17:15, 29 Mart 2017 Çarşamba

Rusya'nın hedefi Kuzey Kutbu'na 600 milyar dolarlık yatırım

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, önümüzdeki 20 yıllık süreçte Kuzey Kutbu’ndaki enerji kaynaklarının geliştirilmesi için 400 ila 600 milyar dolarlık yatırım yapılmasının planlandığını bildirdi.

Rusya’nın Arhangelsk kentinde düzenlenen “Kuzey Kutbu-Diyalog Bölgesi” adlı konferansta konuşan Novak, Kuzey Kutbu’nda enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyel bulunduğunu belirtti.

Bölgedeki enerji kaynaklarının geliştirilmesi için önümüzdeki 20 yıllık süreçte 400 ila 600 milyar dolarlık yatırım yapılmasının planlandığını vurgulayan Novak, “Bu nedenle, düşündüğümüz projelerin enerji stratejilerimiz doğrultusunda geliştirilmesi gerekiyor. Çin ve diğer ülkelerden yatırımcılar bu projelere büyük ilgi duyuyor.” dedi.

Rusya’nın kutup bölgesinde yıllık 93 milyon ton petrol ürettiğini anımsatan Novak, “Kuzey Kutbu’ndaki üretimin, Rusya’nın toplam üretimindeki payını 2035’e kadar yüzde 22’ye çıkarmayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.

Novak, Kuzey Kutbu bölgesindeki petrol üretiminin karlı olması için, petrol fiyatlarının varil başına 70 ile 100 dolar arasında olması gerektiğini anlatan, mevcut petrol fiyatlarının ise küresel arz-talep dengesi açısından ise olumlu bulduğunu kaydetti.

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, Kuzey Kutbu’nda dünyadaki toplam keşfedilmemiş petrol rezervinin yüzde 13’ü ve doğalgaz rezervinin ise yüzde 30’u bulunuyor.