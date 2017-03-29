13:33, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Mahmutbey giÅŸelerini kapatan FETÃ–'cÃ¼ler iÃ§in mÃ¼ebbet istemi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'dakiÂ darbe giriÅŸimiÂ sÄ±rasÄ±ndaÂ Mahmutbey giÅŸelerininÂ kapatÄ±lmasÄ±na teÅŸebbÃ¼s edilmesi ve Ispartakule'de meydana gelen olaylarla ilgili 10'u tutuklu rÃ¼tbeli olmak Ã¼zere 36 ÅŸÃ¼pheli asker hakkÄ±nda ''anayasal duÌˆzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbuÌˆs", "TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s", "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini devirmeye teÅŸebbÃ¼s" suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ve "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan da 15'er yÄ±l kadar hapis istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu savcÄ±larÄ±ndan GÃ¶khan YolasÄ±ÄŸmaz tarafÄ±ndan 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Mahmutbey giÅŸelerinin kapatÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± ve Ispartakule'de meydana gelen ve 66. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli askerlerin iÅŸtirak ettiÄŸi olayla ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma tamamlandÄ±.

SoruÅŸturma sonucu hazÄ±rlanan 213 sayfalÄ±k iddianame, suÃ§ tarihinde 66. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda 2. Mekanize Piyade Tabur Komutan Vekili olan BinbaÅŸÄ± Enver MuratoÄŸlu, Ã¼steÄŸmenler ZuÌˆbeyir BayÄ±r, GÃ¶khan Åžahan, Serhat Serdar Bank, astsubaylar Ali YaÅŸar EkincioÄŸlu, Deniz YÄ±lmaz, DurmuÅŸ Ã‡alkan, Mustafa Ozan Keserci ile uzman Ã§avuÅŸlar Durali SazlÄ±k, Yunus Uysal ve HuÌˆseyin Babur ile 25 er "ÅŸÃ¼pheli" olarak yer aldÄ±.

10 RÃœTBELÄ° ASKER SORUÅžTURMA KAPSAMINDA TUTUKLU

Ä°ddianamede, ÅŸÃ¼pheli Durali SazlÄ±k haricindeki 10 rÃ¼tbeli askerin soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

ÅžÃ¼phelilerin ''anayasal duÌˆzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbuÌˆs", "TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbuÌˆs" ve ''TuÌˆrkiye Cumhuriyeti huÌˆkuÌˆmetini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbuÌˆs" suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± istenen iddianamede, ÅŸÃ¼phelilerin ayrÄ±ca "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan da 7 yÄ±l altÄ±ÅŸar aydan 15'er yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.

Ä°stanbul'da darbe giriÅŸimine iliÅŸkin hazÄ±rlanan 19. iddianame, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±vekili Ä°smail UÃ§ar tarafÄ±ndan onaylanarak Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderildi.Â

Mahkeme heyeti, 15 gÃ¼n iÃ§erisinde iddianamenin kabulÃ¼ veya reddi yÃ¶nÃ¼nde karar verecek. Ä°ddianamenin kabulÃ¼ halinde ÅŸÃ¼pheliler ilerleyen gÃ¼nlerde hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.