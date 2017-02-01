DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:40, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
Politika
15:01, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
KaramollaoÄŸlu'ndan ErdoÄŸan'Ä±n 'hayÄ±r' ziyaretine deÄŸerlendirme
KaramollaoÄŸlu'ndan ErdoÄŸan'Ä±n 'hayÄ±r' ziyaretine deÄŸerlendirme

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±, Ä°stanbul SarÄ±yer'de CHP'nin 'hayÄ±r' Ã§adÄ±rÄ±nÄ± ziyarete gitmiÅŸ. Allah razÄ± olsun. Bu bir erdemdir" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±,Â Ä°stanbul SarÄ±yer'de CHP'nin 'hayÄ±r' Ã§adÄ±rÄ±nÄ± ziyarete gitmiÅŸ. Allah razÄ± olsun. Bu bir erdemdir." dedi.

KaramollaoÄŸlu, partisinin genel merkezinde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Halkbank'Ä±n UluslararasÄ± BankacÄ±lÄ±ktan Sorumlu Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hakan Atilla'nÄ±n ABD'de havaalanÄ±nda tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bu duruma iliÅŸkin birtakÄ±m haberler sÄ±zmasÄ±na raÄŸmen ciddi bir haber olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

KaramollaoÄŸlu, bunun kabul edilebilir bir mantÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, niyetin baÅŸka olduÄŸunu kaydetti.

Avrupa'nÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinde TÃ¼rkiye'ye ve daha Ã§ok hÃ¼kÃ¼mete karÅŸÄ± birtakÄ±m geliÅŸmelere ÅŸahit olunduÄŸunu belirten KaramollaoÄŸlu, "BakanlarÄ±mÄ±z Ã¼lkeye sokulmuyor. Ä°sviÃ§re gibi yerlerde TÃ¼rkiye aleyhine toplantÄ± yapacak olanlar, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ± tehdit eden pankartlar aÃ§Ä±yor ve polis 'DÃ¼ÅŸÃ¼nce ve fikir hÃ¼rriyetidir, biz buna karÄ±ÅŸamayÄ±z' diyor. Bizim bunlarÄ±n hiÃ§birini kabul etmemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." diye konuÅŸtu.

"ALLAH RAZI OLSUN. BU BÄ°R ERDEMDÄ°R"

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n CHP'nin "hayÄ±r" Ã§adÄ±rÄ±nÄ± ziyaretine de deÄŸinen KaramollaoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±, Ä°stanbul SarÄ±yer'de CHP'nin 'hayÄ±r' Ã§adÄ±rÄ±nÄ± ziyarete gitmiÅŸ. Allah razÄ± olsun. Bu bir erdemdir. Ama bunu sadece bir kere bir Ã§adÄ±ra giderek deÄŸil, bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye'de 'ArkadaÅŸ size takdim ettiÄŸimiz bir metnin kabulÃ¼ istikametinde oy kullanmanÄ±zÄ± istiyoruz. Bize gÃ¶re bu metin oylanÄ±r ve geÃ§erse TÃ¼rkiye uÃ§acak. Ama hayÄ±r diye bir niyetiniz varsa Allah sizin de hayrÄ±nÄ±zÄ± versin' de. Kimse bundan zarar gÃ¶rmez. Belki de iktidar daha da fazla puan kazanÄ±r. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n bir 'hayÄ±r' Ã§adÄ±rÄ±nÄ± ziyaret etmesini hakikaten takdirle karÅŸÄ±ladÄ±m. Hepimiz de Ã¶yle."



Ä°lgili Konular KaramollaoÄŸlu Tayyip ErdoÄŸan
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Politika Haberleri
ABD'den 'Adil Ã–ksÃ¼z' aÃ§Ä±klamasÄ±
ABD'den 'Adil Ã–ksÃ¼z' aÃ§Ä±klamasÄ±

ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Adil Ã–ksÃ¼z ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±
ÅžÄ±rnak'ta 11 PKK sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± imha edildi
ÅžÄ±rnak'ta 11 PKK sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± imha edildi

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince ÅžÄ±rnak AnÄ±lmÄ±ÅŸ bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen operasyonda, PKK Ã¼yelerinin kullandÄ±ÄŸÄ± 11 sÄ±ÄŸÄ±nak imha edildi
Irak'tan TÃ¼rkiye'ye karayoluyla Hac teklifi
Irak'tan TÃ¼rkiye'ye karayoluyla Hac teklifi

Irak Hac ve Umre BakanÄ± El-AtÄ±yye, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mehmet GÃ¶rmez'e gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ziyarette, karayoluyla Hac teklifinde bulundu
MGK toplandÄ±
MGK toplandÄ±

Milli GÃ¼venlik Kurulu, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±.
SabÄ±ka kaydÄ±nda yeni dÃ¶nem
SabÄ±ka kaydÄ±nda yeni dÃ¶nem

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayla dÃ¶rt dile tercÃ¼me edilmiÅŸ sabÄ±ka kayÄ±tlarÄ±nÄ±n "e-devlet" Ã¼zerinden alÄ±nmasÄ± dÃ¶nemi baÅŸladÄ±
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu AtatÃ¼rk tek adam deÄŸildi
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: AtatÃ¼rk tek adam deÄŸildi!

