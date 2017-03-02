SabÄ±ka kaydÄ±nda yeni dÃ¶nem

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±Â personelinin geliÅŸtirdiÄŸi yazÄ±lÄ±mla Ä°ngilizce, FransÄ±zca, Almanca ve Ä°talyanca dillerine Ã§evrilmiÅŸ sabÄ±ka kayÄ±tlarÄ±nÄ±n "e-devlet" Ã¼zerinden alÄ±nmasÄ± dÃ¶nemi baÅŸladÄ±.
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Adli Sicil ve Ä°statistik Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n talimatÄ±yla farklÄ± dillere tercÃ¼me edilmiÅŸ sabÄ±ka kayÄ±tlarÄ±nÄ±n internet Ã¼zerinden alÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Ä°lk olarak sadece genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸe mÃ¼racaat edilerek alÄ±nan tercÃ¼me edilmiÅŸ adli sicil sorgulama sonuÃ§larÄ±nÄ±n 2016 yÄ±lÄ± Åžubat ayÄ±ndan itibaren yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarla adliyelerdeki adli sicil bÃ¼rolarÄ±ndan alÄ±nmasÄ± saÄŸlandÄ±. BÃ¶ylece vatandaÅŸlar, mÃ¼racaat etmeleri halinde Ä°ngilizce, FransÄ±zca ve Almanca dilindeki sabÄ±ka kayÄ±tlarÄ±nÄ± ilgili adli sicil bÃ¼rolarÄ±ndan ulaÅŸabildi.
GeliÅŸen teknolojinin bu alanda kullanÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan BakanlÄ±k, yabancÄ± dile Ã§evrilmiÅŸ sabÄ±ka kayÄ±tlarÄ±nÄ±n "e-devlet" aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla alÄ±nmasÄ± amacÄ±yla TÃœRKSAT'la iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±.
Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼k personeli tarafÄ±ndan yazÄ±lÄ±m geliÅŸtirildi. Test Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±yla Ä°ngilizce, FransÄ±zca, Almanca ve Ä°talyanca olmak Ã¼zere dÃ¶rt dilde sabÄ±ka kayÄ±tlarÄ±na "e-devlet" Ã¼zerinden ulaÅŸma dÃ¶nemi 20 Mart'ta baÅŸladÄ±.
VatandaÅŸlarÄ±n bilgisayar, akÄ±llÄ± telefon ve tabletler Ã¼zerinden internete girerek, tercÃ¼me edilmiÅŸ sabÄ±ka kayÄ±tlarÄ±nÄ± almalarÄ± saÄŸlandÄ±. BÃ¶ylece, vatandaÅŸlarÄ±n yabancÄ± dillere Ã§evrilen sabÄ±ka kayÄ±tlarÄ±nÄ± almalarÄ± iÃ§inÂ adli sicilÂ bÃ¼rolarÄ±na gitmelerini gerektirecek durumlar ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Uygulama kapsamÄ±nda 20-22 Mart 2017 tarihleri arasÄ±nda 682 Ä°ngilizce, 50 FransÄ±zca, 78 Almanca ve 25 Ä°talyanca olmak Ã¼zere 835 tercÃ¼me edilmiÅŸÂ sabÄ±ka kaydÄ±Â sorgulamasÄ± ve iÅŸlemi yapÄ±ldÄ±.
Bu uygulamadan adli sicil ve arÅŸiv kaydÄ± bulunmayan vatandaÅŸlar yararlanabilecek.
ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Adil Ã–ksÃ¼z ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince ÅžÄ±rnak AnÄ±lmÄ±ÅŸ bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen operasyonda, PKK Ã¼yelerinin kullandÄ±ÄŸÄ± 11 sÄ±ÄŸÄ±nak imha edildi
Irak Hac ve Umre BakanÄ± El-AtÄ±yye, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mehmet GÃ¶rmez'e gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ziyarette, karayoluyla Hac teklifinde bulundu
Milli GÃ¼venlik Kurulu, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±.
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayla dÃ¶rt dile tercÃ¼me edilmiÅŸ sabÄ±ka kayÄ±tlarÄ±nÄ±n "e-devlet" Ã¼zerinden alÄ±nmasÄ± dÃ¶nemi baÅŸladÄ±
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Milli iradenin her zaman arkasÄ±nda durduk. HiÃ§bir zaman bir kiÅŸi TÃ¼rkiye'de tek adam olmadÄ±. Mustafa Kemal AtatÃ¼rk de tek adam deÄŸil" dedi.
Taylandâ€™Ä±n baÅŸkenti Bangkokâ€™un metro aÄŸÄ±nda kullanÄ±lacak araÃ§lar Ankaraâ€™da Ã¼retilecek
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±, Ä°stanbul SarÄ±yer'de CHP'nin 'hayÄ±r' Ã§adÄ±rÄ±nÄ± ziyarete gitmiÅŸ. Allah razÄ± olsun. Bu bir erdemdir" dedi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, Ã¼Ã§ aylar ve Regaib Kandili dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Kalbimizi her tÃ¼rlÃ¼ kin, nefret ve intikam duygularÄ±ndan arÄ±ndÄ±ralÄ±m ki, gÃ¶nlÃ¼mÃ¼z huzura ersin" ifadelerini kullandÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, "Biz Almanya'nÄ±n anayasasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmiyoruz. Biz Hollanda'nÄ±n anayasasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmiyoruz. Biz onlar iÃ§in bir maddeyi milletimizin onayÄ±na sunmuyoruz. Ama Avrupa'da neredeyse kÄ±yamet kopuyor" dedi
Gazprom, TÃ¼rk AkÄ±mÄ± iÃ§in Ä°stanbul'da South Stream Transport'un ÅŸubesini aÃ§tÄ±
51 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, tutuksuz yargÄ±lanan 51 sanÄ±ÄŸÄ±n savunmasÄ± tamamlandÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Mahmutbey giÅŸelerinin kapatÄ±lmasÄ±na teÅŸebbÃ¼s ve Ispartakule'de meydana gelen olaylarla ilgili 10'u tutuklu 36 ÅŸÃ¼pheli asker hakkÄ±ndaki iddianame tamamlandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bu Ã¼lkede huzurumuza kim musallat olursa bedelini Ã¶deyecek, hiÃ§ bunun lamÄ± cimi yok" dedi
YSK verilerine gÃ¶re, 16 Nisan'daki halk oylamasÄ± iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan 2 milyon 895 bin 567 seÃ§men oy kullanacak
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Hakkari, DiyarbakÄ±r ile Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen dÃ¶rt ayrÄ± hava harekatÄ±nda, PKK'ya ait 19 hedef imha edildi