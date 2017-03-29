16:04, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

ÅžÄ±rnak'ta 11 PKK sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± imha edildi





GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince ÅžÄ±rnak AnÄ±lmÄ±ÅŸ bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen operasyonda, PKK Ã¼yelerinin kullandÄ±ÄŸÄ± 11 sÄ±ÄŸÄ±nak imha edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžÄ±rnak kÄ±rsalÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonda, PKK tarafÄ±ndan kullanÄ±lan 11 sÄ±ÄŸÄ±nak bertaraf edildi. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, ÅžÄ±rnak'ta Cudi DaÄŸÄ±-AnÄ±lmÄ±ÅŸ bÃ¶lgesinde, bombalÄ± eylemlerde kullanÄ±lmak Ã¼zere 2 araÃ§ saklandÄ±ÄŸÄ± ve 5 PKK'lÄ±nÄ±n bulunduÄŸu ihbarÄ± Ã¼zerine operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. BÃ¶lgede, 23'Ã¼ncÃ¼ Jandarma SÄ±nÄ±r TÃ¼men KomutanlÄ±ÄŸÄ± sorumluluÄŸunda, 1'inci Jandarma Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca 27-29 Mart tarihlerinde operasyon dÃ¼zenlendi. GÃ¼venlik korucularÄ± ile polis Ã¶zel harekat timlerinin de destek verdiÄŸi operasyonda, PKK'ya ait 11 sÄ±ÄŸÄ±nak imha edildi. BÃ¶lgedeki aramalarda bir ceset, bir kalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸi, 4 roket, 154 kilogram amonyum nitrat ile el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan Ã§ok sayÄ±da malzeme ele geÃ§irildi.

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