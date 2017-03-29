Ä°ngiltere, AB'den ayrÄ±lma sÃ¼recini resmen baÅŸlattÄ±

Ä°ngiltere'nin,Â LizbonÂ AnlaÅŸmasÄ±nÄ±nÂ 50. maddesini iÅŸleme koyarak, 44 yÄ±llÄ±k Ã¼yeliÄŸin ardÄ±ndanÂ Avrupa BirliÄŸi'nden (AB) ayrÄ±lma (Brexit) sÃ¼recini resmen baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
Ä°ngiltereâ€™nin AB Daimi Temsilcisi Tim Barrow, BaÅŸbakan Theresa May imzalÄ±, birlikten ayrÄ±lmayÄ± dÃ¼zenleyen Lizbon AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n 50. maddesini iÅŸleten mektubu, AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk'a yerel saatle 13.20'de verdi. Tusk, sosyal medya hesabÄ±ndan, "9 ay sonra Ä°ngiltere Brexit sÃ¼recini baÅŸlattÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. BÃ¶ylece, Ä°ngiltere'nin geÃ§en sene haziran ayÄ±nda yapÄ±lan referandumun sonucu Ã§erÃ§evesinde birlikten ayrÄ±lmasÄ± sÃ¼reci de resmen baÅŸlamÄ±ÅŸ oldu.
Taraflar, bir sonraki aÅŸamada ayrÄ±lma anlaÅŸmasÄ±nÄ±n maddelerine iliÅŸkin mÃ¼zakerelere baÅŸlayacak. Ä°ki yÄ±l sÃ¼rmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼len sÃ¼reÃ§, Ä°ngiltere ve AB'nin Ã¼zerinde anlaÅŸacaklarÄ± metnin, hem Ä°ngiltere Parlamentosu hem de Avrupa Parlamentosu tarafÄ±ndan onaylanmasÄ±yla tamamlanacak.
AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, cuma gÃ¼nÃ¼ AB'nin Brexit yol haritasÄ±nÄ±n taslaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak. TaslaÄŸÄ±n, 29 Nisan'da yapÄ±lacak Ä°ngilteresiz AB liderleri zirvesinde kabul edilmesi durumunda, mÃ¼zakerelere geÃ§ilecek.Â
AB'nin, Ã¶nceki taahhÃ¼tlerinden dolayÄ± Ä°ngiltere'ye yaklaÅŸÄ±k 60 milyar avroluk bir fatura Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ± belirtiliyor. SÃ¶z konusu faturanÄ±n, mÃ¼zakerelerde en tartÄ±ÅŸmalÄ± konulardan biri olmasÄ± bekleniyor. AyrÄ±ca Ä°ngiltere'de yaÅŸayan birlik vatandaÅŸlarÄ± ile AB Ã¼lkelerinde yaÅŸayan Ä°ngiltere vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Brexit sonrasÄ± durumlarÄ± da diÄŸer zorlu konular olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.Â
23 Haziran 2016'da yapÄ±lan referandumda halkÄ±n yÃ¼zde 52'si AB'den ayrÄ±lma yÃ¶nÃ¼nde oy kullanmÄ±ÅŸtÄ±. GeÃ§en sÃ¼re zarfÄ±nda, AB sÄ±k sÄ±k Ä°ngiltere yÃ¶netiminden 50. maddeyi bir an Ã¶nce iÅŸletmesini istemiÅŸti. Ä°ngiltere, 1973 yÄ±lÄ±nda birliÄŸe katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â
AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n 50. maddesini iÅŸleterek, Avrupa BirliÄŸi'nden (AB) ayrÄ±lma (Brexit) sÃ¼recini resmen baÅŸlattÄ±.
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Ä°ngiltere, Lizbon AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n 50. maddesini iÅŸleterek, Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lma sÃ¼recini resmen baÅŸlattÄ±
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