda Fransa, Almanya, Ä°talya, Polonya, Romanya, Ä°sviÃ§reÂ veÂ UkraynaÂ yer alÄ±yor.

KÄ±zamÄ±k hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n oldukÃ§a bulaÅŸÄ±cÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§eken DSÃ–, seyahat modellerine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda hastalÄ±ÄŸÄ±n ulaÅŸamayacaÄŸÄ± kiÅŸi ya da Ã¼lke olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

DSÃ– Avrupa DirektÃ¶rÃ¼ Zsuzsanna Jakab, "SalgÄ±nÄ±n bulunduÄŸu tÃ¼m Ã¼lkeleri sÄ±nÄ±rlarÄ±nda hastalÄ±ÄŸÄ±n bulaÅŸmasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in Ã¶nlem almalarÄ±, halihazÄ±rda Ã¶nlem alan Ã¼lkeleri de bunlarÄ± devam ettirmeleri ve aÅŸÄ±lama yÃ¼zdesini sÃ¼rdÃ¼rmeleri konusunda uyardÄ±m." dedi.

Bu arada DSÃ– Avrupa BÃ¶lge Ofisi'nden Robb Buttler, Avrupa'da aÅŸÄ±lama oranÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k olmasÄ±nÄ±n birÃ§ok nedene dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "Ukrayna gibi bazÄ± Ã¼lkelerde tedarik ve prosedÃ¼r sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± yaÅŸanÄ±yor." ifadesini kullandÄ±.

Buttler, bazÄ± Ã¼lkelerin aÅŸÄ±dan koktuklarÄ±nÄ± ya da aÅŸÄ±lanmayÄ± gereksiz bulduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

DSÃ– verilerine gÃ¶re, yÄ±lÄ±n ilk ayÄ±nda Ä°talya'da 200'Ã¼n Ã¼zerinde kÄ±zamÄ±k vakasÄ±na rastlanÄ±rken Romanya'da geÃ§en yÄ±l ocak ayÄ±ndan bu yana 3 bin 400 vaka ve 17 Ã¶lÃ¼m kayÄ±tlara geÃ§ti.