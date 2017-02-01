GÃ¼ncelleme: 17:30, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

MGK toplantÄ±sÄ± sona erdi





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Milli GÃ¼venlik Kurulu toplantÄ±sÄ± sona erdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Milli GÃ¼venlik KuruluÂ (MGK), CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde yapÄ±lan toplantÄ±, yaklaÅŸÄ±k 4 saat sÃ¼rdÃ¼.

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