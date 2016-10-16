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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:39, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
DÄ±ÅŸ Politika
16:11, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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ABD'den 'Adil Ã–ksÃ¼z' aÃ§Ä±klamasÄ±
ABD'den 'Adil Ã–ksÃ¼z' aÃ§Ä±klamasÄ±

ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Adil Ã–ksÃ¼z ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "O gÃ¼n (21 Temmuz) Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, ABD'nin TÃ¼rkiye TemsilciliÄŸi'ni arayarak, Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n TÃ¼rkiye'den kaÃ§masÄ±nÄ± engelleme konusunda yardÄ±m talebinde bulunmuÅŸtur. Bunun arkasÄ±ndan Ã–ksÃ¼z'Ã¼n vizesini iptal ettik ve ABD yasalarÄ± gereÄŸince Ã–ksÃ¼z'Ã¼ arayarak kendisini bu iptal konusunda bilgilendirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k." denildi



Ä°lgili Konular 15 Temmuz darbe giriÅŸimi adil Ã¶ksÃ¼z fethullah gÃ¼len
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