14:46, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

LÃ¼bnanlÄ± eski liderlerden Arap BirliÄŸi Zirvesi'ne mektup

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

LÃ¼bnan'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸbakanlÄ±k yapmÄ±ÅŸ beÅŸ eski lider, ÃœrdÃ¼n'Ã¼n baÅŸkenti Amman'da dÃ¼zenlenen Arap BirliÄŸi Zirvesi'ne ortak bir mektup gÃ¶ndererek, LÃ¼bnan'Ä±n dÄ±ÅŸ politika Ã¶ncelikleri ve Ã¼lkedeki meÅŸru olmayan silahlarla ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve endiÅŸelerini aktardÄ±.

ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. Abdullah'a hitaben yazÄ±lan mektubun altÄ±nda LÃ¼bnan'Ä±n eski CumhurbaÅŸkanlarÄ± MiÅŸel SÃ¼leyman, Emin Cemayel ile eski baÅŸbakanlardan Temmam Selam, Fuad Sinyora ve Necib Mikati'nin imzasÄ± yer aldÄ±.

Ortak mektupta, "LÃ¼bnan'Ä±n eski cumhurbaÅŸkanlarÄ± ve baÅŸbakanlarÄ± olarak bizler vatanÄ±mÄ±z LÃ¼bnan'Ä±n ve Arap milletinin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu tehlikeleri gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alarak bu Ã§aÄŸrÄ±mÄ±zÄ± kaleme alÄ±yoruz. LÃ¼bnan ve bÃ¶lgedeki mevcut durum hakkÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimizi ve endiÅŸelerimizi paylaÅŸmak istiyoruz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Eski liderlerin "LÃ¼bnan'Ä± tehdit eden unsurlar ile onlara nasÄ±l karÅŸÄ± gelinmesi gerektiÄŸini" vurguladÄ±klarÄ± mektupta; LÃ¼bnan iÃ§ savaÅŸÄ±nÄ± sona erdiren Taif AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nin LÃ¼bnan'daki meÅŸru olmayan silahlarÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ± engelleyen ve uluslararasÄ± gÃ¶zlemi kapsayan 1701 sayÄ±lÄ± kararÄ±na riayet edilmesi ve Suriye krizinin etkilerinden LÃ¼bnan'Ä± uzak tutan Baabda Deklarasyonu'nun (2011) desteklenmesi gibi konularda aÃ§Ä±klamalar yer aldÄ±.

Mektubun birer kopyasÄ±nÄ±n LÃ¼bnan CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn, Meclis BaÅŸkanÄ± Nebih Berri ve BaÅŸbakan Saad Hariri'ye de iletildiÄŸi bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.

MEKTUBA TEPKÄ°LER

BaÅŸbakan Saad Hariri, Amman'daki zirve Ã¶ncesi konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "LÃ¼bnan'dan hareket eden bir tren var. Buna binmek isteyenleri memnuniyetle karÅŸÄ±larÄ±z. Ä°stemeyenler ise yerlerinde kalmalÄ±." diye konuÅŸtu.

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± ve Hizbullah milletvekili Muhammed FineyÅŸ ise "Onlar eski cumhurbaÅŸkanÄ±, ÅŸimdi yeni bir cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z var." ifadelerini kullandÄ±.

Meclis BaÅŸkanÄ± Berri de konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, mektubu "olumsuz bir davranÄ±ÅŸ Ã¶rneÄŸi" olarak nitelendirerek "bunun kabul edilemeyeceÄŸini" kaydetti.

Hizbullah'a yakÄ±n basÄ±nda yer alan haberlerde ise mektup ile Hizbullah'Ä±n hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, eski siyasilerin kaleme aldÄ±ÄŸÄ± mektubun Hizbullah'Ä±n Suriye, Irak ve Yemen'deki operasyonlarÄ±na LÃ¼bnan'Ä±n itirazÄ± olduÄŸu ifade edildi.

Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nda BeÅŸer Esed rejimin yanÄ±nda savaÅŸa mÃ¼dahil olan Hizbullah'Ä±n operasyonlarÄ±, LÃ¼bnan iÃ§inde ve uluslararasÄ± arenada tepkilere neden oluyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± Avn geÃ§en ay yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada Hizbullah'Ä±n silahlarÄ±nÄ± savunurken, BaÅŸbakan Hariri ise Hizbullah'a yÃ¶nelik eleÅŸtirilerini sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ancak Hariri ve Avn, Arap BirliÄŸi Zirvesi'nde LÃ¼bnan'Ä±n birliÄŸini temsil edeceklerini vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.

Â

Â

Â

Â

Â