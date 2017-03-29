Rusya'nın hedefi Kuzey Kutbu'na 600 milyar dolarlık yatırım

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, önümüzdeki 20 yıllık süreçte Kuzey Kutbu’ndaki enerji kaynaklarının geliştirilmesi için 400 ila 600 milyar dolarlık yatırım yapılmasının planlandığını bildirdi.
Rusya’nın Arhangelsk kentinde düzenlenen “Kuzey Kutbu-Diyalog Bölgesi” adlı konferansta konuşan Novak, Kuzey Kutbu’nda enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyel bulunduğunu belirtti.
Bölgedeki enerji kaynaklarının geliştirilmesi için önümüzdeki 20 yıllık süreçte 400 ila 600 milyar dolarlık yatırım yapılmasının planlandığını vurgulayan Novak, “Bu nedenle, düşündüğümüz projelerin enerji stratejilerimiz doğrultusunda geliştirilmesi gerekiyor. Çin ve diğer ülkelerden yatırımcılar bu projelere büyük ilgi duyuyor.” dedi.
Rusya’nın kutup bölgesinde yıllık 93 milyon ton petrol ürettiğini anımsatan Novak, “Kuzey Kutbu’ndaki üretimin, Rusya’nın toplam üretimindeki payını 2035’e kadar yüzde 22’ye çıkarmayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.
Novak, Kuzey Kutbu bölgesindeki petrol üretiminin karlı olması için, petrol fiyatlarının varil başına 70 ile 100 dolar arasında olması gerektiğini anlatan, mevcut petrol fiyatlarının ise küresel arz-talep dengesi açısından ise olumlu bulduğunu kaydetti.
Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, Kuzey Kutbu’nda dünyadaki toplam keşfedilmemiş petrol rezervinin yüzde 13’ü ve doğalgaz rezervinin ise yüzde 30’u bulunuyor.
İsrail polisi Doğu Kudüs'te Filistinli bir kadını "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla öldürdü
İsviçre'nin Cenevre kentindeki Suriye konulu 5. tur görüşmelerinde bir hafta geride kaldı
Libya'dan yola çıkan bir göçmen teknesi battı. 147 kişi taşıyan tekneden şu ana kadar sadece bir kişi kurtuldu.
Çin, "THAAD" füze savunma sistemini konuşlandırma sürecini durdurma çağrısı yaptı
ABD'de kongre binası yakınlarında polisle çatışmaya giren bir araç sürücüsü bölgede hareketli anlar yaşanmasına sebep oldu
Rusya Enerji Bakanı Novak, "Kuzey Kutbu’ndaki kaynakların geliştirilmesi için 20 yılda 400 ila 600 milyar dolarlık yatırım planlanıyor" dedi
Sırp İlerleme Partisinin (SNS) Kosova'da Sırp nüfusunun yoğun yaşadığı Leposavic beldesinde düzenleyeceği mitinge, Kosovalı Arnavutlar tepki gösterdi.
Bağdat'ta Türkçe eğitim veren 27 okulun katılımıyla Türkçe eğitim festivali düzenlendi
Somali'de Hayri başkanlığındaki yeni hükümette 26 bakan, yardımcıları ve 15 devlet bakanı yer alıyor.
Mostar şehrinde düzenlenen konferansta Kısakürek'in hayatı ve eserleri ele alındı
Irak'ın Kerkük kentindeki valilik binası önünde toplanan Türkmenler, kamu binalarına IKBY bayrağı asılması kararına tepki amacıyla gösteri düzenledi
İngiltere, Lizbon Anlaşmasının 50. maddesini işleterek, Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini resmen başlattı
Lübnan'da cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık yapmış beş eski lider, ülkedeki meşru olmayan silahlar ve bölgedeki durumla ilgili endişelerini ifade etti
Filipinler Temsilciler Meclisi Başkanı Alvarez, Müslüman direnişçi gruplar arasında varılan uzlaşmaile ilgili "Bangsamoro Temel Yasası önceliğimiz olacak" dedi
İngiltere Başbakanı May'in, AB'den çıkış sürecini başlatacak olan 50'nci maddenin işletilmesi çerçevesinde Brüksel'e resmi bildirimde bulunmasıyla İngiliz sterlini ve Londra borsası değer kaybı yaşıyor
İsrail'İN, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koyması eylemini anmak için bir çok Filistinli biraraya gelerek Toprak Günü'nü anma gösterisi düzenledi