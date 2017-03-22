16:40, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Denizci askerlere yÃ¶nelik "ByLock" davasÄ±nda yetkisizlik kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'nÄ±n (FETÃ–/PDY) ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla tutuklu 18 denizci askerin, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan 15'er yÄ±la kadar hapis istemiyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, yetkisizlik kararÄ± verildi.

Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki ilk duruÅŸmaya, tutuklu 18 sanÄ±k ile avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

Tutuklu sanÄ±klardan Fatih Ã–ztoprak'Ä±n dosyasÄ±nÄ±n Ä°zmir 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki davayla birleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.

Kimlik tespitlerinin ardÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ sorulan Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Ã–mer Karakaya, sanÄ±klarÄ±n Ã¼zerine atÄ±lÄ± "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§unun devam eden suÃ§lardan olduÄŸunu ifade ederek, yargÄ±lamanÄ±n sanÄ±klarÄ±n son gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± ve ikamet ettikleri adreslerde yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

SavcÄ± Karakaya, dosyalarÄ±n yetkisizlik kararÄ±yla ilgili mahkemelere gÃ¶nderilmesini ve sanÄ±klarÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verilmesini talep etti.

SanÄ±klardan SAT Komandosu Fatih Emir, "ByLock" programÄ±nÄ± yÃ¼klemediÄŸini ve kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, "YaklaÅŸÄ±k 20 yÄ±ldÄ±r askerim. 2016'da Nusaybin'de gÃ¶rev yaptÄ±m, terÃ¶ristlerle Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±m. Haziranda yÄ±llÄ±k izne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mda 15 Temmuz olaylarÄ± gerÃ§ekleÅŸti. Bir ay Ã¶nce terÃ¶ristlerle mÃ¼cadele ederken 2 ay sonra terÃ¶rist olarak suÃ§lanmak Ã§ok aÄŸrÄ±ma gitti. 15 Temmuz gecesi Marmaris'te CumhurbaÅŸkanÄ±'na suikast yapmak isteyen ÅŸahÄ±slarÄ± yakalamak iÃ§in gÃ¶revlendirildim. 15 gÃ¼n gÃ¶rev yaptÄ±m." dedi.

SuÃ§lamalarÄ± kabul etmeyen Emir, "Benim kaÃ§ma dÃ¼ÅŸÃ¼ncem yoktur. Evimdeyken yakalanmÄ±ÅŸ gibi lanse edilmek beni Ã¼zdÃ¼. Vatan haini suÃ§lamasÄ±nÄ± kesinlikle reddediyorum." diye konuÅŸtu.

SanÄ±klardan Hakan Duyar, aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada ByLock kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÃ¶ylendiÄŸini ve ifadelerinde bu programÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf ettiÄŸini anlatarak, "ByLock kullandÄ±m ve sebebini ifadelerimde anlatmÄ±ÅŸtÄ±m. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸini kabul etmiyorum. Ben bu programÄ±, aileme, eÅŸime ihanet sebebiyle kullandÄ±m. EÄŸlenceyi, bar ortamÄ±nÄ± Ã§ok severim. Bu ortamlarda tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m bayanlarla bu telefon hattÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. Benim cemaatle bir baÄŸlantÄ±m yoktur. TanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m bir bayan arkadaÅŸÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istememesi sebebiyle kendisiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in telefonuma kilit koymak amacÄ±yla programÄ± indirdim. Lock bulunan bÃ¼tÃ¼n programlarÄ± indirdim." ifadelerini kullandÄ±.

Ailesinde bu Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olan kimsenin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bir maÄŸdurunun da kendisi olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼ren Duyar, darbe giriÅŸimini her girdiÄŸi ortamda kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, adli mercileri yanÄ±ltmamak iÃ§in doÄŸruyu sÃ¶ylediÄŸini ve eÅŸi ile yakÄ±n Ã§evresinden Ã¶zÃ¼r dilediÄŸini dile getirdi.

DiÄŸer sanÄ±klar da savunmalarÄ±nda "ByLock" programÄ±nÄ± kullanmadÄ±klarÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanÄ±klar yÃ¶nÃ¼nden yargÄ±lamaya yetkisi olmadÄ±ÄŸÄ±na karar vererek, HacÄ± Ali AteÅŸ, Hakan Duyar, Hasan Emre Mert, HÃ¼seyin YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°brahim KurakcÄ±, Ä°hsan ÃœstÃ¼n, Ä°lker Karatay, Ä°lker MeriÃ§, Ä°smail BaloÄŸlu, Ä°smail Ã‡elik, Kemal KoÃ§, Muhammet Emin Korkmaz, Murat EÄŸilmez ve MÃ¼cahit OÄŸuzhan Kaya'nÄ±n dosyalarÄ±nÄ±n nÃ¶betÃ§i Ankara aÄŸÄ±r ceza mahkemesine gÃ¶nderilmesine hÃ¼kmetti.

SanÄ±klar Fatih Emir, HÃ¼seyin GÃ¼leryÃ¼z, Ä°lkay Deniz CoÅŸkuner ve Kamil Samur hakkÄ±nda da yetkisizlik kararÄ± veren heyet, sanÄ±klarÄ±n tutukluluk hallerinin devamÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Ä°DDÄ°ANAMEDEN

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca hazÄ±rlanan iddianamede, Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 7 KasÄ±m 2016'da baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸa gÃ¶nderdiÄŸi yazÄ±da, "ByLock" kullanan personelin isimlerinin verilmesi Ã¼zerine soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

YÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli subay ve astsubaylardan oluÅŸan 18 sanÄ±ÄŸÄ±n "ByLock" kullandÄ±klarÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi anlatÄ±lan iddianamede, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne katÄ±lmayan ancak "ByLock" kullanan askerlerin halen TSK'da gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± ve bunlara yÃ¶nelik soruÅŸturmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ vurgulanÄ±yor.

Ä°ddianamede, 18 tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan 7 yÄ±l altÄ±ÅŸar aydan 15'ÅŸer yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep ediliyor.

BaÅŸsavcÄ±lÄ±kÃ§a yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± askerlere yÃ¶nelik soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda, aralarÄ±nda subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 315 asker tutuklanmÄ±ÅŸ, 20 kiÅŸi ise etkin piÅŸmanlÄ±ktan yararlanarak serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. SanÄ±klarÄ±n "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan 15'ÅŸer yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ±n talep edildiÄŸi iddianameler hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°stanbul aÄŸÄ±r ceza mahkemelerinde baÅŸlayan davalarda daha Ã¶nce mahkemelerce, sanÄ±klarÄ±n son gÃ¶rev yerlerine gÃ¶re yetkisizlik kararlarÄ± verilmiÅŸti.