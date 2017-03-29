15:34, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Irak'tan TÃ¼rkiye'ye karayoluyla Hac teklifi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mehmet GÃ¶rmez, "TÃ¼rkiye'den hacÄ±larÄ±n eskiden olduÄŸu gibi emniyet ve gÃ¼ven iÃ§erisinde BaÄŸdatlÄ± kardeÅŸlerine selam vererek, onlara misafir olarak oradan inÅŸallah Kabe'ye gidebilecekleri gÃ¼nleri Ã¶zlÃ¼yoruz." dedi. Irak Hac ve Umre BakanÄ± El-AtÄ±yye de GÃ¶rmez'in bu ifadesi Ã¼zerine, "Yeniden karayoluyla hac imkanÄ±nÄ± Ã¶neriyorum. Bu konuda Ã§alÄ±ÅŸabilirsek faydalÄ± olur." teklifinde bulundu. Â

Irak Hac BakanÄ± Halid El-AtÄ±yye,Â Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez'iÂ makamÄ±nda ziyaret etti.Â

GÃ¶rmez, Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n zor dÃ¶nemlerden geÃ§tiÄŸini ve en bÃ¼yÃ¼k imtihanÄ± da Irak'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu imtihanlardan baÅŸarÄ±yla geÃ§melerini ve yeniden BaÄŸdat'Ä± dÃ¼nyanÄ±n MedinetÃ¼sselamÄ± haline getirmelerini yÃ¼ce Rabbimden niyaz ediyorum." diye dua etti.Â

"MÃœSLÃœMANLAR KIBLEGAHTA BULUÅžMAYA DEVAM ETMELÄ°DÄ°R"

Â GÃ¶rmez, "Ana gibi yar BaÄŸdat gibi diyar olmaz" atasÃ¶zÃ¼ne atÄ±fta bulunarak, Â Ä°stanbul'un BaÄŸdatsÄ±z, BaÄŸdat'Ä±n Ä°stanbulsuz olamayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.Â

Son yaÅŸanan bÃ¼tÃ¼n acÄ±larÄ± "cÃ¼mle-i mutariza" olarak nitelendiren GÃ¶rmez, "Ä°nÅŸallah, bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± geride bÄ±rakarak yeniden yeni bir sÃ¼recin, barÄ±ÅŸÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ birlikte aÃ§arÄ±z." dedi.Â

GÃ¶rmez, hac ve umre konularÄ±nda her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸ birliÄŸine hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± bildirerek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"GeÃ§en sene hac ibadetinde bazÄ± kardeÅŸlerimizin gelmemiÅŸ olmasÄ± bizi de Ã¼zmÃ¼ÅŸtÃ¼r.Â Mezhebi, meÅŸrebi ne olursa olsun ehli kÄ±ble olan bÃ¼tÃ¼n MÃ¼slÃ¼manlar kÄ±blegahtaÂ buluÅŸmaya ve birleÅŸmeye devam etmelidir.Â Arafat'ta birlikte olmayÄ± terk etmemeliyiz.Â Ta ki muarefemiz (tanÄ±ÅŸÄ±klÄ±k),Â irfanÄ±mÄ±z, marifetimiz devam etsin.Â Sayda birlikte koÅŸmayÄ± asla terk etmemeliyiz ki sayÄ±mÄ±z meÅŸkur olsun (beÄŸenilmek). Peygamberimiz AleyhisselamÄ±n,Â Ä°slam Ã¼mmetinin geleceÄŸine dair taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± bir hÃ¼lyasÄ± ve bir umudu olmuÅŸtur. Diyor ki, 'Ä°nÅŸallah bir gÃ¼n gelecek Hadra Mevt'ten bir kadÄ±n tek baÅŸÄ±na devesine binecek ve bÃ¼tÃ¼n Ã§Ã¶lleri aÅŸarak gidecek, Kabe'yi tavaf edecek. Ve tekrar Ã¶zgÃ¼r bir ÅŸekilde kendi Ã¼lkesine dÃ¶nebileceÄŸi gÃ¼nÃ¼ Ã¶zlÃ¼yorum.' Ãœmmetin gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan bu ResulullahÄ±n bir arzusu, bir isteÄŸi. Resul-i Ekrem Aleyhisselam'Ä±n bu hadisinden hareketle inÅŸallah yakÄ±n gelecekte Ã¶yle gÃ¼nler gelecek ki, TÃ¼rkiye'den hacÄ±larÄ±n eskiden olduÄŸu gibi emniyet ve gÃ¼ven iÃ§erisinde BaÄŸdatlÄ± kardeÅŸlerine selam vererek, onlara misafir olarak oradan inÅŸallah Kabe'ye gidebilecekleri gÃ¼nleri Ã¶zlÃ¼yoruz."

