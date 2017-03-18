Dünya Bülteni Haber Portalı

14:39, 29 Mart 2017 Çarşamba

"Biz Almanya'nın, Hollanda'nın anayasasını değiştirmiyoruz"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Almanya'nın anayasasını değiştirmiyoruz. Biz Hollanda'nın anayasasını değiştirmiyoruz. Biz onlar için bir maddeyi milletimizin onayına sunmuyoruz. Ama Avrupa'da neredeyse kıyamet kopuyor." dedi.

Soylu, Pursaklar Belediyesi Saray Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türk İslam Geleneğinde Devlet Yönetimi" konulu panelin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Batı dünyasının, çok partili siyasi hayata geçip altyapı ve demokrasisini güçlendirmeye başlayan Türkiye'yi, organize ettikleri 27 Mayıs askeri darbesiyle etkisizleştirmeye çalıştığını ve bunun bir projenin ilk adımı olduğunu kaydeden Soylu, "Darbe gerçekleştirildi. Milletin adamları idam edildi. Bir darbe anayasası hazırlandı ve sivil siyasete 'Bu sizin yol haritanız bundan dışarı çıkarsanız, işte size böyle yaparız.' denildi. Türkiye 1960’ta bu meşhur darbeden sonra 1961’deki anayasa ile birlikte bir yolculuğa başladı. Kuralları zorla belirlendi. Nerede duracağımız, kimin ülkeyi yöneteceği, milletin bu işe ne kadar müdahil olabileceği, seçtiği liderlerin nereye kadar gidebileceği orada belirlendi." dedi.

"Bugün bu ülkede 1961 Anayasası da onun güçlendirildiği 1982 Anayasası da rahmetli Adnan Menderes’in kanı üzerine bina edilmiş anayasalardır ve bu anayasa hayırsız bir anayasadır.” diye konuşan Soylu, Türkiye'nin, bu anayasanın bu hayırsızlığını yıllarca bir kambur olarak sırtında taşımak zorunda kaldığını anlattı.

Soylu, her 10 yılda bir yabancı ülkelerin darbelerle Türkiye’yi geri götürmeyi amaçladıklarını ve tüm maliyetin eli nasırlı, alnının teriyle para kazanmaya çalışan, evden “Bismillahirrahmanirrahim" diye çıkan insanlara ödetildiğini belirterek, Türkiye’nin 1699’dan beri içinde bulunulan gerileme dönemini Cumhuriyet'in ilanı ve 1950’de milletin yönetime talip olmasıyla aşmaya çalıştığını ancak buna müsaade edilmediğini söyledi.

Yabancı ülkelerin, Türkiye'nin birliğini zedeleme amacı taşıdığını belirten Soylu, "Biz en önemli birliğimizi, en önemli beraberliğimizi istiklal mücadelesinde, Kurtuluş Savaşı'nda her bir birey bu ülkenin özgürlüğü, istiklali ve hürriyeti için kendisini ortaya koyduğunda gerçekleştirdik. Bundan ürktüler, Anadolu'nun yeniden bir araya gelmesinden korktular ve tedbir aldılar." ifadesini kullandı.

Soylu, Türkiye'de sadece baraj, bölünmüş yol, şehir hastaneleri, üniversiteler, boğaz köprüsü, Avrasya Tüneli yapmadıklarına dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21. yüzyılın başından itibaren zihniyet devrimi yapmaya ve bu birliği yeniden tesis etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Herkesin din, dil ve ırk konusunda kendisini anlatabilmesi gerektiğini vurgulayan Soylu, "Dindarın başı göğe değecek kadar özgür bir şekilde dindarlığını yaşayabileceği, kadınların başörtüsü sebebiyle üniversiteye giremediği, okula gidemediği, memur olamadığı, milletvekili seçilemediği bir Türkiye değil herkesin eşit olduğu, herkesin aklıyla, fikriyle, zihniyle ve sadece yaratılmışların en şereflisi insan olduğu hasebiyle ülkemizde kabul göreceği bir anlayışı 21. asrın başından itibaren getiriyoruz." diye konuştu.

Bugün kimsenin kısıtlanmadığı ama sistemi zehirleyen herkese karşı da tedbir alındığı güçlü, kudretli ve kuvvetli bir Türkiye olduğunu vurgulayan Soylu, Avrupa ülkelerinin buna tahammül edemediğini ifade etti.

Soylu, şunları kaydetti:

"Ben İçişleri Bakanıyım. Şunu çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Eğer Güneydoğu’da ve Doğu’da o hain terör örgütü, o cani terör örgütü, 13 yaşındaki kız çocuklarımızı terör eğitimi verebilmek, terörist yapabilmek için annesinin sevgisine ihtiyacı olduğu o yaşta, annesinin saçlarını okşamasına ihtiyacı olduğu o yaşta, annesinin dizinin dibinde olması gerektiği o yaşta dağa kaçırıyorsa, bu çok nettir, bu bizim sorumluluğumuzdur. Kimseye bu sorumluluğu atmıyoruz. Bu bizim sorumluluğumuz. Bunu bundan sonra yaparlarsa bu İçişleri Bakanlığı bize haram olsun, haram olsun, haram olsun."