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Milli iradenin her zaman arkasÄ±nda durduk. HiÃ§bir zaman bir kiÅŸi TÃ¼rkiye'de tek adam olmadÄ±. Mustafa Kemal AtatÃ¼rk de tek adam deÄŸil" dedi.
Bangkok metrosuna TÃ¼rk imzasÄ±
Bangkok metrosuna TÃ¼rk imzasÄ±

Taylandâ€™Ä±n baÅŸkenti Bangkokâ€™un metro aÄŸÄ±nda kullanÄ±lacak araÃ§lar Ankaraâ€™da Ã¼retilecek
KaramollaoÄŸlu'ndan ErdoÄŸan'Ä±n 'hayÄ±r' ziyaretine deÄŸerlendirme
KaramollaoÄŸlu'ndan ErdoÄŸan'Ä±n 'hayÄ±r' ziyaretine deÄŸerlendirme

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±, Ä°stanbul SarÄ±yer'de CHP'nin 'hayÄ±r' Ã§adÄ±rÄ±nÄ± ziyarete gitmiÅŸ. Allah razÄ± olsun. Bu bir erdemdir" dedi
GÃ¶rmez'den Ã¼Ã§ aylar ve Regaib Kandili mesajÄ±
GÃ¶rmez'den Ã¼Ã§ aylar ve Regaib Kandili mesajÄ±

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, Ã¼Ã§ aylar ve Regaib Kandili dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Kalbimizi her tÃ¼rlÃ¼ kin, nefret ve intikam duygularÄ±ndan arÄ±ndÄ±ralÄ±m ki, gÃ¶nlÃ¼mÃ¼z huzura ersin" ifadelerini kullandÄ±
quot Biz Almanya'nÄ±n Hollanda'nÄ±n anayasasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmiyoruz quot
"Biz Almanya'nÄ±n, Hollanda'nÄ±n anayasasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmiyoruz"

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, "Biz Almanya'nÄ±n anayasasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmiyoruz. Biz Hollanda'nÄ±n anayasasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmiyoruz. Biz onlar iÃ§in bir maddeyi milletimizin onayÄ±na sunmuyoruz. Ama Avrupa'da neredeyse kÄ±yamet kopuyor" dedi
Gazprom'dan TÃ¼rk AkÄ±mÄ± iÃ§in Ä°stanbul ÅŸubesi
Gazprom'dan TÃ¼rk AkÄ±mÄ± iÃ§in Ä°stanbul ÅŸubesi

Gazprom, TÃ¼rk AkÄ±mÄ± iÃ§in Ä°stanbul'da South Stream Transport'un ÅŸubesini aÃ§tÄ±
Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencileri savunmalarÄ±nÄ± tamamladÄ±
Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencileri savunmalarÄ±nÄ± tamamladÄ±

51 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, tutuksuz yargÄ±lanan 51 sanÄ±ÄŸÄ±n savunmasÄ± tamamlandÄ±.
Mahmutbey giÅŸelerini kapatan FETÃ–'cÃ¼ler iÃ§in mÃ¼ebbet istemi
Mahmutbey giÅŸelerini kapatan FETÃ–'cÃ¼ler iÃ§in mÃ¼ebbet istemi

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Mahmutbey giÅŸelerinin kapatÄ±lmasÄ±na teÅŸebbÃ¼s ve Ispartakule'de meydana gelen olaylarla ilgili 10'u tutuklu 36 ÅŸÃ¼pheli asker hakkÄ±ndaki iddianame tamamlandÄ±
ErdoÄŸan Huzurumuza musallat olanlar bedelini Ã¶deyecek
ErdoÄŸan: Huzurumuza musallat olanlar bedelini Ã¶deyecek

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bu Ã¼lkede huzurumuza kim musallat olursa bedelini Ã¶deyecek, hiÃ§ bunun lamÄ± cimi yok" dedi
Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda 3 milyon seÃ§men oy kullanacak
Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda 3 milyon seÃ§men oy kullanacak

YSK verilerine gÃ¶re, 16 Nisan'daki halk oylamasÄ± iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan 2 milyon 895 bin 567 seÃ§men oy kullanacak
PKK'ya ait 19 hedef imha edildi
PKK'ya ait 19 hedef imha edildi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Hakkari, DiyarbakÄ±r ile Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen dÃ¶rt ayrÄ± hava harekatÄ±nda, PKK'ya ait 19 hedef imha edildi

Haberler

ErdoÄŸan'dan Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'in ihraÃ§larÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama
ErdoÄŸan'dan Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'in ihraÃ§larÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ErdoÄŸan'Ä± 'derin ÅŸÃ¼pheye' dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ErdoÄŸan'Ä± 'derin ÅŸÃ¼pheye' dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

ErdoÄŸan'dan Hollanda'ya yaptÄ±rÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
ErdoÄŸan'dan Hollanda'ya yaptÄ±rÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

ErdoÄŸan'dan yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki vatandaÅŸlara Ã§aÄŸrÄ±
ErdoÄŸan'dan yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki vatandaÅŸlara Ã§aÄŸrÄ±

ErdoÄŸan Katar'da resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±
ErdoÄŸan Katar'da resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±

ErdoÄŸan, CIA BaÅŸkanÄ± Pompeo'yu kabul etti
ErdoÄŸan CIA BaÅŸkanÄ± Pompeo'yu kabul etti

ErdoÄŸan'dan 'referandum' mesajÄ±
ErdoÄŸan'dan 'referandum' mesajÄ±

ErdoÄŸan, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'i kabul etti
ErdoÄŸan Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'i kabul etti






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 