"YENÄ°DEN KARAYOLUYLA HAC Ã–NERÄ°YORUM"

Irak Hac ve Umre BakanÄ± Halid El-AtÄ±yye de iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin gÃ¼Ã§lenerek devam etmesi temennisinde bulunarak, "Ne kadar uÄŸraÅŸÄ±rlarsa uÄŸraÅŸsÄ±nlar, iki halkÄ±n arasÄ±na fitne ve fesat tohumlarÄ± ekmeye Ã§alÄ±ÅŸsalar da bunlarÄ±n geÃ§ersiz olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." diye konuÅŸtu. Â

Ziyaretlerini, iki Ã¼lke arasÄ±nda yeniden iÅŸ birliÄŸi iÃ§in kÃ¼Ã§Ã¼k bir adÄ±m olarak tanÄ±mlayan AtÄ±yye, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tutumunun kendilerine umut bahÅŸettiÄŸini sÃ¶yledi. TÃ¼rkiye'nin hac ve umre konusundaki tecrÃ¼besinden yararlanmak istediklerini belirten AtÄ±yye, "Yeniden karayoluyla hac imkanÄ±nÄ± Ã¶neriyorum. Bu konuda Ã§alÄ±ÅŸabilirsek faydalÄ± olur.Â Suudi Arabistan ile bu konuyu gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k ve iyi sonuÃ§lar ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Yeni bir hac kapÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± konusundaÂ mutabÄ±k kaldÄ±k." ifadesini kullandÄ±.Â

AtÄ±yye, TÃ¼rk hacÄ±larÄ±nÂ BaÄŸdat'Ä± ziyaret ederek kutsal topraklaraÂ gitmesi dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinin Ã§ok yararlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, Ä°mam-Ä± Azam'Ä±n, Abdulkadir Geylani'nin kabri ÅŸerifini ziyaret etme fÄ±rsatÄ± bulacaklarÄ±nÄ± dile getirdi. Â

Irak'Ä±n iÅŸgal edildiÄŸi sene ilk hac mevsiminde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir anÄ±yÄ± paylaÅŸan Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez ise, 20-30 bin IraklÄ± hacÄ±nÄ±n hiÃ§bir organizasyon olmadan hacca geldiÄŸini anlattÄ±. Bunu gÃ¶rÃ¼r gÃ¶rmez Suudi Arabistan Hac BakanÄ± Ä°yad el-Medeni'ye, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Mina'daki 25-30 bin kiÅŸilik Ã§adÄ±rlarÄ±nda bu hacÄ±larÄ±n kalmasÄ±nÄ± teklif ettiklerini aktaran GÃ¶rmez, "IraklÄ± hacÄ±larÄ± bizim TÃ¼rk Ã§adÄ±rlarÄ±na yerleÅŸtirdik. 'Zorluk Ã§Ä±karÄ±rlar' dediler. 'Biz komÅŸuyuz bizim ÅŸufa (Ã¶n alÄ±m) hakkÄ±mÄ±z var.' dedim." sÃ¶zlerine yer verdi.Â

IRAKLI BAKAN, ABDÃœLHAMÄ°T HAN'IN RESMÄ°NÄ° HEDÄ°YE ETTÄ°Â

IraklÄ± Bakan AtÄ±yye, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin sonunda GÃ¶rmez'e iki Ã¼lke arasÄ±ndaki tarihi baÄŸÄ± hatÄ±rlatmak adÄ±na tarihi eser Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan Sultan Abdulhamit Han'Ä±n resminin yer aldÄ±ÄŸÄ± bir seramik ile tespih verdi.Â

GÃ¶rmez de AtÄ±yye'ye Kur'an-Ä± Kerim hediye etti.Â