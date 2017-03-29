17:00, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

BaÄŸdat'ta TÃ¼rkÃ§e eÄŸitim festivali



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BaÄŸdat'ta TÃ¼rkÃ§e eÄŸitim veren 27 okulun katÄ±lÄ±mÄ±yla TÃ¼rkÃ§e eÄŸitim festivali dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta TÃ¼rkÃ§e eÄŸitim festivali dÃ¼zenlendi. TÃ¼rkmen EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan bu yÄ±l ikincisi dÃ¼zenlenen festivale biri anaokulu olmak Ã¼zere BaÄŸdat'ta TÃ¼rkÃ§e eÄŸitim veren 27 okul katÄ±ldÄ±. BaÅŸkentteki TÃ¼rkmen KardeÅŸlik OcaÄŸÄ±'nÄ±n ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± festivalde Ã¶ÄŸrenciler, folklor gÃ¶sterileri sergileyip TÃ¼rkÃ§e ve ArapÃ§a ÅŸiirler okudu. Festivali izleyen TÃ¼rkiye'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Fatih YÄ±ldÄ±z yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rkmeneli'ndeki TÃ¼rkmen Ã¶ÄŸrenciler, TÃ¼rkiye ile Irak arasÄ±nda Ã¶nemli bir baÄŸ. TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrenen Arap Ã¶ÄŸrencilerin de iki Ã¼lke arasÄ±nda diÄŸer bir baÄŸ olacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz." dedi. TÃ¼rkmen EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã‡etin KÃ¶lemen de festivalle TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrenen Ã¶ÄŸrencileri bir araya getirerek kaynaÅŸmalarÄ±nÄ± saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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