Bosna Hersek'te Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek konferansÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bosna Hersek'in gÃ¼neyindeki Mostar ÅŸehrinde "BÃ¼yÃ¼k TÃ¼rk DÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rÃ¼ Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek KonferansÄ±" dÃ¼zenlendi.
Mostar Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ ile Mostar Halk KÃ¼tÃ¼phanesi iÅŸ birliÄŸinde dÃ¼zenlenen konferansta, KÄ±sakÃ¼rek'in hayatÄ± ve eserleri ile ilgili sunum yapÄ±ldÄ±.
Halk KÃ¼tÃ¼phanesi'nde dÃ¼zenlenen ve MostarlÄ±larÄ±n yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸi konferansta konuÅŸan Mostar Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yunus Dilber, KÄ±sakÃ¼rek'in TÃ¼rk edebiyatÄ±nda Ã¶nemli bir iz bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Ã–zellikle TÃ¼rk dili ve edebiyatÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde eÄŸitim gÃ¶renlerin KÄ±sakÃ¼rek'in hayatÄ±nÄ± ve eserlerini iyi bilmesi gerektiÄŸini dile getiren Dilber, KÄ±sakÃ¼rek'in eserlerinin birÃ§ok filme de uyarlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Dzemal Bijedic Ãœniversitesi TÃ¼rk Dili ve EdebiyatÄ± BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸrencisi Jasmina Turajlic de farklÄ± TÃ¼rk dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rlerini konu alan bu tarz konferanslarÄ± her ay dÃ¼zenli olarak organize ettiklerini sÃ¶yledi.
Konferansta sunum yapan Ã¶ÄŸrencilerden Aida Pozder ise TÃ¼rk edebiyatÄ±na son derece Ã¶nemli eserler kazandÄ±ran KÄ±sakÃ¼rek'in "KaldÄ±rÄ±mlar" ve "Hac" isimli eserleri hakkÄ±nda katÄ±lÄ±mcÄ±lara bilgi verdi.
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Mostar ÅŸehrinde dÃ¼zenlenen konferansta KÄ±sakÃ¼rek'in hayatÄ± ve eserleri ele alÄ±ndÄ±
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