17:40, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Edirne'de 26 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±





SÄ±nÄ±rÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan Pakistan, Nepal, Hindistan ve Filistin uyruklu 26 kiÅŸi, GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶nderildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 26 gÃ¶Ã§menÂ yakalandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Edirne Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Enez ilÃ§esi ve merkeze baÄŸlÄ± BosnakÃ¶y'de yaptÄ±klarÄ± kontrollerde, sÄ±nÄ±rÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan Pakistan, Nepal, Hindistan ve Filistin uyruklu 26 kiÅŸi tespit etti. YabancÄ± uyruklular iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan, Edirne GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶nderildi. Â

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