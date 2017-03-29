ÅžÄ±rnak'ta 11 PKK sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± imha edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ÅžÄ±rnak kÄ±rsalÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonda, PKK tarafÄ±ndan kullanÄ±lan 11 sÄ±ÄŸÄ±nak bertaraf edildi.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, ÅžÄ±rnak'ta Cudi DaÄŸÄ±-AnÄ±lmÄ±ÅŸ bÃ¶lgesinde, bombalÄ± eylemlerde kullanÄ±lmak Ã¼zere 2 araÃ§ saklandÄ±ÄŸÄ± ve 5 PKK'lÄ±nÄ±n bulunduÄŸu ihbarÄ± Ã¼zerine operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.
BÃ¶lgede, 23'Ã¼ncÃ¼ Jandarma SÄ±nÄ±r TÃ¼men KomutanlÄ±ÄŸÄ± sorumluluÄŸunda, 1'inci Jandarma Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca 27-29 Mart tarihlerinde operasyon dÃ¼zenlendi.
GÃ¼venlik korucularÄ± ile polis Ã¶zel harekat timlerinin de destek verdiÄŸi operasyonda, PKK'ya ait 11 sÄ±ÄŸÄ±nak imha edildi.
BÃ¶lgedeki aramalarda bir ceset, bir kalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸi, 4 roket, 154 kilogram amonyum nitrat ile el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan Ã§ok sayÄ±da malzeme ele geÃ§irildi.
ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Adil Ã–ksÃ¼z ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince ÅžÄ±rnak AnÄ±lmÄ±ÅŸ bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen operasyonda, PKK Ã¼yelerinin kullandÄ±ÄŸÄ± 11 sÄ±ÄŸÄ±nak imha edildi
Irak Hac ve Umre BakanÄ± El-AtÄ±yye, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mehmet GÃ¶rmez'e gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ziyarette, karayoluyla Hac teklifinde bulundu
Milli GÃ¼venlik Kurulu, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±.
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayla dÃ¶rt dile tercÃ¼me edilmiÅŸ sabÄ±ka kayÄ±tlarÄ±nÄ±n "e-devlet" Ã¼zerinden alÄ±nmasÄ± dÃ¶nemi baÅŸladÄ±
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Milli iradenin her zaman arkasÄ±nda durduk. HiÃ§bir zaman bir kiÅŸi TÃ¼rkiye'de tek adam olmadÄ±. Mustafa Kemal AtatÃ¼rk de tek adam deÄŸil" dedi.
Taylandâ€™Ä±n baÅŸkenti Bangkokâ€™un metro aÄŸÄ±nda kullanÄ±lacak araÃ§lar Ankaraâ€™da Ã¼retilecek
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±, Ä°stanbul SarÄ±yer'de CHP'nin 'hayÄ±r' Ã§adÄ±rÄ±nÄ± ziyarete gitmiÅŸ. Allah razÄ± olsun. Bu bir erdemdir" dedi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, Ã¼Ã§ aylar ve Regaib Kandili dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Kalbimizi her tÃ¼rlÃ¼ kin, nefret ve intikam duygularÄ±ndan arÄ±ndÄ±ralÄ±m ki, gÃ¶nlÃ¼mÃ¼z huzura ersin" ifadelerini kullandÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, "Biz Almanya'nÄ±n anayasasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmiyoruz. Biz Hollanda'nÄ±n anayasasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmiyoruz. Biz onlar iÃ§in bir maddeyi milletimizin onayÄ±na sunmuyoruz. Ama Avrupa'da neredeyse kÄ±yamet kopuyor" dedi
Gazprom, TÃ¼rk AkÄ±mÄ± iÃ§in Ä°stanbul'da South Stream Transport'un ÅŸubesini aÃ§tÄ±
51 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, tutuksuz yargÄ±lanan 51 sanÄ±ÄŸÄ±n savunmasÄ± tamamlandÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Mahmutbey giÅŸelerinin kapatÄ±lmasÄ±na teÅŸebbÃ¼s ve Ispartakule'de meydana gelen olaylarla ilgili 10'u tutuklu 36 ÅŸÃ¼pheli asker hakkÄ±ndaki iddianame tamamlandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bu Ã¼lkede huzurumuza kim musallat olursa bedelini Ã¶deyecek, hiÃ§ bunun lamÄ± cimi yok" dedi
YSK verilerine gÃ¶re, 16 Nisan'daki halk oylamasÄ± iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan 2 milyon 895 bin 567 seÃ§men oy kullanacak
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Hakkari, DiyarbakÄ±r ile Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen dÃ¶rt ayrÄ± hava harekatÄ±nda, PKK'ya ait 19 hedef imha edildi