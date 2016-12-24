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17:05, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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AdÄ±yaman'da sosyal medyada terÃ¶r propagandasÄ±na tutuklama
AdÄ±yaman'da sosyal medyada terÃ¶r propagandasÄ±na tutuklama

AdÄ±yaman'da sosyal medyada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 3 kiÅŸi tutuklandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AdÄ±yaman'da sosyal medyada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla dÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 ÅŸÃ¼pheliden 3'Ã¼ tutuklandÄ±.

Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, kent merkezi ile Ã‡elikhan ve Besni ilÃ§elerinde, aralarÄ±nda 2 kamu gÃ¶revlisinin de bulunduÄŸu 5 ÅŸÃ¼pheliyi, sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri lehine propaganda yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen 5 ÅŸÃ¼pheliden Z.K, S.Y. ve T.Ã‡. Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±. DiÄŸer iki ÅŸÃ¼pheli ise adli kontrol hÃ¼kÃ¼mleri uygulanarak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.



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