KerkÃ¼k'te TÃ¼rkmenlerden 'IKBY bayraÄŸÄ±' protestosu | FOTO

Irak'Ä±nÂ KerkÃ¼kÂ kentindekiÂ TÃ¼rkmenler, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) bayraÄŸÄ±nÄ±n tek taraflÄ± onayla kentteki kamu binalarÄ±na asÄ±lmasÄ± kararÄ±na tepki amacÄ±yla gÃ¶steri dÃ¼zenledi. Bu sÄ±rada bir valilik gÃ¶revlisi, aracÄ±yla il binasÄ±na girmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken iki gÃ¶stericiyi yaraladÄ±.
TÃ¼rkmen Sivil Toplum Ã–rgÃ¼tleri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen "IKBY bayraÄŸÄ±na tepki" gÃ¶sterisine katÄ±lan binlerce KerkÃ¼klÃ¼, ellerinde TÃ¼rkmen bayraklarÄ±yla valilik binasÄ± Ã¶nÃ¼nde bir araya geldi.
KerkÃ¼k Ä°l Meclisi tarafÄ±ndan sadece KÃ¼rtlerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oylamada alÄ±nan bayrak kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen TÃ¼rkmen gÃ¶stericiler, "Vali istifa", "KerkÃ¼k TÃ¼rkmen'dir TÃ¼rkmen kalacak" ve "Yasa dÄ±ÅŸÄ± karar alÄ±ndÄ±" ÅŸeklinde sloganlar attÄ±.
GÃ¶steri sÄ±rasÄ±nda hÃ¼kÃ¼met gÃ¶revlisi olduÄŸu belirtilen bir kiÅŸi, valilik binasÄ±na aracÄ±yla girmek isterken iki gÃ¶stericiyi yaraladÄ±. SÃ¶z konusu araÃ§ hÄ±zla olay yerinden uzaklaÅŸÄ±rken, yaralÄ± iki TÃ¼rkmen hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
TÃ¼rkmen gÃ¶stericilerden LÃ¼tfiye TÃ¼rmeli, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "KerkÃ¼k Valisi'nin aldÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸ karar, KerkÃ¼k'teki etnik gruplar arasÄ±nda fitne Ã§Ä±karacaktÄ±r. Bu yÃ¼zden yasal olmayan tek taraflÄ± bu karar gÃ¶zden geÃ§irilmediÄŸi takdirde BaÄŸdat'ta gÃ¶steri yapacaÄŸÄ±z." dedi.
GÃ¶steriye katÄ±lan bir diÄŸer TÃ¼rkmen Almaz Muhtar ise "KerkÃ¼k halkÄ± yÄ±llardÄ±r Ã§ekti Ã§ekeceÄŸini. Kentte bir kargaÅŸa Ã§Ä±kmasÄ± Ã¶zellikle bÃ¶lgeye yakÄ±n olan DEAÅž'Ä±n iÅŸine gelecektir. KerkÃ¼k'te sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in bu kararÄ±n gÃ¶zden geÃ§irilmesi gerekli." diye konuÅŸtu.
TÃ¼rkmen ve Arap Ã¼yelerin boykot ettiÄŸi 26 KÃ¼rt Ã¼yenin katÄ±lÄ±mÄ±yla toplanan KerkÃ¼k Ä°l Meclisi'nde dÃ¼n yapÄ±lan oylamada kentteki kamu binalarÄ±na Irak bayraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±nda IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ± kararÄ± kabul edilmiÅŸti.
ABD'nin 2003'te Irak'Ä± iÅŸgali sÄ±rasÄ±nda KÃ¼rt gÃ¼Ã§leri, KerkÃ¼k'Ã¼ fiilen ele geÃ§irmiÅŸ, kente yoÄŸun bir KÃ¼rt gÃ¶Ã§Ã¼ yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. 2005 yÄ±lÄ±nda yazÄ±lan Irak anayasasÄ±nÄ±n 140. maddesine gÃ¶re, KerkÃ¼k'Ã¼n statÃ¼sÃ¼, devrik lider Saddam HÃ¼seyin dÃ¶neminde KerkÃ¼k'ten zorla gÃ¶Ã§ ettirilenlerin dÃ¶nmesi, ardÄ±ndan KerkÃ¼k'te nÃ¼fus sayÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ± ve kentin statÃ¼sÃ¼ hakkÄ±nda bir referanduma gidilerek nihai durumun belirlenmesi olarak Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu. Ancak Ã§eÅŸitli nedenler ve anlaÅŸmazlÄ±klar sebebiyle bu madde henÃ¼z uygulanamadÄ±.
BaÄŸdat, KerkÃ¼k'Ã¼n idari olarak merkezi yÃ¶netime baÄŸlÄ± olduÄŸunu belirtirken, KÃ¼rtler ve Ã¶zellikle kentte hakimiyet sÃ¼ren KÃ¼rdistan Yurtseverler BirliÄŸi (KYB), KerkÃ¼k'Ã¼n IKBY'ye ilhak edilmesini talep ediyor. TÃ¼rkmenler ise buna karÅŸÄ± Ã§Ä±karak, KerkÃ¼k'Ã¼n Ã¶zel bir statÃ¼ye sahip olmasÄ±nÄ± istiyor. Kent nÃ¼fusu, bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de TÃ¼rkmen, KÃ¼rt ve Araplardan oluÅŸuyor.
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Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentindeki valilik binasÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan TÃ¼rkmenler, kamu binalarÄ±na IKBY bayraÄŸÄ± asÄ±lmasÄ± kararÄ±na tepki amacÄ±yla gÃ¶steri dÃ¼zenledi
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