14:57, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

GÃ¶rmez'den Ã¼Ã§ aylar ve Regaib Kandili mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mehmet GÃ¶rmez,Â Ã¼Ã§ aylarÂ veÂ Regaib KandiliÂ dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±na, "Rahman ve Rahim olan Allah'Ä±n adÄ±yla" ifadesiyle baÅŸladÄ±.

GÃ¶rmez, Ä°slam aleminin 30 Mart 2017 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼nÃ¼ cumaya baÄŸlayan gece, rahmet, bereket ve maÄŸfiret iklimi mÃ¼barek Ã¼Ã§ aylarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n habercisi Regaib Kandili'ni bir kez daha idrak etmenin huzur ve mutluluÄŸunu yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Arzu, istek, emel ve tutku gibi anlamlara gelen raÄŸbet kelimesinin Ã§oÄŸulu olan regaibin, geleceÄŸe ve istikbale yÃ¶nelik arzu ve istekleri, emel ve tutkularÄ± gÃ¶zden geÃ§irme imkanÄ± verdiÄŸini ve raÄŸbetlerin yalnÄ±zca Rabb'e yÃ¶nelik olmasÄ± gerektiÄŸini aktaran GÃ¶rmez, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"UnutulmamalÄ±dÄ±r ki gem vuramadÄ±ÄŸÄ± arzular, dizginleyemediÄŸi istekler, frenleyemediÄŸi tutkular, sÃ¶z geÃ§iremediÄŸi ÅŸehvet, heva ve hevesler, terbiye edemediÄŸi nefis, Rabb'ine yÃ¶neltemediÄŸi raÄŸbet ve regaib, insanoÄŸlunun en bÃ¼yÃ¼k sorunudur. BugÃ¼n de hem yerel hem de kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekte tÃ¼m insanlÄ±ÄŸÄ± Ã§epeÃ§evre kuÅŸatan sorunlarÄ±n temelinde bunlar yatmaktadÄ±r. Bu gece kalbimizi her tÃ¼rlÃ¼ kin, nefret ve intikam duygularÄ±ndan arÄ±ndÄ±ralÄ±m ki gÃ¶nlÃ¼mÃ¼z huzura ersin. YÃ¼reklerimizi iman, ilim, hikmet ve hakikat nuruyla aydÄ±nlatalÄ±m ki kalplerimiz feraha kavuÅŸsun. Ä°manÄ±mÄ±z sahih, amelimiz salih olsun ki kurtuluÅŸa erelim. Ahdimizi yenileyelim ki misakÄ±mÄ±zÄ± kuvvetlendirmiÅŸ, Allahâ€™a verdiÄŸimiz sÃ¶zÃ¼ tutmuÅŸ olalÄ±m. O'nun lÃ¼tfuyla kardeÅŸ olalÄ±m ki Rabb'imiz bizden hoÅŸnut ve razÄ± olsun. RaÄŸbetimiz baÅŸkaca hiÃ§bir ÅŸeye deÄŸil, sadece O'na olsun ki her gecemiz Regaib olsun. Bu gece, hep birlikte Sevgili Peygamberimizin duasÄ±nÄ±, 'Allah'Ä±m, Ã¼lkemizde ve dÃ¼nyada yaÅŸayan bÃ¼tÃ¼n MÃ¼slÃ¼man kardeÅŸlerimiz iÃ§in recep ve ÅŸaban ayÄ±nÄ± mÃ¼barek kÄ±l ve Ramazan ayÄ±na bereketle, huzurla ve sÃ¼kunla kavuÅŸmayÄ± bizlere nasip eyle' ÅŸeklinde yapalÄ±m ki Ä°slam dÃ¼nyasÄ± olarak felaha erelim."

TÃ¼m Ä°slam aleminin mÃ¼barek Ã¼Ã§ aylarÄ±nÄ± ve Regaib Kandili'ni tebrik eden GÃ¶rmez, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"ÃœÃ§ aylarÄ±n geliÅŸiyle birlikte gÃ¶nÃ¼llerimizi huzura kavuÅŸturan rahmet, maÄŸfiret ve bereket ikliminin, Ã¼lkemizden baÅŸlayarak dalga dalga tÃ¼m insanlÄ±ÄŸÄ± kuÅŸatmasÄ±nÄ±, hidayet, barÄ±ÅŸ ve huzuruna vesile olmasÄ±nÄ±, bu mÃ¼barek gÃ¼n, gece ve aylarda yapacaÄŸÄ±mÄ±z ibadet, dua ve yakarÄ±ÅŸlarÄ±n kabul olmasÄ±nÄ± YÃ¼ce Rabb'imden niyaz ediyorum."