14:03, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°ngiltere'de piyasalar Brexit ile geriliyor





Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'in, AB'den Ã§Ä±kÄ±ÅŸ sÃ¼recini baÅŸlatacak olan 50'nci maddenin iÅŸletilmesi Ã§erÃ§evesinde BrÃ¼ksel'e resmi bildirimde bulunmasÄ±yla Ä°ngiliz sterlini ve Londra borsasÄ± deÄŸer kaybÄ± yaÅŸÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Londra BorsasÄ± ve Ä°ngiliz sterlini, Ä°ngiltereâ€™nin Avrupa BirliÄŸiâ€™nden (AB) Ã§Ä±kÄ±ÅŸ sÃ¼recine iliÅŸkin endiÅŸelerle deÄŸer kaybÄ± yaÅŸÄ±yor. Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa Mayâ€™in AB'den Ã§Ä±kÄ±ÅŸ sÃ¼recini baÅŸlatacak olan Lizbon AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50'nci maddesinin iÅŸletilmesi Ã§erÃ§evesinde BrÃ¼ksel'e resmi bildirimde bulunulacak mektubu imzalamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°ngiliz sterlini ve Londra BorsasÄ± FTSE-100 endeksi deÄŸer kayÄ±plarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Ä°ngiliz sterlini yerel saatle 11.33 itibarÄ±yla ABD dolarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda yÃ¼zde 0,18 deÄŸer kaybederek 1,2427 seviyesine geriledi. FTSE 100 endeksi ise yÃ¼zde 0,17 deÄŸer kaybederek 7330,91 seviyesine geriledi. Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan dÃ¼n konuya iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BaÅŸbakan, 50'nci maddeyi iÅŸleterek BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n AB'den ayrÄ±lÄ±k mÃ¼zakerelerini baÅŸlatacak mektubu imzaladÄ±." ifadesi kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Resmi bildirim Ã§erÃ§evesinde May'in imzaladÄ±ÄŸÄ± mektup, Ä°ngiltereâ€™nin AB Daimi Temsilcisi Sir Tim Barrow tarafÄ±ndan Tusk'a bugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde iletilecek. Mektubun AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk'a iletilmesinden sonra BaÅŸbakan May'in Ä°ngiliz Parlamentosu'nun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ±'na gelerek 50'nci maddenin iÅŸletildiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde milletvekillerini bilgilendirmesi bekleniyor. Ä°ngiltere'nin, 1973'den bu yana Ã¼yesi olduÄŸu AB'den ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± 2 yÄ±l iÃ§inde tamamlamasÄ± hedefleniyor.

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