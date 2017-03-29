Bulgaristan'daki seÃ§im Ã¶ncesi kardeÅŸ kavgasÄ± istendi

Balkan GÃ¶Ã§menleri KÃ¼ltÃ¼r ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸiÂ (Bal-GÃ¶Ã§) Genel BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. YÃ¼ksel Ã–zkan, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda,Â Bulgaristan'daki seÃ§imÂ Ã¶ncesi kasÄ±tlÄ± ve keyfi davranÄ±ÅŸlarla gerilimin artÄ±rÄ±lmak istendiÄŸini belirtti.
Bu nedenlerle pek Ã§ok kiÅŸinin TÃ¼rkiye'deÂ oyÂ kullanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ã–zkan, ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±:
"Bulgaristan parlamento seÃ§imleri hem Bulgaristanâ€™da hem de yurt dÄ±ÅŸÄ±nda birÃ§ok yerde gerginlik iÃ§inde geÃ§ti. SeÃ§im Ã¶ncesi kardeÅŸ kavgasÄ±, komÅŸu kavgasÄ± yaratmak isteyenler oldu. Sanki bir savaÅŸa gidiliyor gibi gerginlik yaratÄ±ldÄ±. Bu gerginliÄŸin sebeplerini seÃ§im Ã¶ncesi ve seÃ§im esnasÄ±nda belirtirken herkesi saÄŸduyuya davet ettik. Sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak toplumsal sorumluluÄŸumuzun bilincinde olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k ve biz bu sÄ±navÄ± geÃ§tik. SÄ±nÄ±fta kalanlar ise Ã§ok. Bunu da 'SeÃ§im kurallarÄ± ihlal ediliyor' diye kullandÄ±lar ve sandÄ±klarÄ± bazÄ± yerlerde saatlerce kapattÄ±lar. Kendilerini yÄ±llardÄ±r 'Ä°nsan haklarÄ±nÄ± ve azÄ±nlÄ±k haklarÄ±nÄ± savunuyoruz' diye lanse eden ve o kesimlerden oy isteyenler de sÄ±nÄ±fta kaldÄ±. Neden mi? Sofya YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu kararlarÄ±na bÄ±rakÄ±n tepki koymayÄ±, yaÅŸanan bu haksÄ±zlÄ±klarÄ±, yedikleri ve iÃ§tikleri masalarda sadece televizyonlardan seyrettiler."
Ã–zkan, 1989 yÄ±lÄ±nda zorunlu gÃ¶Ã§te yaÅŸanan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin benzerlerinin geÃ§en hafta Bulgaristan sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yaÅŸlÄ± insanlar tartaklanÄ±rken o totaliter rejime tepki olarak siyaset yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyenlerin bu duruma suskun kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
"Belene ve diÄŸer toplama kamplarÄ±nda Ã¶len veya genÃ§liklerini yitirenlerin haklarÄ±nÄ± savunuyoruz, ayrÄ±mcÄ±lÄ±kla mÃ¼cadele ediyoruz, azÄ±nlÄ±klarÄ±n sesiyiz" diyenlerin nerede olduÄŸunu soran Ã–zkan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Neden suskunlar? 'Bulgaristan'Ä± kurtaralÄ±m' diye baÄŸÄ±ranlar, Bulgaristan'Ä± bÃ¶yle mi kurtaracaklar? Yoksa sadece kendilerini mi kurtardÄ±lar? Bu siyasetÃ§iler iyi bir sÄ±nav veremediler ve o bÃ¶lgelerden gÃ¶Ã§ edenlerin sesi olan biz sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinin gÃ¶zÃ¼nde sÄ±nÄ±fta kaldÄ±lar. Biz, Ã¼yelerimizin yani Balkanlardan gÃ¶Ã§ eden insanlarÄ±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼yÃ¼z. DiÄŸer taraftan deÄŸiÅŸik dÃ¶nemlerde TÃ¼rkiye'ye gÃ¶Ã§ edenlerin Ã§Ã¶zÃ¼m bekleyen kronikleÅŸmiÅŸ sorunlarÄ±nÄ±n sona ermesi iÃ§in verdiÄŸimiz mÃ¼cadele devam ediyor."
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Bal-GÃ¶Ã§ Genel BaÅŸkanÄ± Ã–zkan, "Bulgaristan'daki seÃ§im Ã¶ncesi kardeÅŸ kavgasÄ±, komÅŸu kavgasÄ± oluÅŸturmak isteyenler oldu. Sanki bir savaÅŸa gidiliyor gibi gerginlik yaratÄ±ldÄ±" dedi
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