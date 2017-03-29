17:21, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

ABD'de Kongre binasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda ateÅŸ sesleri





ABD'de kongre binasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda polisle Ã§atÄ±ÅŸmaya giren bir araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ bÃ¶lgede hareketli anlar yaÅŸanmasÄ±na sebep oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD'nin baÅŸkenti Washington'da, Kongre binasÄ± yakÄ±nlarÄ±ndan silah sesleri yÃ¼kseldi. BÃ¶lgedeki tÃ¼m idari binalar, giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlara kapatÄ±ldÄ±. Sputnik'in aktardÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re, polis, olay yerinde bulunanlarÄ± en yakÄ±n binalara sÄ±ÄŸÄ±nmalarÄ± yÃ¶nÃ¼nde uyarÄ±da bulunurken, yetkililer, bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n Ã¶nce bir polis aracÄ±na Ã§arptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ardÄ±ndan da polis memurlarÄ±nÄ± ezmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

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