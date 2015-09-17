13:59, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Gazprom'dan TÃ¼rk AkÄ±mÄ± iÃ§in Ä°stanbul ÅŸubesi





Gazprom, TÃ¼rk AkÄ±mÄ± iÃ§in Ä°stanbul'da South Stream Transport'un ÅŸubesini aÃ§tÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gazprom BaÅŸkanÄ± Aleksey Miller, TÃ¼rk AkÄ±mÄ± doÄŸalgaz boru hattÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilmesi iÃ§in Ä°stanbul'da South Stream Transport B.V. ÅŸirketinin bir ÅŸubesini aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. South Stream Transport B.V.'nin ÅŸubesinin, TÃ¼rk AkÄ±mÄ± projesinin hayata geÃ§irilmesi ve TÃ¼rkiye'deki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n koordine edilmesi iÃ§in aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Miller, "Bu Ã§ok Ã¶nemli bir karar. BÃ¶ylece, projenin deniz kÄ±smÄ±nÄ±n inÅŸasÄ±na baÅŸlamak iÃ§in tÃ¼m koÅŸullar saÄŸlandÄ±" dedi.

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