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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
14:34, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
Filistin
13:43, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 41'inci yÄ±lÄ±
Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 41'inci yÄ±lÄ±

Ä°srail'Ä°N, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koymasÄ± eylemini anmak iÃ§in bir Ã§ok Filistinli biraraya gelerek Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ anma gÃ¶sterisi dÃ¼zenledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistinliler, her yÄ±l olduÄŸu gibi bu sene de Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼, Ä°srail'in bÃ¶lgede "gerginliÄŸi tÄ±rmandÄ±ran ihlallerinin" gÃ¶lgesinde andÄ±klarÄ±nÄ± belirtiyor.

Ä°srail'in, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m topraÄŸa el koymasÄ± Ã¼zerine baÅŸlayan ve halkÄ±n olayÄ± protesto etmek iÃ§in dÃ¼zenlediÄŸi genel greve askerlerin mÃ¼dahalesinde 6 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼, yÃ¼zlerce kiÅŸinin yaralanmasÄ±yla sonuÃ§lanan olay 41 yÄ±ldÄ±r acÄ±yla yad ediliyor.

Ä°srail'deki Arap VatandaÅŸlarÄ± Ä°zleme YÃ¼ksek Komitesi BaÅŸkanÄ± Muhammed Bereke yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Ä°srail'in ihlallerinin her geÃ§en gÃ¼n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu yÄ±l da Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ bu ihlallerin gÃ¶lgesinde andÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Bereke, Ä°srail'in hedef gÃ¶zetmeksizin herkese saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Siyonizm kaynaklÄ± Ä±rkÃ§Ä± ideolojinin yanÄ± sÄ±ra hÃ¼kÃ¼met de Filistinlilere yÃ¶nelik baskÄ±yÄ± siyasi kazanÄ±m olarak gÃ¶rÃ¼yor. BunlarÄ±n ele baÅŸÄ± da BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu. HakkÄ±nda yolsuzluk ÅŸÃ¼pheleri bulunan Netanyahu, soruÅŸturmadan kaÃ§mak ve bazÄ± kazanÄ±mlar elde etmek iÃ§in ihlallerini daha fazla artÄ±rma yoluna gidiyor." dedi.

Komite bÃ¼nyesindeki Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Komisyonu BaÅŸkanÄ± Kemal Hatib de "Bu yÄ±l Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼, Ä°srail'in Filistinlilere yÃ¶nelik haksÄ±z uygulamalarÄ±nÄ± daha Ã¶nce gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ ÅŸekilde artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde anÄ±yoruz. Filistinlilere ait arazilere el konulmaya, Arap vatandaÅŸlarÄ±n evleri 'ruhsatsÄ±z olduÄŸu' iddiasÄ±yla yÄ±kÄ±lmaya devam ediyor. 50 binden fazla kiÅŸinin evi yÄ±kÄ±m tehdidi altÄ±nda." diye konuÅŸtu.

BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ä°srail'in bazÄ± kutsal ve Ã¶nemli mekanlarÄ± da hedef almaya devam ettiÄŸini aktaran Hatib, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Mescid-i Aksa'ya her gÃ¼n baskÄ±n dÃ¼zenleniyor. Netanyahu, Ramazan ayÄ±ndan sonra Ä°srailli milletvekillerine de bu baskÄ±nlara katÄ±labilme izni verdi. Hayfa kentindeki Kassam KabristanÄ± ise Ã¼zerine Ä°srailli ÅŸirketlere ait binalar kurulacaÄŸÄ± gerekÃ§esiyle yÄ±kÄ±m planlarÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. TÃ¼m bunlar iÃ§inde bulunduÄŸumuz ÅŸartlarÄ±n zorluÄŸunu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor."

KÄ°N VE NEFRET DUYGULARIYLA HAREKET EDÄ°YORLAR

Hatib, "Ä°srail kurumlarÄ± ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Filistinlilere karÅŸÄ± kin ve nefret duygularÄ±yla hareket ediyor. Bu durum her an bir gerginliÄŸin yaÅŸanmasÄ± ihtimalini doÄŸuruyor." ifadelerini kullandÄ±.

BatÄ± Åžeria'daki Yahudi yerleÅŸim birimleri uzmanÄ± Abdulhadi HanteÅŸ de Filistinlilerin arazilerine el koyan Ä°srail'in buralarÄ± "YahudileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na" devam ettiÄŸini belirterek, "Dini duygularÄ± kullanÄ±larak ve maddi imtiyazlar saÄŸlanarak Yahudi yerleÅŸimcilerin el konulan bu arazilere yerleÅŸmesi teÅŸvik ediliyor. Bu ÅŸekilde bÃ¶lgedeki Yahudi nÃ¼fusunun artmasÄ± hedefleniyor." dedi.

Ä°srail'in Filistin topraklarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±na el koyduÄŸuna dikkati Ã§eken HanteÅŸ, "Neredeyse Filistin devletinin kurulabileceÄŸi bir toprak parÃ§asÄ± kalmayacak." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.

TOPRAK GÃœNÃœ NEDÄ°R?

Ä°srail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koymuÅŸtu. Filistin halkÄ±, olayÄ± protesto etmek iÃ§in genel grev dÃ¼zenlemiÅŸ, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin gÃ¶stericilere ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 6 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸ, yÃ¼zlerce kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu nedenle Filistinliler her yÄ±l 30 Mart'ta, "Toprak GÃ¼nÃ¼" kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli etkinlikler dÃ¼zenleyerek, kayÄ±plarÄ±nÄ± anÄ±yor.



Ä°lgili Konular filistin israil
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