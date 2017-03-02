15:24, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

SabÄ±ka kaydÄ±nda yeni dÃ¶nem





Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayla dÃ¶rt dile tercÃ¼me edilmiÅŸ sabÄ±ka kayÄ±tlarÄ±nÄ±n "e-devlet" Ã¼zerinden alÄ±nmasÄ± dÃ¶nemi baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±Â personelinin geliÅŸtirdiÄŸi yazÄ±lÄ±mla Ä°ngilizce, FransÄ±zca, Almanca ve Ä°talyanca dillerine Ã§evrilmiÅŸ sabÄ±ka kayÄ±tlarÄ±nÄ±n "e-devlet" Ã¼zerinden alÄ±nmasÄ± dÃ¶nemi baÅŸladÄ±. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Adli Sicil ve Ä°statistik Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n talimatÄ±yla farklÄ± dillere tercÃ¼me edilmiÅŸ sabÄ±ka kayÄ±tlarÄ±nÄ±n internet Ã¼zerinden alÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ä°lk olarak sadece genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸe mÃ¼racaat edilerek alÄ±nan tercÃ¼me edilmiÅŸ adli sicil sorgulama sonuÃ§larÄ±nÄ±n 2016 yÄ±lÄ± Åžubat ayÄ±ndan itibaren yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarla adliyelerdeki adli sicil bÃ¼rolarÄ±ndan alÄ±nmasÄ± saÄŸlandÄ±. BÃ¶ylece vatandaÅŸlar, mÃ¼racaat etmeleri halinde Ä°ngilizce, FransÄ±zca ve Almanca dilindeki sabÄ±ka kayÄ±tlarÄ±nÄ± ilgili adli sicil bÃ¼rolarÄ±ndan ulaÅŸabildi. GeliÅŸen teknolojinin bu alanda kullanÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan BakanlÄ±k, yabancÄ± dile Ã§evrilmiÅŸ sabÄ±ka kayÄ±tlarÄ±nÄ±n "e-devlet" aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla alÄ±nmasÄ± amacÄ±yla TÃœRKSAT'la iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±. "E-DEVLET" ÃœZERÄ°NDEN ULAÅžIM 20 MART'TA BAÅžLADI" Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼k personeli tarafÄ±ndan yazÄ±lÄ±m geliÅŸtirildi. Test Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±yla Ä°ngilizce, FransÄ±zca, Almanca ve Ä°talyanca olmak Ã¼zere dÃ¶rt dilde sabÄ±ka kayÄ±tlarÄ±na "e-devlet" Ã¼zerinden ulaÅŸma dÃ¶nemi 20 Mart'ta baÅŸladÄ±. VatandaÅŸlarÄ±n bilgisayar, akÄ±llÄ± telefon ve tabletler Ã¼zerinden internete girerek, tercÃ¼me edilmiÅŸ sabÄ±ka kayÄ±tlarÄ±nÄ± almalarÄ± saÄŸlandÄ±. BÃ¶ylece, vatandaÅŸlarÄ±n yabancÄ± dillere Ã§evrilen sabÄ±ka kayÄ±tlarÄ±nÄ± almalarÄ± iÃ§inÂ adli sicilÂ bÃ¼rolarÄ±na gitmelerini gerektirecek durumlar ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Uygulama kapsamÄ±nda 20-22 Mart 2017 tarihleri arasÄ±nda 682 Ä°ngilizce, 50 FransÄ±zca, 78 Almanca ve 25 Ä°talyanca olmak Ã¼zere 835 tercÃ¼me edilmiÅŸÂ sabÄ±ka kaydÄ±Â sorgulamasÄ± ve iÅŸlemi yapÄ±ldÄ±. Bu uygulamadan adli sicil ve arÅŸiv kaydÄ± bulunmayan vatandaÅŸlar yararlanabilecek.

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