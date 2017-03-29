Mahmutbey giÅŸelerini kapatan FETÃ–'cÃ¼ler iÃ§in mÃ¼ebbet istemi

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'dakiÂ darbe giriÅŸimiÂ sÄ±rasÄ±ndaÂ Mahmutbey giÅŸelerininÂ kapatÄ±lmasÄ±na teÅŸebbÃ¼s edilmesi ve Ispartakule'de meydana gelen olaylarla ilgili 10'u tutuklu rÃ¼tbeli olmak Ã¼zere 36 ÅŸÃ¼pheli asker hakkÄ±nda ''anayasal duÌˆzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbuÌˆs", "TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s", "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini devirmeye teÅŸebbÃ¼s" suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ve "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan da 15'er yÄ±l kadar hapis istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu savcÄ±larÄ±ndan GÃ¶khan YolasÄ±ÄŸmaz tarafÄ±ndan 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Mahmutbey giÅŸelerinin kapatÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± ve Ispartakule'de meydana gelen ve 66. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli askerlerin iÅŸtirak ettiÄŸi olayla ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma tamamlandÄ±.
SoruÅŸturma sonucu hazÄ±rlanan 213 sayfalÄ±k iddianame, suÃ§ tarihinde 66. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda 2. Mekanize Piyade Tabur Komutan Vekili olan BinbaÅŸÄ± Enver MuratoÄŸlu, Ã¼steÄŸmenler ZuÌˆbeyir BayÄ±r, GÃ¶khan Åžahan, Serhat Serdar Bank, astsubaylar Ali YaÅŸar EkincioÄŸlu, Deniz YÄ±lmaz, DurmuÅŸ Ã‡alkan, Mustafa Ozan Keserci ile uzman Ã§avuÅŸlar Durali SazlÄ±k, Yunus Uysal ve HuÌˆseyin Babur ile 25 er "ÅŸÃ¼pheli" olarak yer aldÄ±.
Ä°ddianamede, ÅŸÃ¼pheli Durali SazlÄ±k haricindeki 10 rÃ¼tbeli askerin soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
ÅžÃ¼phelilerin ''anayasal duÌˆzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbuÌˆs", "TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbuÌˆs" ve ''TuÌˆrkiye Cumhuriyeti huÌˆkuÌˆmetini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbuÌˆs" suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± istenen iddianamede, ÅŸÃ¼phelilerin ayrÄ±ca "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan da 7 yÄ±l altÄ±ÅŸar aydan 15'er yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.
Ä°stanbul'da darbe giriÅŸimine iliÅŸkin hazÄ±rlanan 19. iddianame, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±vekili Ä°smail UÃ§ar tarafÄ±ndan onaylanarak Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderildi.Â
Mahkeme heyeti, 15 gÃ¼n iÃ§erisinde iddianamenin kabulÃ¼ veya reddi yÃ¶nÃ¼nde karar verecek. Ä°ddianamenin kabulÃ¼ halinde ÅŸÃ¼pheliler ilerleyen gÃ¼nlerde hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.
Gazprom, TÃ¼rk AkÄ±mÄ± iÃ§in Ä°stanbul'da South Stream Transport'un ÅŸubesini aÃ§tÄ±
51 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, tutuksuz yargÄ±lanan 51 sanÄ±ÄŸÄ±n savunmasÄ± tamamlandÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Mahmutbey giÅŸelerinin kapatÄ±lmasÄ±na teÅŸebbÃ¼s ve Ispartakule'de meydana gelen olaylarla ilgili 10'u tutuklu 36 ÅŸÃ¼pheli asker hakkÄ±ndaki iddianame tamamlandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bu Ã¼lkede huzurumuza kim musallat olursa bedelini Ã¶deyecek, hiÃ§ bunun lamÄ± cimi yok" dedi
YSK verilerine gÃ¶re, 16 Nisan'daki halk oylamasÄ± iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan 2 milyon 895 bin 567 seÃ§men oy kullanacak
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Hakkari, DiyarbakÄ±r ile Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen dÃ¶rt ayrÄ± hava harekatÄ±nda, PKK'ya ait 19 hedef imha edildi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 21 Temmuz 2016'da, saat 10.22'de ABD Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu adÄ±na kayÄ±tlÄ± numaradan,FETÃ–'nÃ¼n "hava kuvvetleri imamÄ±" olduÄŸu belirtilen Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n cep telefonunun arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda, MÄ±sÄ±r Ã‡arÅŸÄ±sÄ± MeydanÄ±, Yeni Cami ve ÃœskÃ¼dar-KadÄ±kÃ¶y-BoÄŸaz iskelelerinin Ã§evresi yeniden dÃ¼zenleniyor
YGS'de 4 puan tÃ¼rÃ¼nden 500 Tam puan alarak TÃ¼rkiye 1.si olan Ã–zel HÃ¼rriyet Lisesi Ã¶ÄŸrencisi Ahsen Zeynep KAYA BingÃ¶l'e farklÄ± bir gurur yaÅŸattÄ±
FETÃ–/PDY tarafÄ±ndan 17 AralÄ±k soruÅŸturmasÄ±nda usulsÃ¼zlÃ¼kler yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin, eski savcÄ±lar Zekeriya Ã–z, Celal Kara ve Mehmet YÃ¼zgeÃ§ hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda firari sanÄ±klar Ã–z ve Kara'nÄ±n avukatlarÄ± vekillikten Ã§ekildi
Cumhuriyet savcÄ±sÄ±, SabancÄ± suikastÄ± sanÄ±ÄŸÄ± Ä°smail Akkol iÃ§in aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis istedi
Adaylar, sÄ±nav sorularÄ±na verdikleri yanÄ±tlarÄ± https://ais.osym.gov.tr adresinden inceleyebilecek
Van'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyonda 12 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ramazan ayÄ±nÄ±n da iÃ§inde bulunduÄŸu Ã¼Ã§ aylar bugÃ¼n itibari ile baÅŸladÄ±. Recep ayÄ±nÄ±n cumaya baÄŸlanan ilk perÅŸembe akÅŸamÄ± olan 30 Mart'ta da Regaip Kandili idrak edilecek.
Anadolu Grubu Otomotiv Grubu BaÅŸkanÄ± KoÃ§ak, "Eskiden otomobil sahibi olmak Ã¶nemli bir statÃ¼ sembolÃ¼ydÃ¼. ArtÄ±k, Y ve Z jenerasyonu olarak bilinen genÃ§ nesilde bu deÄŸer Ã§ok fazla Ã¶n planda deÄŸil" dedi
Hrant Dink cinayeti soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±nda gazeteci, emniyet ve jandarma gÃ¶revlilerinin de bulunduÄŸu 8 ÅŸÃ¼pheli, tutuklandÄ±