"BİZ ALMANYA'NIN HOLLANDA'NIN ANAYASASINI DEĞİŞTİRMİYORUZ"

Türkiye'nin yakın tarihinde yaşadığı önemli olayları anımsatan Soylu, 16 Nisan'daki halk oylamasına ilişkin Avrupa ülkelerinin tutumunu değerlendirerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sadece Anayasamızda 18 madde değiştireceğiz ve yeni bir hükümet sistemine geçeceğiz. Bunu Türkiye'de yapıyoruz, başka bir ülkede değil. Biz Almanya'nın anayasasını değiştirmiyoruz. Biz Hollanda'nın anayasasını değiştirmiyoruz. Biz onlar için bir maddeyi milletimizin onayına sunmuyoruz. Ama Avrupa'da neredeyse kıyamet kopuyor, gösteri yürüyüşleri, protestolar... Bence Türkiye bundan rahatsız olmamalı ve bunu, istikametinin doğruluğuna işaret olarak algılamalıdır. Elbette ki bu tansiyonu yükseltmeye çalışmanın alemi yoktur. Ama bu ikaz Türkiye'ye değil yıllardır hiçbir teröristi iade etmeyen, teröristlere oturum hakkı veren, PKK'ya para ve silah desteği veren, 15 Temmuz'a veremedikleri tepkiyle ve sonrasında gelen değerlendirmeleriyle kendi medeniyet değerlerini inkar eden Avrupa'ya yapılmalıdır. Bu tansiyon düşmelidir. Ama bunun gereğini Türkiye'nin iç işlerine karışan Avrupa yapmalıdır. Bizim ülkemizde hiçbir Avrupa ülkesinin liderinin kafasına silah dayalı posteri asılmadı. Ama Avrupa'da maalesef kıymetli Cumhurbaşkanımızın üzerinden böyle hain, alçak bir poster asıldı. Ortada bir tansiyon varsa bunu yaratan biz değiliz."

Türkiye'nin ekonomik kalkınmaya başlamasının, dost olarak görünen ülkelerin tepkisiyle karşılaştığını ifade eden Soylu, "16 Nisan'da bu ülkede sadece 50 gramlık bir oy pusulasıyla bir anayasa değişikliği ortaya koymayacağız. Biz 16 Nisan'da 21. yüzyılın başından itibaren başladığımız, 300 yıldır fırsatını beklediğimiz bu yükselişi devam ettirebilecek, bu ülkenin 1919 ve 1923'te attığı büyük adımları onlarla buluşturabilecek bağımsızlık senedini ortaya koyabilecek adımı gerçekleştirebileceğiz." dedi.

Batı'nın lider zafiyeti çektiğini ve Türkiye'nin tecrübesiyle, bilgisiyle, cesaretiyle Recep Tayyip Erdoğan ile yolcuğuna devam etmesinin yabancı ülkeleri çıldırttığını kaydeden Soylu, "Üzerimize silahla, tanklarla, F-16'larla, idam sehpalarıyla, evlatlarımızı sağcı ve solcu diye birbirine düşürüp pusu kurdurarak, yüzde bin 500 faizlerle, gece yattık, sabah kalktık yüzde 70 devalüasyonla, fukaralıklarla, Alevi-Sünni çatışmalarıyla, Türk-Kürt çatışmalarıyla, başörtümüze el uzatarak, değerlerimize el uzatarak geldiler. Ama hiçbirimiz onların metoduyla cevap vermedik. Biz onlara reyle, oyla, sandıkla, demokrasiyle cevap verdik." ifadelerini kullandı.

"Dünyada demokrasiyi hak eden bir ülke varsa o ülkenin bir tek adı var, o da Türkiye'dir." diyen Soylu, bugün sistemin değişmesinden korkanların, korkularının sebebinin millet olduğunu söyledi.

Soylu, Türkiye'nin önünde, tarihinin en önemli fırsatının olduğuna dikkati çekerek, "Artık geleceğe bakmak istiyoruz, artık Türkiye yarınlara bakmak istiyor. Biz büyük bir mirasın bugünkü emanetini taşıyanlardanız. Eğer hasar almış bir taraf varsa onaracağız ve ileriye doğru hep birlikte koşar adım gideceğiz. Biz bunu Recep Tayyip Erdoğan'sız yapamayız. Geçmişte namluyu görüp de tornistan yapanları çok gördük. Darbenin düdüğünü çalıp da hizaya girenleri çok gördük. Ama biz bugün bir şey daha gördük. 15 Temmuz'da bütün güçleriyle ve kuvvetleriyle aziz milletimize F-16'larla, tanklarla, helikopterle saldıranlara karşı Marmaris'ten inip inmeyeceğini hesap etmeyip uçağa binen, 'Ben milletimle beraber olmak istiyorum.' diyen bir lider de gördük. Bugün Türkiye'yi, geleceğinde bu milletin sözünü hüküm haline getirebilecek yepyeni bir sistemle buluşturuyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlar, "Daha güçlü Türkiye için kararımız evet", "Daima güçlü Pursaklar için kararımız evet", ve "Pursaklar evet diyor" yazılı dövizler açtı.

Oturum başkanlığını siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz'ın yaptığı panelde, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şahin ve Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Dr. Mücahit Küçükyılmaz konuşmacı olarak yer aldı.