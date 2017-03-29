LÃ¼bnanlÄ± eski liderlerden Arap BirliÄŸi Zirvesi'ne mektup

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
LÃ¼bnan'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸbakanlÄ±k yapmÄ±ÅŸ beÅŸ eski lider, ÃœrdÃ¼n'Ã¼n baÅŸkenti Amman'da dÃ¼zenlenen Arap BirliÄŸi Zirvesi'ne ortak bir mektup gÃ¶ndererek, LÃ¼bnan'Ä±n dÄ±ÅŸ politika Ã¶ncelikleri ve Ã¼lkedeki meÅŸru olmayan silahlarla ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve endiÅŸelerini aktardÄ±.
ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. Abdullah'a hitaben yazÄ±lan mektubun altÄ±nda LÃ¼bnan'Ä±n eski CumhurbaÅŸkanlarÄ± MiÅŸel SÃ¼leyman, Emin Cemayel ile eski baÅŸbakanlardan Temmam Selam, Fuad Sinyora ve Necib Mikati'nin imzasÄ± yer aldÄ±.
Ortak mektupta, "LÃ¼bnan'Ä±n eski cumhurbaÅŸkanlarÄ± ve baÅŸbakanlarÄ± olarak bizler vatanÄ±mÄ±z LÃ¼bnan'Ä±n ve Arap milletinin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu tehlikeleri gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alarak bu Ã§aÄŸrÄ±mÄ±zÄ± kaleme alÄ±yoruz. LÃ¼bnan ve bÃ¶lgedeki mevcut durum hakkÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimizi ve endiÅŸelerimizi paylaÅŸmak istiyoruz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
Eski liderlerin "LÃ¼bnan'Ä± tehdit eden unsurlar ile onlara nasÄ±l karÅŸÄ± gelinmesi gerektiÄŸini" vurguladÄ±klarÄ± mektupta; LÃ¼bnan iÃ§ savaÅŸÄ±nÄ± sona erdiren Taif AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nin LÃ¼bnan'daki meÅŸru olmayan silahlarÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ± engelleyen ve uluslararasÄ± gÃ¶zlemi kapsayan 1701 sayÄ±lÄ± kararÄ±na riayet edilmesi ve Suriye krizinin etkilerinden LÃ¼bnan'Ä± uzak tutan Baabda Deklarasyonu'nun (2011) desteklenmesi gibi konularda aÃ§Ä±klamalar yer aldÄ±.
Mektubun birer kopyasÄ±nÄ±n LÃ¼bnan CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn, Meclis BaÅŸkanÄ± Nebih Berri ve BaÅŸbakan Saad Hariri'ye de iletildiÄŸi bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.
MEKTUBA TEPKÄ°LER
BaÅŸbakan Saad Hariri, Amman'daki zirve Ã¶ncesi konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "LÃ¼bnan'dan hareket eden bir tren var. Buna binmek isteyenleri memnuniyetle karÅŸÄ±larÄ±z. Ä°stemeyenler ise yerlerinde kalmalÄ±." diye konuÅŸtu.
GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± ve Hizbullah milletvekili Muhammed FineyÅŸ ise "Onlar eski cumhurbaÅŸkanÄ±, ÅŸimdi yeni bir cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z var." ifadelerini kullandÄ±.
Meclis BaÅŸkanÄ± Berri de konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, mektubu "olumsuz bir davranÄ±ÅŸ Ã¶rneÄŸi" olarak nitelendirerek "bunun kabul edilemeyeceÄŸini" kaydetti.
Hizbullah'a yakÄ±n basÄ±nda yer alan haberlerde ise mektup ile Hizbullah'Ä±n hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, eski siyasilerin kaleme aldÄ±ÄŸÄ± mektubun Hizbullah'Ä±n Suriye, Irak ve Yemen'deki operasyonlarÄ±na LÃ¼bnan'Ä±n itirazÄ± olduÄŸu ifade edildi.
Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nda BeÅŸer Esed rejimin yanÄ±nda savaÅŸa mÃ¼dahil olan Hizbullah'Ä±n operasyonlarÄ±, LÃ¼bnan iÃ§inde ve uluslararasÄ± arenada tepkilere neden oluyor.
