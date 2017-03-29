Edirne'de 26 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 26 gÃ¶Ã§menÂ yakalandÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Edirne Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Enez ilÃ§esi ve merkeze baÄŸlÄ± BosnakÃ¶y'de yaptÄ±klarÄ± kontrollerde, sÄ±nÄ±rÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan Pakistan, Nepal, Hindistan ve Filistin uyruklu 26 kiÅŸi tespit etti.
YabancÄ± uyruklular iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan, Edirne GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶nderildi.
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Darbe giriÅŸiminden Ã¶nce aÃ§Ä±lan ve aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in de bulunduÄŸu 73 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± FETÃ–/PDY Ã§atÄ± davasÄ± duruÅŸmasÄ±nda gazeteci-yazar Fehmi Koru tanÄ±k olarak dinlendi
FETÃ–'nÃ¼n emniyet yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 43 ÅŸÃ¼pheli polis, tutuklanmalarÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk edildi
SÄ±nÄ±rÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan Pakistan, Nepal, Hindistan ve Filistin uyruklu 26 kiÅŸi, GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶nderildi
Emekli gÃ¼venlik korucularÄ±nÄ±n yerine alÄ±nan 223 korucu dÃ¼zenlenen tÃ¶rende yemin etti
AdÄ±yaman'da sosyal medyada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 3 kiÅŸi tutuklandÄ±.
Ä°stanbul'da FETÃ–/PDY'nin ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla tutuklu 18 denizci askerin, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan 15'er yÄ±la kadar hapis istemiyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, ikametgahÄ± baÅŸka illerde olan tÃ¼m sanÄ±klar yÃ¶nÃ¼nden yetkisizlik kararÄ± verildi
ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Adil Ã–ksÃ¼z ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince ÅžÄ±rnak AnÄ±lmÄ±ÅŸ bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen operasyonda, PKK Ã¼yelerinin kullandÄ±ÄŸÄ± 11 sÄ±ÄŸÄ±nak imha edildi
Irak Hac ve Umre BakanÄ± El-AtÄ±yye, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mehmet GÃ¶rmez'e gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ziyarette, karayoluyla Hac teklifinde bulundu
Milli GÃ¼venlik Kurulu, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±.
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayla dÃ¶rt dile tercÃ¼me edilmiÅŸ sabÄ±ka kayÄ±tlarÄ±nÄ±n "e-devlet" Ã¼zerinden alÄ±nmasÄ± dÃ¶nemi baÅŸladÄ±
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Milli iradenin her zaman arkasÄ±nda durduk. HiÃ§bir zaman bir kiÅŸi TÃ¼rkiye'de tek adam olmadÄ±. Mustafa Kemal AtatÃ¼rk de tek adam deÄŸil" dedi.
Taylandâ€™Ä±n baÅŸkenti Bangkokâ€™un metro aÄŸÄ±nda kullanÄ±lacak araÃ§lar Ankaraâ€™da Ã¼retilecek
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±, Ä°stanbul SarÄ±yer'de CHP'nin 'hayÄ±r' Ã§adÄ±rÄ±nÄ± ziyarete gitmiÅŸ. Allah razÄ± olsun. Bu bir erdemdir" dedi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, Ã¼Ã§ aylar ve Regaib Kandili dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Kalbimizi her tÃ¼rlÃ¼ kin, nefret ve intikam duygularÄ±ndan arÄ±ndÄ±ralÄ±m ki, gÃ¶nlÃ¼mÃ¼z huzura ersin" ifadelerini kullandÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, "Biz Almanya'nÄ±n anayasasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmiyoruz. Biz Hollanda'nÄ±n anayasasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmiyoruz. Biz onlar iÃ§in bir maddeyi milletimizin onayÄ±na sunmuyoruz. Ama Avrupa'da neredeyse kÄ±yamet kopuyor" dedi