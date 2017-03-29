13:55, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencileri savunmalarÄ±nÄ± tamamladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) darbe giriÅŸimi kapsamÄ±nda haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 51 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, tutuksuz yargÄ±lanan 51 sanÄ±ÄŸÄ±n savunmasÄ± tamamlandÄ±.

Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde duruÅŸmada, paraÅŸÃ¼t eÄŸitimi iÃ§in Ä°stanbul'dan Ankara'ya gelen ve tutuksuz yargÄ±lanan 51 eski Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisi hazÄ±r bulundu.

Ä°ki gÃ¼ndÃ¼r sÃ¼ren duruÅŸmalarda savunma yapan Ã¶ÄŸrenciler, daha Ã¶nce planlanan paraÅŸÃ¼t atlayÄ±ÅŸ eÄŸitimi kapsamÄ±nda uÃ§akla Ä°stanbul'dan Ankara'ya getirildiklerini, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne katÄ±lmadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, haklarÄ±ndaki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi suÃ§lamasÄ±nÄ± reddetti.

Faaliyetler ve etkinlikler iÃ§in aÃ§Ä±lan "FÄ°LO kasasÄ±" denilen hesapta biriken paralarÄ±n okulun 30-40 yÄ±llÄ±k genel uygulamasÄ± olduÄŸunu, tÃ¼m Ã¶ÄŸrencilerin elden veya EFT ile bu hesaba para yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ã¶ÄŸrenciler, Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi olmalarÄ± nedeniyle duruÅŸmalardan vareste tutulmalarÄ±nÄ± ve beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Ã–ÄŸrencilerden Furkan SÃ¼rÃ¼cÃ¼, haklarÄ±ndaki tÃ¼m iddialarÄ± reddederek, "ÃœniformalarÄ±mÄ±z alÄ±nmÄ±ÅŸ olabilir. Ben ve arkadaÅŸlarÄ±m TÃ¼rkiye'nin en Ã¶nemli Ã¼niversitelerine girdik. Ben BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi'ni kazandÄ±m. DiÄŸer arkadaÅŸlarÄ±m, ODTÃœ ve Ä°TÃœ gibi Ã¼niversitelere girdiler. Biz gerekirse takÄ±m elbisemizi giyer yine milletimize hizmet ederiz. Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk de zamanÄ±nda rÃ¼tbelerini sÃ¶kÃ¼p, devlete, millete hizmet etmiÅŸtir. ArkadaÅŸlarÄ±m ve benim milletimize her zaman hizmet edeceÄŸimize yÃ¼ce TÃ¼rk adaleti Ã¶nÃ¼nde sÃ¶z veriyorum." diye konuÅŸtu.

BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi'nin Ä°ngilizce yeterlilik sÄ±navÄ±na cezaevinde olmasÄ± nedeniyle giremediÄŸini, Haziran ayÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±nda eÄŸitime gideceÄŸini belirten SÃ¼rÃ¼cÃ¼, bu nedenle yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

SanÄ±k Rafet Ã–rendemir de "SuÃ§umuz yok ama eÄŸer suÃ§umuz varsa o da Hava Harp Okuluna girmiÅŸ olmamÄ±zdÄ±r. Ailemizden, sevdiklerimizden feragat edip o ÅŸanlÄ± yuvada askeri eÄŸitim aldÄ±k. Askerlik bir yaÅŸam tarzÄ± idi. Bunun bilincinde olan, vatanÄ±nÄ±, milletini, devletini seven, canÄ±nÄ± feda etmeyi gÃ¶ze almÄ±ÅŸ vatansever Harbiyelileriz. VatamÄ±zÄ± sevdiÄŸimiz iÃ§in Ã§ektiÄŸimiz eziyetleri bizden baÅŸka kimse bilemez. Vatan haini deÄŸiliz. Hain damgasÄ± yemeyi de hak etmedik." dedi.

BAÅžBAKANLIÄžIN KATILMA TALEBÄ° KABUL EDÄ°LDÄ°

DuruÅŸmada, sanÄ±k avukatlarÄ± da Ã¶ÄŸrencilerin duruÅŸmadan vareste tutulmasÄ±nÄ±, yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaklarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. Avukatlar, Ã¶ÄŸrencilerin komutanlarÄ± tutuklu Kenan BaÅŸtuÄŸ ile HÃ¼seyin Ergezen'in tanÄ±k olarak dinlenmesini istedi.

BaÅŸbakanlÄ±k Hukuk Hizmetleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adÄ±na Avukat Akif Ã–zkan, davaya katÄ±ma talebinde bulundu.

Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Ä°smail AdemoÄŸlu, istemlerle ilgili karar vermek Ã¼zere duruÅŸmaya ara verdi.

Ara kararlarÄ± aÃ§Ä±klayan BaÅŸkan AdemoÄŸlu, paraÅŸÃ¼t eÄŸitimi iÃ§in Ankara'daki Kara Harp Okulu KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda bulunan ve olay gÃ¼nÃ¼ helikopterle Etimesgut 11. Hava UlaÅŸtÄ±rma Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±na nakledilen diÄŸer 91 Ã¶ÄŸrenci ve nakilleri konusunda emir veren komutanlarÄ± Kenan BaÅŸtuÄŸ ve HÃ¼seyin Ergezen'in yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava ile bu davanÄ±n birleÅŸtirilmesi konusunu daha sonra karara baÄŸlayacaklarÄ±nÄ±, BaÅŸtuÄŸ ve Ergezen'in tanÄ±k olarak dinlenmesi talebini de bu karardan sonra gÃ¶rÃ¼ÅŸeceklerini sÃ¶yledi.

Ã–ÄŸrencilerin gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmek istendiÄŸi Etimesgut 11. Hava UlaÅŸtÄ±rma Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ olup olmadÄ±ÄŸÄ±, varsa buna iliÅŸkin soruÅŸturma bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ± konusunda Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na yazÄ± yazÄ±lmasÄ±na karar verdiklerini belirten AdemoÄŸlu, BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n katÄ±lma talebini kabul ettiklerini kaydetti.

AdemoÄŸlu, Ã¶ÄŸrencilerin duruÅŸmadan vareste tutulmasÄ± ve yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± taleplerini reddettiklerini belirterek, sÄ±nav tarihlerini bildiren Ã¶ÄŸrencilerin duruÅŸmaya katÄ±lmama konusundaki mazeretlerini kabul edebileceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

DuruÅŸma, 18 Temmuz'a bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Ä°DDÄ°ANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda paraÅŸÃ¼t eÄŸitimi iÃ§in Ankara'daki Kara Harp Okulu KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda bulunan ve olay gÃ¼nÃ¼ 91'i helikopterle Etimesgut 11. Hava UlaÅŸtÄ±rma Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±na nakledilen 142 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisiyle bu Ã¶ÄŸrencilerin nakilleri konusunda emir veren komutanlarÄ± Kenan BaÅŸtuÄŸ ve HÃ¼seyin Ergezen iÃ§in "Anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme", "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma", "TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme" ve "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme" suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis ile 7,5 yÄ±ldan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.

SanÄ±klardan bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebiyle sulh ceza mahkemesi, bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ de iddianameyi kabul eden Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ, bÃ¶ylece davada iki komutan dÄ±ÅŸÄ±nda tutuklu sanÄ±k kalmamÄ±ÅŸtÄ±.

Darbe giriÅŸiminin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gece helikopterle Etimesgut 11. Hava UlaÅŸtÄ±rma Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±na nakledilen 91 Ã¶ÄŸrenci ile iki komutan, 9 MayÄ±s'ta hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.