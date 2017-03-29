Somali'de yeni hÃ¼kÃ¼met gÃ¼venoyu aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Somali'de Hasan Ali Hayri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yeni hÃ¼kÃ¼metin gÃ¼venoyu aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Meclis BaÅŸkanÄ± Abdulveli Mudi, konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yeni hÃ¼kÃ¼metin gÃ¼ven oylamasÄ±na 275 milletvekilinden, 244'Ã¼nÃ¼n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Mudi, Hayri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yeni hÃ¼kÃ¼metin 15 ret oyuna karÅŸÄ±n, 224 evet oyu aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, oturuma katÄ±lan vekillerden 5'inin de Ã§ekimser kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
OylamanÄ±n ardÄ±ndan yeni kabine Ã¼yeleri anayasa yemini ederek, gÃ¶revlerine baÅŸladÄ±.
Hayri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yeni hÃ¼kÃ¼mette 26 bakan, yardÄ±mcÄ±larÄ± ve 15 devlet bakanÄ± yer alÄ±yor.
Yeni hÃ¼kÃ¼metin gÃ¼venlik, insani kriz, anayasanÄ±n tamamlanmasÄ±, Ã¼lke ekonomisi baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok dosyayÄ± ele almasÄ± bekleniyor.
Ä°ngiltere merkezli bir enerji ÅŸirketinde Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilik yapan 49 yaÅŸÄ±ndaki Hayri, Somali'nin yeni CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Fermacu tarafÄ±ndan geÃ§en ay hÃ¼kÃ¼meti kurmakla gÃ¶revlendirilmiÅŸti.
Â
Somali'de Hayri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yeni hÃ¼kÃ¼mette 26 bakan, yardÄ±mcÄ±larÄ± ve 15 devlet bakanÄ± yer alÄ±yor.
Mostar ÅŸehrinde dÃ¼zenlenen konferansta KÄ±sakÃ¼rek'in hayatÄ± ve eserleri ele alÄ±ndÄ±
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentindeki valilik binasÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan TÃ¼rkmenler, kamu binalarÄ±na IKBY bayraÄŸÄ± asÄ±lmasÄ± kararÄ±na tepki amacÄ±yla gÃ¶steri dÃ¼zenledi
Ä°ngiltere, Lizbon AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n 50. maddesini iÅŸleterek, Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lma sÃ¼recini resmen baÅŸlattÄ±
LÃ¼bnan'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸbakanlÄ±k yapmÄ±ÅŸ beÅŸ eski lider, Ã¼lkedeki meÅŸru olmayan silahlar ve bÃ¶lgedeki durumla ilgili endiÅŸelerini ifade etti
Filipinler Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Alvarez, MÃ¼slÃ¼man direniÅŸÃ§i gruplar arasÄ±nda varÄ±lan uzlaÅŸmaile ilgili "Bangsamoro Temel YasasÄ± Ã¶nceliÄŸimiz olacak" dedi
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'in, AB'den Ã§Ä±kÄ±ÅŸ sÃ¼recini baÅŸlatacak olan 50'nci maddenin iÅŸletilmesi Ã§erÃ§evesinde BrÃ¼ksel'e resmi bildirimde bulunmasÄ±yla Ä°ngiliz sterlini ve Londra borsasÄ± deÄŸer kaybÄ± yaÅŸÄ±yor
Ä°srail'Ä°N, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koymasÄ± eylemini anmak iÃ§in bir Ã§ok Filistinli biraraya gelerek Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ anma gÃ¶sterisi dÃ¼zenledi
Bal-GÃ¶Ã§ Genel BaÅŸkanÄ± Ã–zkan, "Bulgaristan'daki seÃ§im Ã¶ncesi kardeÅŸ kavgasÄ±, komÅŸu kavgasÄ± oluÅŸturmak isteyenler oldu. Sanki bir savaÅŸa gidiliyor gibi gerginlik yaratÄ±ldÄ±" dedi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Rusya SilahlÄ± Kuvvetlerindeki personel sayÄ±sÄ±nÄ± 1,88 milyondan 1,9 milyona Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ± imzaladÄ±
Temsilciler Meclisi'ne baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lere ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Tobruk kentinde bir evin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸmesi sonucu 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Mostar'da iki yÄ±ldÄ±r faaliyet gÃ¶steren Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼, TÃ¼rkÃ§e kurslarÄ± ve TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ tanÄ±tÄ±cÄ± etkinlikleriyle bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rÃ¼yor
Fransa'nÄ±n eski BaÅŸbakanÄ± Valls, "Macron'u destekliyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Cumhuriyeti tehlikeye atmamamÄ±z gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi
Ä°srail'e baÄŸlÄ± KudÃ¼s Belediyesi ekiplerinin DoÄŸu KudÃ¼s'te Filistinlilere ait iki evi "ruhsatsÄ±z olduÄŸu" gerekÃ§esiyle yÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi
FildiÅŸi'nin eski first leydisi Simone Gbagbo'nun "savaÅŸ suÃ§u ve insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§" iÅŸlediÄŸi gerekÃ§esiyle Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in mahkemeye baÅŸvuruldu
Afganistan'da bahar Ã¶ncesi daha gÃ¼Ã§lÃ¼ saldÄ±rÄ±lar bekleyen Afgan ordusu Ã¶zel kuvvetler birliÄŸinin sayÄ±sÄ±nÄ± yabancÄ± Ã¼lkelerden alacaklarÄ± fon desteÄŸi ile iki kat artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±