Bangkok metrosuna TÃ¼rk imzasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bozankaya YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± AytunÃ§ GÃ¼nay, Taylandâ€™Ä±n baÅŸkenti Bangkokâ€™un metro aÄŸÄ±nda kullanÄ±lacak araÃ§larÄ± Ankaraâ€™da Ã¼reteceklerini belirterek, "Sincanâ€™daki fabrikamÄ±zda yapÄ±lacak 22 adet 4 vagonlu metro araÃ§larÄ±nÄ±n ilki 2018'de teslim edilecek." dedi.
GÃ¼nay, Sincan Organize Sanayi BÃ¶lgesindeki fabrikalarÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, 1989'da Almanyaâ€™da bir Ar-Ge ÅŸirketi olarak hizmet vermeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ±, raylÄ± sistem ve toplu taÅŸÄ±ma araÃ§ tasarÄ±mÄ± ve Ã¼retimi alanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ettiklerini anlattÄ±.
Firma olarak Ã¼Ã§ kÄ±tada faaliyet gÃ¶sterdiklerini belirten GÃ¼nay, Almanyaâ€™daki bilgi ve birikimin yansÄ±masÄ± olarak 2003'te Ankaraâ€™da Bozankaya AÅž'yi kurduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Fabrikada yerli tasarÄ±m ve Ã¼retim raylÄ± sistem araÃ§larÄ±nÄ±, elektrikli otobÃ¼s modeli E-KaratÄ±, modern troleybÃ¼s sistemi trambÃ¼sÃ¼, TÃ¼rkiyeâ€™nin birÃ§ok ili iÃ§in dizel ve CNG araÃ§larÄ± Ã¼rettiklerini belirten GÃ¼nay, fabrikanÄ±n bugÃ¼n 45 bin metrekare olan kapalÄ± alanÄ±nÄ±, 2018'de 90 bin metrekareye ulaÅŸtÄ±rmayÄ±, Ã§alÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ±nÄ± ise 800'den bin 200'e yÃ¼kseltmeyi hedeflediklerini dile getirdi.
GÃ¼nay, dÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok yerinde raylÄ± sistem ve toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ± Ã¼retim projelerinde yer aldÄ±klarÄ±na dikkati Ã§ekerek, titizlikle yÃ¼rÃ¼tÃ¼len uzun Ar-Ge Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tamamen yerli, yÃ¼zde 100 alÃ§ak tabanlÄ± tramvay, trambÃ¼s, elektrikli otobÃ¼s ve metro projeleriyle ilklere imza attÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Åžirketin Ar-Ge merkezinde 100 mÃ¼hendisin elektrikli otobÃ¼s, tramvay ve hafif raylÄ± sistemler iÃ§in projeler geliÅŸtirdiÄŸini ifade eden GÃ¼nay, Bozankayaâ€™nÄ±n Ã¼rettiÄŸi ilk yÃ¼zde 100 yerli elektrikli otobÃ¼slerin Konya ve EskiÅŸehir'den sonra Ä°zmir'de de hizmete sunulduÄŸunu belirtti.
GÃ¼nay, bugÃ¼ne kadar TÃ¼rkiye'de 3 elektrikli otobÃ¼s ihalesi aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±na ve bunlarÄ±n tÃ¼mÃ¼nÃ¼ kazandÄ±klarÄ±na iÅŸaret ederek, "BugÃ¼nkÃ¼ en bÃ¼yÃ¼k hedefimiz, Ä°stanbul'da aÃ§Ä±lan 200 araÃ§lÄ±k elektrikli otobÃ¼s ihalesini kazanmak. Elektrikli otobÃ¼s ihalesine Ã§Ä±kmak iÃ§in gÃ¼n sayan 4-5 ÅŸehir daha var, bunlar iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z sÃ¼rÃ¼yor." diye konuÅŸtu.
