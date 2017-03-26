KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: AtatÃ¼rk tek adam deÄŸildi!

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu,Â halk oylamasÄ±Â Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± kapsamÄ±ndaÂ Kayseri'nin SarÄ±z ilÃ§esinde vatandaÅŸlara hitaben yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TÃ¼rkiye'de barÄ±ÅŸ ve huzur iÃ§inde yaÅŸamak istediklerini vurgulayarak, demokrasiyi korumak, yaÅŸama iradesini hayata geÃ§irmek iÃ§in anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine hep birlikte "hayÄ±r" deme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, demokrasinin kolay kurulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun iÃ§in bedeller Ã¶dediklerini belirterek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Biz, milli iradeyi her zaman savunduk. Milli iradenin her zaman arkasÄ±nda durduk. HiÃ§bir zaman bir kiÅŸi TÃ¼rkiye'de tek adam olmadÄ±. Mustafa Kemal AtatÃ¼rk de tek adam deÄŸil. Sivas Kongresi'ne, Erzurum Kongresi'ne bakÄ±n, 23 Nisan 1920'de aÃ§Ä±lan TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisine bakÄ±n. AtatÃ¼rk, hiÃ§bir zaman tek adam olmadÄ±."
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "HayÄ±r Ã§Ä±karsa kaos olur, hayÄ±r Ã§Ä±karsa memleket karÄ±ÅŸÄ±r." dendiÄŸini iddia ederek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Niye karÄ±ÅŸsÄ±n? SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± yerinde duruyor zaten, dokunan var mÄ±? Yok. Ne zamana kadar 2019. Sonra ne olacak? SeÃ§im olacak. SayÄ±n Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m BaÅŸbakan olarak duruyor. KarÄ±ÅŸan var mÄ±? Yok. O da ne olacak 'hayÄ±r' Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± zaman koltuÄŸunu korumuÅŸ olacak. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yeni modelde baÅŸbakanlÄ±k yok. 'HayÄ±r' Ã§Ä±karsa Binali Bey baÅŸbakanlÄ±ÄŸa sahip olacak. BaÅŸbakanlÄ±k arabasÄ±na binecek, BaÅŸbakanlÄ±k konutuna gidecek. AslÄ±nda biraz da onun iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Onun haberi yok ama o kendisini tasfiye etmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor biz de baÅŸbakanlÄ±k makamÄ±nÄ± ve onurunu korumaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bizim iÃ§in sÃ¶z konusu vatansa gerisi teferruattÄ±r."
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CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Milli iradenin her zaman arkasÄ±nda durduk. HiÃ§bir zaman bir kiÅŸi TÃ¼rkiye'de tek adam olmadÄ±. Mustafa Kemal AtatÃ¼rk de tek adam deÄŸil" dedi.
Taylandâ€™Ä±n baÅŸkenti Bangkokâ€™un metro aÄŸÄ±nda kullanÄ±lacak araÃ§lar Ankaraâ€™da Ã¼retilecek
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±, Ä°stanbul SarÄ±yer'de CHP'nin 'hayÄ±r' Ã§adÄ±rÄ±nÄ± ziyarete gitmiÅŸ. Allah razÄ± olsun. Bu bir erdemdir" dedi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, Ã¼Ã§ aylar ve Regaib Kandili dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Kalbimizi her tÃ¼rlÃ¼ kin, nefret ve intikam duygularÄ±ndan arÄ±ndÄ±ralÄ±m ki, gÃ¶nlÃ¼mÃ¼z huzura ersin" ifadelerini kullandÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, "Biz Almanya'nÄ±n anayasasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmiyoruz. Biz Hollanda'nÄ±n anayasasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmiyoruz. Biz onlar iÃ§in bir maddeyi milletimizin onayÄ±na sunmuyoruz. Ama Avrupa'da neredeyse kÄ±yamet kopuyor" dedi
Gazprom, TÃ¼rk AkÄ±mÄ± iÃ§in Ä°stanbul'da South Stream Transport'un ÅŸubesini aÃ§tÄ±
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