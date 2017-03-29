17:33, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

BingÃ¶l'de 223 korucu gÃ¶reve baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BingÃ¶l'de, emekli gÃ¼venlik korucularÄ±nÄ±n yerine alÄ±nan 223 kiÅŸi yemin ederek gÃ¶reve baÅŸladÄ±.

KorucularÄ±n gÃ¶reve baÅŸlamasÄ± dolayÄ±sÄ±yla Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda yemin tÃ¶reni gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Vali Yavuz Selim KÃ¶ÅŸger, tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, terÃ¶rle mÃ¼cadelenin kolaylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. GÃ¼venlik korucularÄ±na yeni gÃ¶revlerinde baÅŸarÄ± dileyen KÃ¶ÅŸger, "SaÄŸlÄ±k, huzur ve esenlik iÃ§inde Ã¼lkemizi daha mÃ¼reffeh, kalkÄ±nmÄ±ÅŸ, yaÅŸanÄ±lasÄ± bir Ã¼lke haline getirmek iÃ§in hep birlikte omuz omuza bir mÃ¼cadeleye baÅŸlamÄ±ÅŸ bulunuyoruz. Daha doÄŸrusu devam etmekte olan bir mÃ¼cadeleye sizler de katÄ±ldÄ±nÄ±z ve bu mÃ¼cadeleyi daha iyi noktaya taÅŸÄ±mak iÃ§in sizler de bu iÅŸe gÃ¶nÃ¼l ve omuz verdiniz." dedi.

Vali KÃ¶ÅŸger, BingÃ¶l halkÄ±nÄ±n her zaman vatanÄ±na, bayraÄŸÄ±na, mukaddesatÄ±na, istiklal ve istikbaline sahip olduÄŸunu ifade ederek, vatan ve millet uÄŸruna verilen mÃ¼cadeleden hiÃ§bir zaman geri durmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

MÃ¼cadele neyi gerektiriyorsa BingÃ¶llÃ¼lerin gereÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren KÃ¶ÅŸger, bugÃ¼ne kadar vatan uÄŸruna yÃ¼z binlerce ÅŸehit ve gazi verildiÄŸini, yeni gÃ¶reve baÅŸlayan korucularÄ±n da aynÄ± inanÃ§ ve azimle mÃ¼cadele edeceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Bu vatanÄ±n elde kolay tutulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan KÃ¶ÅŸger, tarihin bÃ¼tÃ¼n evrelerinde hep ateÅŸle sÄ±nandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, imtihana tabi tutulduÄŸunu sÃ¶yledi. KÃ¶ÅŸger, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"O imtihanlarÄ± her aÅŸamada alnÄ±mÄ±zÄ±n akÄ±yla aÅŸtÄ±k. Bundan sonra da ÅŸu nokta Ã§ok Ã¶nemli; ÅŸimdiye kadar mÃ¼cadele belki zorluydu, Ã§etindi, yokuÅŸ yukarÄ±ydÄ± ama Allah'Ä±n izniyle ÅŸunu size Ã¶zgÃ¼venle ve bir tahmin, temenni deÄŸil bilerek sÃ¶ylÃ¼yorum; Allah'Ä±n izniyle bundan sonra bu terÃ¶rle mÃ¼cadele kolaylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r, yokuÅŸ aÅŸaÄŸÄ± doÄŸru gitmektedir. Ä°ÅŸin kolay kÄ±smÄ±na denk geldiniz. Ve burada sizin duracaÄŸÄ±nÄ±z, sergileyeceÄŸiniz tutum, davranÄ±ÅŸ bu iÅŸin daha da kolaylaÅŸmasÄ±nÄ±, daha da kÄ±sa sÃ¼rede baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaktÄ±r. Bu noktada da sizlere gÃ¼venimiz tamdÄ±r."

Ä°l Jandarma KomutanÄ± Kurmay Albay Hakan Bayer de yemin eden koruculara yeni gÃ¶revlerinin hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diledi.

TÃ¶rene, 49. Komando Tugay KomutanÄ± Piyade Albay Ersin Altay, Belediye BaÅŸkan Vekili Sabri AlkÄ±ÅŸ, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Ahmet BektaÅŸ, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Metin Akay, BingÃ¶l GÃ¼venlik KorucularÄ± ve Åžehit Aileleri Federasyonu BaÅŸkanÄ± Salih KiÅŸi ve korucu aileleri katÄ±ldÄ±.