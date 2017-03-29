SÄ±rp partisinin Kosova'daki mitingine Arnavutlardan tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
SÄ±rbistan'da 2 Nisan'da yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi Ã¶ncesinde, iktidardaki SÄ±rp Ä°lerleme Partisinin (SNS) Kosova'da SÄ±rp nÃ¼fusunun yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Leposavic beldesinde dÃ¼zenleyeceÄŸi mitinge, KosovalÄ± Arnavutlar tepki gÃ¶sterdi.
Kosova'nÄ±n birÃ§ok ÅŸehrinde, bu akÅŸam yapÄ±lmasÄ± planlanan miting Ã¶ncesinde protesto dÃ¼zenlenirken, partinin Kosova'da seÃ§im mitingi dÃ¼zenlemesini istemeyen bir grup da Leposavic'e giden yollarÄ± kapattÄ±.
Polisin olaya mÃ¼dahalesiyle ulaÅŸÄ±ma kapatÄ±lan yollarÄ±n aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± ve protestolarÄ±n olaysÄ±z sona erdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Olayla ilgili aÃ§Ä±klama yapan Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± HaÅŸim ThaÃ§i, kapatÄ±lan yollarÄ±n Kosova'nÄ±n dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lan yollarÄ±nÄ±n da kapanmasÄ± anlamÄ±na geldiÄŸi belirterek tepki gÃ¶sterdi.
BÃ¶yle bir engellemenin kabul edilemeyeceÄŸini dile getiren ThaÃ§i, hareket, toplanma, siyasi fikir ve ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Kosova AnayasasÄ± tarafÄ±ndan da garanti altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.
HiÃ§ kimsenin bu haklarÄ± ihlal etmesine izin verilmeyeceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen ThaÃ§i, Kosova'nÄ±n bazÄ± ÅŸehirlerinde gÃ¶rÃ¼len yol kapatma eylemlerinin, en Ã§ok Ã¼lkenin iyiliÄŸini istemeyenlere fayda saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± SNS Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Aleksandar Vucic, partisinin Leposavic'teki mitingine katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± daha Ã¶nce aÃ§Ä±klasa da sabah saatlerinden itibaren Kosova genelinden Ã§ok sayÄ±da SÄ±rp otobÃ¼slerle Leposavic'e doÄŸru hareket etmiÅŸti.
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SÄ±rp Ä°lerleme Partisinin (SNS) Kosova'da SÄ±rp nÃ¼fusunun yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Leposavic beldesinde dÃ¼zenleyeceÄŸi mitinge, KosovalÄ± Arnavutlar tepki gÃ¶sterdi.
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