TÃ¼rkiyeâ€™nin ilk yerli trambÃ¼slerinin Bozankaya tarafÄ±ndan Ã¼retildiÄŸini ve Malatya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan 2015'te hizmete sunulduÄŸunu belirten GÃ¼nay, "Yolcu dostu yÃ¼zde 100 alÃ§ak tabanlÄ± tramvaylar 2016'da Kayseri BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesine teslim edilmeye baÅŸlandÄ± ve bu yÄ±l bÃ¼tÃ¼n teslimat yapÄ±lmÄ±ÅŸ olacak. Åžu anda ÅžanlÄ±urfa Belediyesinin trambÃ¼s iÃ§in Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ihaleye hazÄ±rlanÄ±yoruz." dedi.
Elektrikli otobÃ¼slerin Almanyaâ€™da da birÃ§ok belediye iÃ§in Ã¼retildiÄŸi bilgisini veren GÃ¼nay, enerji tasarrufu saÄŸlayan ve Ã§evreci kimliÄŸiyle Ã¶n plana Ã§Ä±kan E-Karat otobÃ¼slerin ÅŸarj edildikten sonra yaklaÅŸÄ±k 280 kilometre yol katedebildiÄŸine dikkati Ã§ekti.
GÃ¼nay, Avrupaâ€™da da faaliyet gÃ¶sterdiklerini belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"TÃ¼rkiyeâ€™deki ilk yerli trambÃ¼s ve elektrikli otobÃ¼s Ã¼reticisi olarak 2015 Avrupaâ€™da yÄ±lÄ±n ÅŸirketi seÃ§ildik. Transist 2016 fuarÄ±nda yerli Ã¼retim elektrikli otobÃ¼s, tramvay ve metro projelerimizle milli sanayiye katkÄ±larÄ±mÄ±zdan dolayÄ± Ã¶zel Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼k. Siemens, MAN, Stadler, EvoBus, Neoplan gibi her biri alanlarÄ±nda lider kÃ¼resel markalarla iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmalarÄ±mÄ±z bulunuyor. KanadalÄ± tren ve uÃ§ak Ã¼reticisi Bombardier ile de mayÄ±sta bir anlaÅŸma imzaladÄ±k. TCDD Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lacak 80 yÃ¼ksek hÄ±zlÄ± tren ihalesini kazanmamÄ±z durumunda trenler yÃ¼zde 58 yerli Ã¼retim olacak. AsÄ±l amacÄ±mÄ±z TÃ¼rkiyeâ€™nin yerli ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±nÄ± yaparak dÃ¼nyaya satmak. Katma deÄŸeri Ã§ok yÃ¼ksek bu Ã¼rÃ¼nlerimizle Ã¼lkemizin ihracat gelirini yÃ¼kseltmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz."
"BANGKOK'UN METRO ARAÃ‡LARINI ÃœRETECEÄžÄ°Z"
Alt parÃ§a Ã¼retimi iÃ§in Ankara'nÄ±n Kahramankazan ilÃ§esinde de 40 bin metrekare sahada 26 bin metrekare kapalÄ± alan tesislerinin bulunduÄŸunu anlatan GÃ¼nay, "Taylandâ€™Ä±n baÅŸkenti Bangkokâ€™un metro aÄŸÄ±nda kullanÄ±lacak araÃ§lar, Bozankaya tarafÄ±ndan Ankaraâ€™da Ã¼retilecek. Bozankayaâ€™nÄ±n Ankara Sincanâ€™daki fabrikalarÄ±nda yapÄ±lacak 22 adet 4 vagonlu metro araÃ§larÄ±nÄ±n ilki 2018'te teslim edilecek. Projenin bir yÄ±l iÃ§inde tamamlanmasÄ±nÄ± hedefliyoruz. Siemens firmasÄ± da temin edilecek araÃ§larÄ±n 16 yÄ±l boyunca servis ve bakÄ±mlarÄ±nÄ± Ã¼stlenecek." ifadelerini kullandÄ±.
GÃ¼nay, firmanÄ±n son iki yÄ±lda cirosunun ortalama yÃ¼zde 7,4â€™Ã¼nÃ¼ Ar-Ge yatÄ±rÄ±mlarÄ±na ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼rkiyeâ€™de milli marka olmaktan mutluluk duyuyoruz. AmacÄ±mÄ±z, TÃ¼rk markasÄ± olarak adÄ±mÄ±zÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da duyurabilmek." diye konuÅŸtu.
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