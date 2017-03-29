17:44, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Ã‡in'den "THAAD" sÃ¼recini durdurma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±





Ã‡in, "THAAD" fÃ¼ze savunma sistemini konuÅŸlandÄ±rma sÃ¼recini durdurma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Lu Kang, ilgili taraflara "THAAD" fÃ¼ze savunma sistemini konuÅŸlandÄ±rma sÃ¼recini durdurma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Lu Kang bugÃ¼n dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ã‡in'in, her zaman ABD'nin bÃ¶lgede fÃ¼ze savunma sistemi oluÅŸturmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ilgili taraflardan Ã‡in dahil bÃ¶lgedeki Ã¼lkelerin haklÄ± kaygÄ±larÄ±nÄ± ciddiye alarak, "THAAD" fÃ¼ze savunma sistemi konuÅŸlandÄ±rma sÃ¼recini durdurmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸini belirtti. SÃ¶zcÃ¼, Ã‡in'in, fÃ¼ze savunma sistemi sorununun kÃ¼resel stratejik istikrar ile bÃ¼yÃ¼k Ã¼lkeler arasÄ±ndaki karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼vene etkisinden dolayÄ± dikkatle ele alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde olduÄŸunu ifade etti. Ã–te yandan Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, ABD'nin Kore Cumhuriyeti'nde fÃ¼ze savunma sistemi konuÅŸlandÄ±rmasÄ±na Rusya ile Ã‡in'in karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu eylemin bÃ¶lgesel gÃ¼venliÄŸe olumsuz etkiler getireceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

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