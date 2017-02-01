15:01, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

KaramollaoÄŸlu'ndan ErdoÄŸan'Ä±n 'hayÄ±r' ziyaretine deÄŸerlendirme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±,Â Ä°stanbul SarÄ±yer'de CHP'nin 'hayÄ±r' Ã§adÄ±rÄ±nÄ± ziyarete gitmiÅŸ. Allah razÄ± olsun. Bu bir erdemdir." dedi.

KaramollaoÄŸlu, partisinin genel merkezinde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Halkbank'Ä±n UluslararasÄ± BankacÄ±lÄ±ktan Sorumlu Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hakan Atilla'nÄ±n ABD'de havaalanÄ±nda tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bu duruma iliÅŸkin birtakÄ±m haberler sÄ±zmasÄ±na raÄŸmen ciddi bir haber olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

KaramollaoÄŸlu, bunun kabul edilebilir bir mantÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, niyetin baÅŸka olduÄŸunu kaydetti.

Avrupa'nÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinde TÃ¼rkiye'ye ve daha Ã§ok hÃ¼kÃ¼mete karÅŸÄ± birtakÄ±m geliÅŸmelere ÅŸahit olunduÄŸunu belirten KaramollaoÄŸlu, "BakanlarÄ±mÄ±z Ã¼lkeye sokulmuyor. Ä°sviÃ§re gibi yerlerde TÃ¼rkiye aleyhine toplantÄ± yapacak olanlar, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ± tehdit eden pankartlar aÃ§Ä±yor ve polis 'DÃ¼ÅŸÃ¼nce ve fikir hÃ¼rriyetidir, biz buna karÄ±ÅŸamayÄ±z' diyor. Bizim bunlarÄ±n hiÃ§birini kabul etmemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." diye konuÅŸtu.

"ALLAH RAZI OLSUN. BU BÄ°R ERDEMDÄ°R"

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n CHP'nin "hayÄ±r" Ã§adÄ±rÄ±nÄ± ziyaretine de deÄŸinen KaramollaoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±, Ä°stanbul SarÄ±yer'de CHP'nin 'hayÄ±r' Ã§adÄ±rÄ±nÄ± ziyarete gitmiÅŸ. Allah razÄ± olsun. Bu bir erdemdir. Ama bunu sadece bir kere bir Ã§adÄ±ra giderek deÄŸil, bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye'de 'ArkadaÅŸ size takdim ettiÄŸimiz bir metnin kabulÃ¼ istikametinde oy kullanmanÄ±zÄ± istiyoruz. Bize gÃ¶re bu metin oylanÄ±r ve geÃ§erse TÃ¼rkiye uÃ§acak. Ama hayÄ±r diye bir niyetiniz varsa Allah sizin de hayrÄ±nÄ±zÄ± versin' de. Kimse bundan zarar gÃ¶rmez. Belki de iktidar daha da fazla puan kazanÄ±r. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n bir 'hayÄ±r' Ã§adÄ±rÄ±nÄ± ziyaret etmesini hakikaten takdirle karÅŸÄ±ladÄ±m. Hepimiz de Ã¶yle."