Filipinler'de Bangsamoro tasarÄ±sÄ± yasalaÅŸma yolunda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Filipinler'de, hÃ¼kÃ¼met ile Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki MÃ¼slÃ¼man direniÅŸÃ§i gruplar arasÄ±nda varÄ±lan uzlaÅŸmayla ortaya Ã§Ä±kan ve Mindanao eyaleti ile Ã§evresindeki adalara Ã¶zerklik tanÄ±yan Bangsamoro Temel YasasÄ±nÄ±n (BTM) iki yÄ±l iÃ§inde yasalaÅŸabileceÄŸi belirtildi.
Yerel haber sitesi MindaNews'e aÃ§Ä±klama yapan Filipinler Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Pantaleon Alvarez, Bangsamoro GeÃ§iÅŸ Komisyonunun BTM tasarÄ±sÄ±nÄ± Kongreye sunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tasarÄ±nÄ±n Temsilciler Meclisinde gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesini Ã¶ncelik haline getireceklerini belirtti.
Alvarez, "TasarÄ± bize intikal ettiÄŸinde, derhal Ã¼st Ã¼ste komite toplantÄ±larÄ±nda ele alarak gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesini Ã¶ncelik haline getireceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.
Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte'nin tasarÄ±yÄ± "acil" olarak onaylamasÄ± halinde bir iki ay iÃ§inde yasalaÅŸacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Alvarez, tasarÄ±ya ciddi bir itiraz ve engel Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± beklemediÄŸini sÃ¶yledi.
Alvarez, Duterte'nin tasarÄ±ya Ã¶zel bir Ã¶nem verdiÄŸini, zira Ã¼lke federal yÃ¶netime geÃ§tiÄŸinde ortaya Ã§Ä±kacak diÄŸer Ã¶zerk federal eyaletler iÃ§in model olmasÄ±nÄ± istediÄŸini vurguladÄ±.
Moro direniÅŸi liderlerinin tasarÄ±nÄ±n federalizme geÃ§iÅŸten Ã¶nce yasalaÅŸmasÄ±nÄ± talep ettikleri hatÄ±rlatÄ±lan Alvarez, "Bu benim iÃ§in sorun deÄŸil. Anayasaya aykÄ±rÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece bunu yapabiliriz. Fakat belli hÃ¼kÃ¼mlerin anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸuna yÃ¶nelik itirazlar ortaya Ã§Ä±karsa, bu kez kurucu mecliste yeniden tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± sÃ¶z konusu olabilir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Duterte'nin federalizme geÃ§iÅŸ iÃ§in 1987 anayasasÄ±nda yapÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len deÄŸiÅŸiklikleri ele almak Ã¼zere geÃ§en aralÄ±kta 25 kiÅŸilik bir DanÄ±ÅŸma Komitesi kurduÄŸunu ve komitenin yapacaÄŸÄ± tavsiyelerle ÅŸekillenecek yeni anayasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n 2019 ara seÃ§imlerinde halkoyuna sunulmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Alvarez, ancak Devlet BaÅŸkanÄ±nÄ±n komite Ã¼yelerini henÃ¼z atamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ federalizm konusunda daha ileri adÄ±m atmadan Ã¶nce Bangsamoro Komisyonunun BTM'ye dair sunduÄŸu taslaÄŸÄ± gÃ¶rmek istediÄŸini ifade etti.
Alvarez, iki sÃ¼reÃ§ arasÄ±nda kurulan bu baÄŸlantÄ±nÄ±n BTM uzlaÅŸmasÄ±nÄ±n yasalaÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶ncelik hale getirdiÄŸini vurgularken, Bangsamoro yasasÄ±nÄ±n 2018'de veya en geÃ§ 2019'da Ã§Ä±kacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Filipinler hÃ¼kÃ¼meti ile Moro Ä°slami KurtuluÅŸ Cephesi arasÄ±nda 27 Mart 2014 tarihinde imzalanan Bangsamoro KapsamlÄ± AnlaÅŸmasÄ±, hÃ¼kÃ¼met ve direniÅŸÃ§i temsilcilerinden oluÅŸan geÃ§iÅŸ komisyonunun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± "Bangsamoro Temel YasasÄ±" adÄ± verilen uzlaÅŸma taslaÄŸÄ±nÄ±n Devlet BaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan "acil" vasfÄ±yla Kongre'ye gÃ¶nderilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu. Ancak dÃ¶nemin Devlet BaÅŸkanÄ± Benigno Aquino III hazÄ±rlanan taslaÄŸÄ± "acil" vasfÄ±yla Kongre'ye gÃ¶ndermediÄŸinden tasarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi gecikmiÅŸti. TasarÄ±nÄ±n 2016 ÅŸubatÄ±nda yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden sonuÃ§ alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±. Duterte'nin haziranda iktidara gelmesinin ardÄ±ndan GeÃ§iÅŸ Komisyonun Ã¼ye sayÄ±sÄ± 15'ten 21'e Ã§Ä±karÄ±larak barÄ±ÅŸ sÃ¼recinin devamÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.
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