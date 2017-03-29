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16:39, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
Afrika
16:14, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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Somali'de yeni hÃ¼kÃ¼met gÃ¼venoyu aldÄ±
Somali'de yeni hÃ¼kÃ¼met gÃ¼venoyu aldÄ±

Somali'de Hayri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yeni hÃ¼kÃ¼mette 26 bakan, yardÄ±mcÄ±larÄ± ve 15 devlet bakanÄ± yer alÄ±yor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Somali'de Hasan Ali Hayri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yeni hÃ¼kÃ¼metin gÃ¼venoyu aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Meclis BaÅŸkanÄ± Abdulveli Mudi, konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yeni hÃ¼kÃ¼metin gÃ¼ven oylamasÄ±na 275 milletvekilinden, 244'Ã¼nÃ¼n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Mudi, Hayri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yeni hÃ¼kÃ¼metin 15 ret oyuna karÅŸÄ±n, 224 evet oyu aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, oturuma katÄ±lan vekillerden 5'inin de Ã§ekimser kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

OylamanÄ±n ardÄ±ndan yeni kabine Ã¼yeleri anayasa yemini ederek, gÃ¶revlerine baÅŸladÄ±.

Hayri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yeni hÃ¼kÃ¼mette 26 bakan, yardÄ±mcÄ±larÄ± ve 15 devlet bakanÄ± yer alÄ±yor.

Yeni hÃ¼kÃ¼metin gÃ¼venlik, insani kriz, anayasanÄ±n tamamlanmasÄ±, Ã¼lke ekonomisi baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok dosyayÄ± ele almasÄ± bekleniyor.

Ä°ngiltere merkezli bir enerji ÅŸirketinde Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilik yapan 49 yaÅŸÄ±ndaki Hayri, Somali'nin yeni CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Fermacu tarafÄ±ndan geÃ§en ay hÃ¼kÃ¼meti kurmakla gÃ¶revlendirilmiÅŸti.

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Ä°lgili Konular somali
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