CumhurbaÅŸkanÄ± Avn geÃ§en ay yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada Hizbullah'Ä±n silahlarÄ±nÄ± savunurken, BaÅŸbakan Hariri ise Hizbullah'a yÃ¶nelik eleÅŸtirilerini sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ancak Hariri ve Avn, Arap BirliÄŸi Zirvesi'nde LÃ¼bnan'Ä±n birliÄŸini temsil edeceklerini vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.
Â
Â
Â
Â
Â
Somali'de Hayri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yeni hÃ¼kÃ¼mette 26 bakan, yardÄ±mcÄ±larÄ± ve 15 devlet bakanÄ± yer alÄ±yor.
Mostar ÅŸehrinde dÃ¼zenlenen konferansta KÄ±sakÃ¼rek'in hayatÄ± ve eserleri ele alÄ±ndÄ±
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentindeki valilik binasÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan TÃ¼rkmenler, kamu binalarÄ±na IKBY bayraÄŸÄ± asÄ±lmasÄ± kararÄ±na tepki amacÄ±yla gÃ¶steri dÃ¼zenledi
Ä°ngiltere, Lizbon AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n 50. maddesini iÅŸleterek, Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lma sÃ¼recini resmen baÅŸlattÄ±
LÃ¼bnan'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸbakanlÄ±k yapmÄ±ÅŸ beÅŸ eski lider, Ã¼lkedeki meÅŸru olmayan silahlar ve bÃ¶lgedeki durumla ilgili endiÅŸelerini ifade etti
Filipinler Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Alvarez, MÃ¼slÃ¼man direniÅŸÃ§i gruplar arasÄ±nda varÄ±lan uzlaÅŸmaile ilgili "Bangsamoro Temel YasasÄ± Ã¶nceliÄŸimiz olacak" dedi
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'in, AB'den Ã§Ä±kÄ±ÅŸ sÃ¼recini baÅŸlatacak olan 50'nci maddenin iÅŸletilmesi Ã§erÃ§evesinde BrÃ¼ksel'e resmi bildirimde bulunmasÄ±yla Ä°ngiliz sterlini ve Londra borsasÄ± deÄŸer kaybÄ± yaÅŸÄ±yor
Ä°srail'Ä°N, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koymasÄ± eylemini anmak iÃ§in bir Ã§ok Filistinli biraraya gelerek Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ anma gÃ¶sterisi dÃ¼zenledi
Bal-GÃ¶Ã§ Genel BaÅŸkanÄ± Ã–zkan, "Bulgaristan'daki seÃ§im Ã¶ncesi kardeÅŸ kavgasÄ±, komÅŸu kavgasÄ± oluÅŸturmak isteyenler oldu. Sanki bir savaÅŸa gidiliyor gibi gerginlik yaratÄ±ldÄ±" dedi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Rusya SilahlÄ± Kuvvetlerindeki personel sayÄ±sÄ±nÄ± 1,88 milyondan 1,9 milyona Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ± imzaladÄ±
Temsilciler Meclisi'ne baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lere ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Tobruk kentinde bir evin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸmesi sonucu 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Mostar'da iki yÄ±ldÄ±r faaliyet gÃ¶steren Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼, TÃ¼rkÃ§e kurslarÄ± ve TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ tanÄ±tÄ±cÄ± etkinlikleriyle bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rÃ¼yor
Fransa'nÄ±n eski BaÅŸbakanÄ± Valls, "Macron'u destekliyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Cumhuriyeti tehlikeye atmamamÄ±z gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi
Ä°srail'e baÄŸlÄ± KudÃ¼s Belediyesi ekiplerinin DoÄŸu KudÃ¼s'te Filistinlilere ait iki evi "ruhsatsÄ±z olduÄŸu" gerekÃ§esiyle yÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi
FildiÅŸi'nin eski first leydisi Simone Gbagbo'nun "savaÅŸ suÃ§u ve insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§" iÅŸlediÄŸi gerekÃ§esiyle Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in mahkemeye baÅŸvuruldu
Afganistan'da bahar Ã¶ncesi daha gÃ¼Ã§lÃ¼ saldÄ±rÄ±lar bekleyen Afgan ordusu Ã¶zel kuvvetler birliÄŸinin sayÄ±sÄ±nÄ± yabancÄ± Ã¼lkelerden alacaklarÄ± fon desteÄŸi ile iki kat artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±