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18:39, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
Balkanlar
17:09, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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SÄ±rp partisinin Kosova'daki mitingine Arnavutlardan tepki
SÄ±rp partisinin Kosova'daki mitingine Arnavutlardan tepki

SÄ±rp Ä°lerleme Partisinin (SNS) Kosova'da SÄ±rp nÃ¼fusunun yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Leposavic beldesinde dÃ¼zenleyeceÄŸi mitinge, KosovalÄ± Arnavutlar tepki gÃ¶sterdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SÄ±rbistan'da 2 Nisan'da yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi Ã¶ncesinde, iktidardaki SÄ±rp Ä°lerleme Partisinin (SNS) Kosova'da SÄ±rp nÃ¼fusunun yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Leposavic beldesinde dÃ¼zenleyeceÄŸi mitinge, KosovalÄ± Arnavutlar tepki gÃ¶sterdi.

Kosova'nÄ±n birÃ§ok ÅŸehrinde, bu akÅŸam yapÄ±lmasÄ± planlanan miting Ã¶ncesinde protesto dÃ¼zenlenirken, partinin Kosova'da seÃ§im mitingi dÃ¼zenlemesini istemeyen bir grup da Leposavic'e giden yollarÄ± kapattÄ±.

Polisin olaya mÃ¼dahalesiyle ulaÅŸÄ±ma kapatÄ±lan yollarÄ±n aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± ve protestolarÄ±n olaysÄ±z sona erdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Olayla ilgili aÃ§Ä±klama yapan Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± HaÅŸim ThaÃ§i, kapatÄ±lan yollarÄ±n Kosova'nÄ±n dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lan yollarÄ±nÄ±n da kapanmasÄ± anlamÄ±na geldiÄŸi belirterek tepki gÃ¶sterdi.

BÃ¶yle bir engellemenin kabul edilemeyeceÄŸini dile getiren ThaÃ§i, hareket, toplanma, siyasi fikir ve ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Kosova AnayasasÄ± tarafÄ±ndan da garanti altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

HiÃ§ kimsenin bu haklarÄ± ihlal etmesine izin verilmeyeceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen ThaÃ§i, Kosova'nÄ±n bazÄ± ÅŸehirlerinde gÃ¶rÃ¼len yol kapatma eylemlerinin, en Ã§ok Ã¼lkenin iyiliÄŸini istemeyenlere fayda saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± SNS Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Aleksandar Vucic, partisinin Leposavic'teki mitingine katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± daha Ã¶nce aÃ§Ä±klasa da sabah saatlerinden itibaren Kosova genelinden Ã§ok sayÄ±da SÄ±rp otobÃ¼slerle Leposavic'e doÄŸru hareket etmiÅŸti.



Ä°lgili Konular sÄ±rbistan kosova gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Arnavutluk
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